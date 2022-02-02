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صور مروّعة لتجمد 12 مهاجراً حتى الموت بالقرب من حدود تركيا مع اليونان!

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
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تجمد مهاجرين حتى الموت watanserb.com
تجمد مهاجرين حتى الموت على الحدود بين تركيا واليونان

وطن – قال وزير الداخلية التركي اليوم، الأربعاء، إنه تم العثور على جثث 12 مهاجراً تجمدوا حتى الموت بالقرب من حدود تركيا مع اليونان. متهماً حرس الحدود اليونانيين بدفعهم إلى الخلف عبر الحدود.

سليمان صويلو وزير داخلية تركيا قال عبر حسابه بتويتر، إن المهاجرين الـ12 كانوا من بين 22 مهاجرا أعادهم حرس الحدود اليوناني إلى تركيا.

واوضح أنه عُثر عليهم بالقرب من معبر “إيبسالا” الحدودي بين تركيا واليونان. “بدون أحذية وجردوا من ملابسهم”.

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ولم يدل الوزير بمزيد من التفاصيل. لكنه شارك صور غير واضحة لثماني جثث تم العثور عليها. بما في ذلك ثلاث جثث كانوا يرتدون سراويل قصيرة وقمصان تي شيرت.

واتهم صويلو وحدات الحدود اليونانية بالتصرف كـ “بلطجية” تجاه المهاجرين.

كما اتهم الاتحاد الأوروبي بأنه “عاجز وضعيف وغير إنساني”.

وقال مكتب حاكم مقاطعة أدرنة، بالقرب من الحدود البرية مع اليونان، إن القتلى بينهم مهاجر توفي في المستشفى بعد أن أنقذته السلطات التركية.

وكثيرا ما تتهم تركيا اليونان المجاورة برد المهاجرين الراغبين في العودة إلى أوروبا بشكل غير قانوني.

وتنفي اليونان الاتهامات بأنها تنفذ ما يسمى بعمليات الصد. التي تمنع المهاجرين من التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية.

وتعتبر تركيا، التي تستضيف حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين من الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا الباحثين عن حياة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي.

ويحاول معظمهم العبور إلى اليونان إما عن طريق عبور الحدود البرية الشمالية الشرقية، أو التكدس في قوارب التهريب المتجهة إلى جزر بحر إيجه الشرقية.

وفي الآونة الأخيرة قامت عصابات التهريب بتكديس المهاجرين في اليخوت المتجهة من تركيا إلى إيطاليا.

ولقي عشرات المهاجرين حتفهم في وسط بحر “إيجه” الشهر الماضي.

(المصدر: وسائل إعلام تركية) 

 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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