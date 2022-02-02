صندوق الثروة السيادية العماني يبيع حصته في شركة صناعات دفاعية إسبانية .. كم بلغت قيمة الصفقة!

وطن – قالت صحيفة “إيكونوميستا” الإسبانية، إن صندوق الثروة السيادية العماني (SGRF)، باع حصته البالغة 32.18 بالمئة إلى المجموعة المشاركة في برامج دفاعية مهمة (Escribano Mechanical and Engineering EM&E)، بما في ذلك سيارات 8×8.

وبلغت قيمة الصفقة 34 مليون يورو. وبذلك يصل تقييم الشركة إلى 105 ملايين يورو، أي ضعف المبلغ المتفق عليه قبل خمس سنوات، عندما دخل صندوق الثروة السيادية العماني في رأس مال الشركة الإسبانية.

في هذا السياق، فإن إعادة شراء حزمة الأسهم، تستجيب للاستراتيجية الأولية المتمثلة في تأميم 100 بالمئة من رأس مال الشركة، بعد خمس سنوات من تنفيذ الاستثمار الاستراتيجي للصندوق السيادي العماني.

وبهذه الطريقة، تستعيد عائلة “إيسكريبانو”، 100 بالمئة من حصتها بدعم من قرض مشترك بقيادة Santander، بحسب ما ترجمته “وطن”.

في سياق متصل، أُنشأت Escribano Mechanical and Engineering ،EM&E كمرجع وطني ودولي في تصنيع أحدث التقنيات لقطاع الدفاع والأمن.

فهي شركة لديها القدرات التكنولوجية والإنتاجية، لتصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة الأرضية والبحرية والجوية البعيدة والأنظمة الكهروضوئية، ومجموعات الذخيرة الموجهة للصواريخ والمقذوفات. بالإضافة إلى تقديم حلول المحاكاة والبرمجيات.

وفي عام 2021، حصدت المجموعة حوالي 82 مليون يورو وحصلت على أرباح قبل الفوائد.

كما اقتربت الضرائب والإهلاك والاستهلاك من 18 مليونًا في عام 2021.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات المجموعة إلى 150 مليونًا خلال الخمس سنوات المقبلة. فضلا عن أن عدد الموظفين سيترواح من 500 إلى أكثر من 800 موظف.

وجدير بالذكر أن الصندوق تأسس عام 1980 لإدارة استثمارات سلطنة عمان.

ولديه خبرة دولية واسعة في أكثر من 25 دولة وفي قطاعات مثل الطاقة و التكنولوجيا و الصناعة. أما في إسبانيا، لدى الصندوق اتفاقيات مهمة لتعزيز تدويل الشركات الإسبانية.

(المصدر: إيكونوميستا)