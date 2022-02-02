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صندوق الثروة السيادية العماني يبيع حصته في شركة صناعات دفاعية إسبانية .. كم بلغت قيمة الصفقة!

صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
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صندوق الثروة السيادية العماني يبيع حصته في شركة صناعات دفاعية إسبانية watanserb.com
صندوق الثروة السيادية العماني

وطن – قالت صحيفة “إيكونوميستا” الإسبانية، إن صندوق الثروة السيادية العماني (SGRF)، باع حصته البالغة 32.18 بالمئة إلى المجموعة المشاركة في برامج دفاعية مهمة (Escribano Mechanical and Engineering EM&E)، بما في ذلك سيارات 8×8.

وبلغت قيمة الصفقة 34 مليون يورو. وبذلك يصل تقييم الشركة إلى 105 ملايين يورو، أي ضعف المبلغ المتفق عليه قبل خمس سنوات، عندما دخل صندوق الثروة السيادية العماني في رأس مال الشركة الإسبانية.

في هذا السياق، فإن إعادة شراء حزمة الأسهم، تستجيب للاستراتيجية الأولية المتمثلة في تأميم 100 بالمئة من رأس مال الشركة، بعد خمس سنوات من تنفيذ الاستثمار الاستراتيجي للصندوق السيادي العماني.

وبهذه الطريقة، تستعيد عائلة “إيسكريبانو”، 100 بالمئة من حصتها بدعم من قرض مشترك بقيادة Santander، بحسب ما ترجمته “وطن”.

في سياق متصل، أُنشأت Escribano Mechanical and Engineering ،EM&E كمرجع وطني ودولي في تصنيع أحدث التقنيات لقطاع الدفاع والأمن.

فهي شركة لديها القدرات التكنولوجية والإنتاجية، لتصميم وتطوير وتصنيع الأنظمة الأرضية والبحرية والجوية البعيدة والأنظمة الكهروضوئية، ومجموعات الذخيرة الموجهة للصواريخ والمقذوفات. بالإضافة إلى تقديم حلول المحاكاة والبرمجيات.

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وفي عام 2021، حصدت المجموعة حوالي 82 مليون يورو وحصلت على أرباح قبل الفوائد.

كما اقتربت الضرائب والإهلاك والاستهلاك من 18 مليونًا في عام 2021.

ومن المتوقع أن تصل إيرادات المجموعة إلى 150 مليونًا خلال الخمس سنوات المقبلة. فضلا عن أن عدد الموظفين سيترواح من 500 إلى أكثر من 800 موظف.

وجدير بالذكر أن الصندوق تأسس عام 1980 لإدارة استثمارات سلطنة عمان.

ولديه خبرة دولية واسعة في أكثر من 25 دولة وفي قطاعات مثل الطاقة و التكنولوجيا و الصناعة. أما في إسبانيا، لدى الصندوق اتفاقيات مهمة لتعزيز تدويل الشركات الإسبانية.

(المصدر: إيكونوميستا)

 

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صورة معالي بن عمر معالي بن عمر تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
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صورة معالي بن عمر

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة. من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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