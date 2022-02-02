عمانيون غاضبون من مشاركة السلطنة في مناورة بحرية مع إسرائيل

وطن – كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية بأن البحرية الإسرائيلية ستشارك لأول مرة في واحدة من أكبر المناورات البحرية بقيادة أمريكية في البحر الأحمر إلى جانب عشرات الدول الأخرى. من دول ليس لها علاقات مع إسرائيل كالسعودية وسلطنة عمان بما في ذلك اليمن.

قيادة أمريكية

وقال الجيش الإسرائيلي: “البحرية الإسرائيلية ستنضم إلى 60 أسطولًا بحريًا للتمرين البحري الدولي IMX “الذي تقوده البحرية الأمريكية”.

وستقود التدريبات القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT) إلى جانب القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا في المناطق الساحلية بشرق إفريقيا وغرب المحيط الهندي. حيث ستستمر IMX لمدة 18 يوما وبمشاركة أكثر من 80 نظامًا بدون طيار من 10 دول.

وقالت البحرية الأمريكية: “سيسمح التمرين للقوات المشاركة باختبار الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي في سيناريوهات تدريب مختلفة وتطبيق الدروس المستفادة في نهاية المطاف على العمليات المستقبلية في العالم الحقيقي”. كما “سيركز التدريب أيضًا على تعزيز القدرات في القيادة والسيطرة، والسيطرة على البحر، وعمليات الأمن البحري، والتدابير المضادة للألغام.”

وأوضحت البحرية الأمريكية إن القوات البحرية الدولية المشاركة في التدريبات مقسمة إلى أربع فرق عمل جغرافية مشتركة. بقيادة الإمارات العربية المتحدة ومصر وكينيا وسلطنة عمان.

وستجري التدريبات في الخليج العربي وبحر العرب وخليج عمان والجزء الشمالي من المحيط الهندي والبحر الأحمر. حيث ستشارك إسرائيل في أجزاء التمرين.

إيران

وتشارك في المناورات عدة دول قامت مؤخرًا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. بما في ذلك الإمارات والمغرب والبحرين. كما يشارك العديد من الدول الأخرى التي ليس لديها علاقات رسمية بما في ذلك بنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي وعمان وباكستان والمملكة العربية السعودية والصومال واليمن.كما ستشارك مصر والأردن في التدريبات.

وبحسب الصحيفة، فقد أجرت القوات الإسرائيلية عدة تدريبات مع القيادة المركزية الأمريكية والقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية (AFCENT) والقيادة البحرية الأمريكية في الأشهر الأخيرة في جنوب المقاطعة. بما في ذلك واحدة في نوفمبر مع البحرين والإمارات العربية المتحدة في البحر الأحمر.

وقال ضابط كبير في البحرية الإسرائيلية في ذلك الوقت: “الإيرانيون مستقلون في البحر. ويجب إبعادهم عن البحر الأحمر حتى لا ينتهكوا حرية الملاحة الإسرائيلية أو ينفذوا إرهابًا بحريًا”.

وقال إن إيران تحاول ترسيخ وجودها ليس فقط على اليابسة في المنطقة ولكن أيضًا في البحر. حيث استخدمت طائرات بدون طيار ومنصات أخرى لتنفيذ هجمات.

ومع تصاعد التوترات والاشتباكات بين الأسطول الخامس والسفن الإيرانية في الخليج العربي، تعمل طهران أيضًا على زيادة قدراتها البحرية وتحديث أسطولها البحري. من خلال تحديث أسطولها الحالي من السفن السطحية والغواصات الجديدة.

على الرغم من أنها تعمل بشكل أساسي في بحر العرب وخليج عمان. إلا أن البحرية الإيرانية كانت تحاول مؤخرًا التوسع إلى البحر الأحمر.

غضب شعبي عماني

ومع تداول المعلومات حول مشاركة السلطنة في التمرين، أعاد ناشطون عمانيون تفعيل هاشتاج “#عمانيون_ضد_التطبيع”. استنكروا من خلاله الخطوة باعتبارها “عار”. مطالبين بمواصلة دعم القضية الفلسطينية.

وقال الناشط العماني “محمد البوسعيد” تعليقا على مشاركة بلاده في المناورة: “#عُمانيون_ضد_التطبيع مهما كانت أشكاله. فهو عار ولا يليق بعمان وتاريخها المشرف في نصرة المظلومين وعزة شعبها. فلسطين قضية إنسانية عادلة ومن طبّع مع الصهاينة فقد انحرف عن الإنسانية الحقة والعدالة المنشودة.”

#عُمانيون_ضد_التطبيع مهما كانت أشكاله.

فهو عار ولا يليق بعمان وتاريخها المشرف في نصرة المظلومين وعزة شعبها.

فلسطين قضية إنسانية عادلة ومن طبّع مع الصهاينة فقد انحرف عن الإنسانية الحقة والعدالة المنشودة. pic.twitter.com/XtHws8pxvS — محمد البوسعيدي (@moheds1) February 1, 2022

من جانبه عبر صاحب حساب “قسورة” عن عدم رضاه بما يحدث بالقول: ” #عُمانيون_ضد_التطبيع العدو الصهيوني لا يزال في نظر العمانيين المعتدي الغاصب لأرض فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني!!! ولن نقبل بالتطبيع معه مهما ان اشتدت الظروف!”.

#عُمانيون_ضد_التطبيع العدو الصهيوني لا يزال في نظر العمانيين المعتدي الغاصب لأرض فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني!!! ولن نقبل بالتطبيع معه مهما ان اشتدت الظروف! — قسَّورة (@quswarh) February 2, 2022

وقالت المغردة العمانية “انفال العليا”: “ترا الشعب العماني ماله ذنب بقرار حكومته لو صحيح ، نحن لا نوالي موالاة التيوس للعلف. #عمانيون_ضد_التطبيع”.

ترا الشعب العماني ماله ذنب بقرار حكومته لو صحيح ، نحن لا نوالي موالاة التيوس للعلف. #عمانيون_ضد_التطبيع — 🥄𓂆 أنفال العُليـا (@iculrd) February 1, 2022

أما المغرد “محمد المحروقي” فغرد مستنكرا: “إذا كان هذا الخبر صحيحا فمن هو العدو في المنطقة؟ على افتراض بأن الخبر صحيح كذلك لابد للحكومة في السلطنة أن توضح لنا بما أننا مواطنين لنا حق معرفة العلاقات التي تربط الدولة بدول الخارج والكيان الصهيوني الذي لا دولة له.”

إذا كان هذا الخبر صحيحا فمن هو العدو في المنطقة؟

على افتراض بأن الخبر صحيح كذلك لابد للحكومة في السلطنة أن توضح لنا بما أننا مواطنين لنا حق معرفة العلاقات التي تربط الدولة بدول الخارج والكيان الصهيوني الذي لا دولة له. #عمانيون_ضد_التطبيع https://t.co/UiSiFxx1DH — 𓂆 محمد المحروقي (@mohd_saif2) February 1, 2022

وقال المغرد “عزان الحديدي” معلقا على الموضوع: “خبر مؤسف وصادم – إن ثبُت ذلك – أن ننزل بمقام الجيش العُماني منزل الذلة جنباً إلى جنب مع قتلة الشيوخ والنساء والأطفال .. المغتصبين الصهاينة حسبي الله و نِعمَ الوكيل”.

(المصدر: جيروزاليم بوست – تويتر – وطن)