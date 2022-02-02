شمس الكويتية شبه عارية في أحدث ظهور! (فيديو)

وطن – عادت الفنانة شمس الكويتية لإثارة الجدل حولها مجددا بتعمدها الخروج بإطلالات فاضحة وإثارة الغرائز، لأجل لفت الأنظار إليها وزيادة عدد متابعيها.

وفي أحدث ظهور لها نشرت شمس الكويتية فيديو بثته عبر حساباتها بمواقع التواصل، أظهرها شبه عارية من الأسفل حيث ارتدت ملابس ضيقة جدا وشفافة أقرب لجلد الإنسان.

شمس الكويتية في احدث ظهور pic.twitter.com/SfTBbovxOK — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 2, 2022

وكانت شمس تتمايل أمام الكاميرا بطريقة خادشة، بينما يسمع في الخلفية صوت سقوط المطر.

وعرض هذا المقطع شمس الكويتية لانتقادات حادة من قبل متابعيها، الذين استنكروا اعتمادها على ما وصفوه بأسلوب رخيص من أجل الشهرة.

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا نشرت الفنانة شمس الكويتية مقطعا مصورا عرضها لانتقادات حادة. ظهرت خلاله وهي تؤدي وصلة رقص ساخنة على أنغام أغنية الغزالة رايقة التي تحولت لتريند في مصر والوطن العربي.

ووفق المقطع الذي رصدته (وطن) ظهرت شمس الكويتية وهي ترتدي جمبسوت ضيق من الجينز، أبرز مفاتنها بشكا كبير.

رقص شمس الكويتية على أغنية "الغزالة رايقة" pic.twitter.com/f3UZMvrAXv — Trend pase (@trend_pase) January 29, 2022

بينما كانت ترقص وتتمايل على كلمات وموسيقى أغنية “الغزالة رايقة” الشهيرة استغلالا للتريند كعادتها لأجل زيادة شهرتها.

وارتدت شمس الكويتية أيضا في حفل رأس السنة في دبي “جمبسوت” بلون الجلد، وكان ضيقا جداً يكشف تفاصيل جسدها بوضوح، الأمر الذي عرضها للانتقادات.

وفي ديسمبر من العام الماضي أيضا شاركت الفنانة شمس الكويتية متابعيها، صورة جريئة مثيرة للجدل تعمدت خلالها إظهار مفاتنها بوضوح.

وظهرت شمس الكويتية بالصورة التي نشرتها عبر “انستجرام” ورصدتها “وطن”، وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر.

وعلى الرغم من أن فستان شمس بأكمام طويلة، إلا أنه تميز بفتحة صدر واسعة، ونقوش شفافة على الجانبين ما كشف خصرها أيضاً بوضوح.

كما أن شمس وقفت بطريقة أبرزت صدرها في الصورة بشكل فاضح.

وعقبت: ” غمضت عينيك ثواني صدقني وحشتني …وحشششتوني كيف و وين راح تقضون ليلة رأس السنة ؟؟ خبروني”.

وسخر المتابعون من طريقة وقوف شمس، وتساءلوا ما إذا كانت تضع جبيرة لتظهر هكذا، بينما رأى آخرون أنها تعمدت إظهار مفاتنها بهذا الشكل مؤكدين أن صورتها بلا معنى ولا هدف سوى ذلك.

(المصدر: تويتر – وطن)