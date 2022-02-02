شبح الإقالة يُلاحق مدرب باريس سان جيرمان “بوتشيتينو” وهذه فرصته الأخيرة

وطن – يبدو أن مدرب باريس سان جيرمان الأرجنتيني .”ماوريسيو بوتشيتينو”، مهددٌ بالإقالة من منصبه بأي لحظة، في ظل النتائج التي باتت مخيبة لعشاق وجماهير النادي الباريسي بعد خروج فريقه من كأس فرنسا أمام نيس بركلات الترجيح، لكن ما تزال فرصة واحدة باقية من أجل حسم مصير مستقبله مع الفريق الفرنسي.

مدرب باريس سان جيرمان وشبح الإقالة

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. سوف تقرر الاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”. 29 عاماً بتركه قيادة تدريب البي أس جي، وذلك في حال عدم تحقيق الفريق الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا.

L'élimination du PSG en Coupe de France ne va pas relever le bilan de son entraîneur Mauricio Pochettino mais ne change pas grand-chose à sa situation. L'Argentin devrait jouer son futur en Ligue des champions https://t.co/uqstU49Jyq pic.twitter.com/yxsDr6hh2U — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 2, 2022

وبينت الصحيفة الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان أبلغ بالفعل المدرب الأرجنتيني. بوتشيتينو المدير الفني للفريق، بأن مستقبله في ملعب حديقة الأمراء”، سوف ينتهي في حال عدم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

باريس سان جيرمان وإنفاق المبالغ الطائلة

وأردفت الصحيفة، ” نادي باريس سان جيرمان أنفق المبالغ الطائلة على رواتب اللاعبين. الكبار الذي تعاقد معهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي و الإسباني سيرخيو راموس والمغربي أشرف حكيمي وكذلك صفقة التعاقد مع الهولندي جيورجينهو فاينالدوم بهدف تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا”.

كما ويمتلك فريق باريس سان جيرمان الفرنسي العديد من النجوم البارزين. في عالم كرة القدم العالمية، مثل البرغوث ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، والإسباني المخضرم سيرخيو راموس، وكذلك المغربي أشرف حكيمي والأرجنتيني آنخيل دي ماريا و ماركو فيراتي وغيرهم.

🚨 عـــاجـــل 🚨 Le Parisen | • ستنتهي فترة ماوريسيو بوتشيتينو مع PSG بنهاية الموسم • حاولت إدارة باريس في منتصف الموسم جس نبض العديد من المدربين ولكن لم تصل معهم على وفاق في تولي زمام الفريق الأول هذا الموسم • ادارة باريس حاولت ولكن لم تنجح، بوتشيتينو باقي لنهاية الموسم. pic.twitter.com/ThqVqOCDyC — عزيّز (@AzizBPL) February 1, 2022

باريس سان جيرمان ودوري أبطال أوروبا

وكان فريق باريس سان جيرمان قد ودع بطولة كأس فرنسا داخل ميدانه من دور الثمن النهائي. بعد السقوط أمام نيس بركلات الترجيح بنتيجة 6/5، عقب انتهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي. على الرغم من مشاركة ميسي ومبابي في المباراة.

🚨 ادم كرافتون – الاثليتيك | • لا يريد باريس خسارةَ مدربهم في منتصف الموسم، ولكن مصادرُ مطَّلعة تُخبر بأن ادارة باريس سان جيرمان مستعدة للتفاوض في حال كان مانشستر يونايتد جاهزًا لدفع 15م£ لفسخ عقد ماوريسيو بوتشيتينو • حتى اللحظة، يونايتد غير مستعد لفعل ذلك. pic.twitter.com/wafXq4JQri — MUNStuff (@MUNStuff) November 25, 2021

كما وسيواجه فريق باريس سان جيرمان مباراة الذهاب والإياب. من دور منافسات الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام المنافس القوي ريال مدريد الإسباني في منتصف شهر فبراير الجاري على ميدانه، كما وسيعود لمواجهته من جديد داخل قلعة ” سانتياغو برنابيو” في ال9 من شهر مارس/ آذار القادم.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة. برصيد 53 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين نيس الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 42 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ليكيب الفرنسية)