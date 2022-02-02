صحة زعيم كوريا الشمالية تثير مخاوف بعد أن ظهر في فيديو وهو يعرج

وطن – بثت وسائل الإعلام الحكومية الكورية الشمالية فيلماً وثائقياً جديداً . يظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ وهو يواجه صعوبة أثناء نزوله درجات سلم بعدما ما فقد الكثير من وزنه وهو ما أثار مخاوف بشأن صحته.

عام النصر العظيم

ويأتي هذا الفيلم الكوري الشمالي الذي يحمل عنوان “عام النصر العظيم 2021″، والذي نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية. بعد شهر من اختفاء الزعيم الكوري وهو أمر أثار شكوكًا جديدة حول من يتولى تسيير الدولة.

وقد أثار كيم العديد من التساؤلات عندما ظهر في شهر ديسمبر وهو يبدو نحيفا أكثر من أي وقت مضى. بعد أن قيل إنه فقد حوالي 20 كيلوغرامًا (44 رطلاً) في الصيف. وقد بدا كذلك أكبر من سنه في صور أخذت له وهو يترأس اجتماع المكتب السياسي في يناير.

ظهر وهو يعرج

في هذا الفيلم الوثائقي، الذي يحمل عنوان “عام النصر العظيم، 2021” (The Great Year of Victory, 2021). والذي بثه التلفزيون المركزي الكوري الحكومي، يظهر كيم وهو يرتدي قميصا فضفاضا وسروال واسعا وهو يواجه صعوبة في النزول على السلم. وذلك خلال زيارة أجراها إلى موقع بناء ممطر.

وفي إحدى اللقطات، نزل كيم ببطء واضعا قدميه على عوارض خشبية. في الوقت الذي يتبعه فيه مرافقوه بالزي الرسمي بشكل طبيعي.

وعند الحديث عن نقص وزن الزعيم، قال راوي الفيلم: “أظهر هذا الفيديو جانب كيم الأبوي. من خلال تحديه الثلوج والرياح وذلك من أجل مصير أمة وشعب هم بمثابة أطفاله.”

“جسده ذابل”

وتابع الراوي بالقول “إن جسده ذابلٌ تماماً، وقد أظهر جانبه الأمومي من خلال المعاناة. والقلق الشديدين من أجل تحقيق أحلام الشعب”.

كما ظهر كيم في الوثائقي وهو يشاهد شروق الشمس بمفرده أثناء ركوب حصان أبيض على الشاطئ. وبعدها ظهرت لقطات أخرى لدبابات تخوض تدريبات بالقذائف الحية.

كما أشاد الفيلم الوثائقي أيضًا بـ “العام الحافل” الذي شهده كيم. على الرغم من أن عام 2021 شهد ظهور علنيا محدودا للزعيم خلال 10 سنوات من حكمه. وفقًا لتقارير تابعة لموقع الوكالة الدولية “NK News”.

مواطنو البلاد قلقون على زعيمهم

وقد اعترف الفيلم الوثائقي كذلك بالمصاعب غير المسبوقة التي واجهتها كوريا الشمالية و”أزمة الغذاء” الوطنية. وهي مسألة تم التكتم عليها في السابق بينما يواجه الملايين من السكان المجاعة.

في حزيران الماضي، قال مواطن من كوريا الشمالية خلال مقابلة مع التلفزيون المركزي الكوري إن الناس قلقون على زعيمهم. الذي بات نحيف الجسم وسط تكهنات أخيرة بفقدان وزنه الهائل.

وقد كانت هذه المقابلة غير معتادة للغاية. لأن صحة كيم وحياته الشخصية عادة ما تكون أمورا يمنع الخوض فيها.

كيم يعاني من مشاكل صحية

لطالما كان فقدان كيم للوزن موضوع تكهنات. وفي هذا السياق، قال جواسيس كوريون جنوبيون أن زيادة وزنه الكبيرة كانت من وراء أكله للجبن والنبيذ.

كما حذر الأطباء من أن الزعيم الكوري قد يصاب “بنوبة قلبية” وأنه معرض لخطر الموت المبكر. كما قيل أنه يعاني من النقرس وهو ما تبرزه الصعوبة التي واجهها وهو ينزل المنحدر.

وفي الآونة الأخيرة، أثار فقدانه المفاجئ للوزن شائعات عن إصابته بعملية تحويل مسار المعدة خلال إحدى فترات غيابه.

صوراً من الفضاء

وقد أخذ كيم فترات راحة استمرت أسبوعين أو أكثر في عام 2021. وفقًا لتقارير تابعة لموقع الوكالة الدولية “NK News”. كما اختفى عن أعين الجمهور لفترات طويلة في عام 2020.

في حزيران الماضي، عاد كيم للظهور في الأماكن العامة وبدأ أكثر نحافة من ذي قبل. بعد غياب دام قرابة شهر. وقد كان آخر اختفاء له في شهر نوفمبر هو الأطول منذ عام 2014.

وقد نشرت مؤخرا السلطات الكوريا الشمالية صورًا قالت إنها التقطت من الفضاء. خلال أكبر عملية إطلاق صاروخ لها منذ سنوات. إلا أن كيم لم يكن حاضرًا خلال هذا الحدث.

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)