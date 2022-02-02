كم مرة يمكن استخدام أقنعة الوجه N95 أو KN95 أو KF94 الطبية؟

وطن – وفقا لما ترجمته “وطن” نقلا عن مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فإن منظمة الصحة العالمية، توصي باستخدام أقنعة الوجه الطبية لمنع انتقال عدوى كوفيد-19. ولكن، هناك العديد من الأقنعة، التي تسبب إشكالا لبعض الأشخاص، فيما يتعلق بمعرفة أيّها الأفضل للاستخدام اليومي.

ولسائل أن يسأل، هل يمكن ارتداء أقنعة N95 أو KN95 أو KF94 كل يوم؟ وكم مرة يمكن ارتداؤها؟

أقنعة الوجه الخاصة بفيروس كوفيد -19: كم مرة يمكنني استخدامها؟

وفقًا للمتخصصين، إذا تم أخذ قاعدة الأيام الخمسة للعاملين الصحيين في الاعتبار، فيفترض أنهم يرتدون القناع طوال الوقت في وردية عمل مدتها ثماني ساعات، وإذا دل هذا على شيء فهو يدل على أن الأشخاص الذين لا يعملون في قطاع الصحة يمكنهم استخدام ذات القناع لمدة 40 ساعة.

في الحقيقة، صممت أقنعة الفم للتعامل مع عدد كبير من الجزيئات مع الحفاظ على قدرتها على الترشيح. يمكن أن يكون إجمالي 40 ساعة جيد، إما في 5 فترات من 8 ساعات أو في فترات أقصر. إذا رأيت أن الأشرطة المرنة تنفك أو بها خلل ما، مما يفقد القناع شكله أو يبدو متسخًا بشكل واضح قبل انتهاء الأربعين ساعة، فقد حان الوقت لتغييره، حسبما ذكر المتخصصون في صحيفة نيويورك تايمز.

بينما كانت تُستخدم الأقنعة الطبية، لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعتنون بالمرضى المصابين بأمراض شديدة العدوى، أصبح عدد الأقنعة الآن أقل مما كانت عليه من قبل. فقد تم التخلص منها بعد كل زيارة للمريض. الآن، في خضم جائحة كوفيد-19، يعاني العالم من نقص شديد في أقنعة N95s، لدرجة أن الأطباء يجب أن يرتدوا جهاز التنفس الصناعي أثناء نوباتهم وتطهيره لإعادة استخدامه.

هل لديك قناع N95 وترغب في معرفة عدد المرات التي يمكنك استخدامها أثناء جائحة كوفيد -19؟

تم تصميم أقنعة N95 للاستخدام قبل التخلص منها، ومع ذلك، يمكن تطهيرها وإعادة استخدامها مرات أكثر.

وعلى الرغم من أن جائحة كوفيد-19 تسببت في نقص عالمي في أقنعة N95، إلا أنه يمكن تطهير هذه الأقنعة وإعادة استخدامها، ولكن يجب الحفاظ على سلامة م جهاز التنفس الصناعي.

هناك 4 طرق لإزالة التلوث لتحديد مدى فعاليتها في منع فيروس كوفيد -19:

ضوء الأشعة فوق البنفسجية

حرارة جافة (70 درجة مئوية)

70 بالمئة من الإيثانول

بيروكسيد الهيدروجين البخاري (VHP)

(المصدر: فيدا سانا – ترجمة وطن)