رياضة

شبح الإقالة يُلاحق مدرب باريس سان جيرمان “بوتشيتينو” وهذه فرصته الأخيرة

باريس سان جيرمان يُبلغ المدرب "بوتشيتينو" بشأن مستقبله في حال عدم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
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مدرب باريس سان جيرمان ومصير مستقبله مع النادي الباريسي watanserb.com
باريس سان جيرمان يخاطب المدرب ماوريسيو بوتشيتينو بشأن مستقبله مع النادي الباريسي

وطن – يبدو أن مدرب باريس سان جيرمان الأرجنتيني .”ماوريسيو بوتشيتينو”، مهددٌ بالإقالة من منصبه بأي لحظة، في ظل النتائج التي باتت مخيبة لعشاق وجماهير النادي الباريسي بعد خروج فريقه من كأس فرنسا أمام نيس بركلات الترجيح، لكن ما تزال فرصة واحدة باقية من أجل حسم مصير مستقبله مع الفريق الفرنسي.

مدرب باريس سان جيرمان وشبح الإقالة

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. سوف تقرر الاستغناء عن خدمات المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو”. 29 عاماً بتركه قيادة تدريب البي أس جي، وذلك في حال عدم تحقيق الفريق الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا.

وبينت الصحيفة الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان أبلغ بالفعل المدرب الأرجنتيني. بوتشيتينو المدير الفني للفريق، بأن مستقبله في ملعب حديقة الأمراء”، سوف ينتهي في حال عدم تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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باريس سان جيرمان وإنفاق المبالغ الطائلة

وأردفت الصحيفة، ” نادي باريس سان جيرمان أنفق المبالغ الطائلة على رواتب اللاعبين. الكبار الذي تعاقد معهم خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي و الإسباني سيرخيو راموس والمغربي أشرف حكيمي وكذلك صفقة التعاقد مع الهولندي جيورجينهو فاينالدوم بهدف تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا”.

كما ويمتلك فريق باريس سان جيرمان الفرنسي العديد من النجوم البارزين. في عالم كرة القدم العالمية، مثل البرغوث ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، والإسباني المخضرم سيرخيو راموس، وكذلك المغربي أشرف حكيمي والأرجنتيني آنخيل دي ماريا و ماركو فيراتي وغيرهم.

باريس سان جيرمان ودوري أبطال أوروبا

وكان فريق باريس سان جيرمان قد ودع بطولة كأس فرنسا داخل ميدانه من دور الثمن النهائي. بعد السقوط أمام نيس بركلات الترجيح بنتيجة 6/5، عقب انتهاء المباراة بين الفريقين بالتعادل السلبي. على الرغم من مشاركة ميسي ومبابي في المباراة.

كما وسيواجه فريق باريس سان جيرمان مباراة الذهاب والإياب. من دور منافسات الثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام المنافس القوي ريال مدريد الإسباني في منتصف شهر فبراير الجاري على ميدانه، كما وسيعود لمواجهته من جديد داخل قلعة ” سانتياغو برنابيو” في ال9 من شهر مارس/ آذار القادم.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي صدارة ترتيب الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة. برصيد 53 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين نيس الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 42 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ليكيب الفرنسية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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