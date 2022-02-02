(شاهد) رقص مودل روز ببطن مكشوف مع صديقتها وسط الثلوج في شارع عام!

وطن – عادت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز إلى إثارة الجدل من جديد، وهذه المرة بوصلة رقص في الشارع.

مين ضبط الرقصة؟

ونشرت مودل روز فيديو عبر حسابها على “تيك توك”، ظهرت فيه وهي ترتدي توب أبيض مكشوف البطن. مع ليجن بنفس اللون، وفوقهم معطف من الفرو باللون الزهري.

ووقفت روز وسط الثلوج مع صديقتها وبدأت بالرقص معها على أنغام موسيقى غربية. وعقبت: “تو نزلت فيديو جديد بتيك توك، شوفوا الرقصة كاملة واكتبولي بالكومنت مين ضبط الرقصة أكثر”.

كما ظهرت بفيديو آخر وهي تركض وسط الثلوج، لكنها سقطت وكادت تؤذي نفسها.

وصلة رقص على الطبلة

وسبق أن أثار روز قبل أيام جدلاً واسعاً بين الناشطين بعد ظهورها بمقطع وهي تؤدي وصلة رقص على الطبلة.

وظهرت روز في الفيديو الذي انتشر عبر “سناب شات” ورصدته “وطن” وهي ترتدي بنطالاً أبيض من الجلد. وتيشرت أسود نصف بطن وشفاف من ناحية الصدر.

ورقصت روز في إحدى الحانات بجرأة بينما كان يقف جنبها رجلاً يمسك بالطبلة، ومالت عليه بطريقة الراقصات الشرقيات.

وجاء في التعليقات على رقص روز: “الف مبروك لاهلها و عشيرتها و قبيلتها … هاي المواهب الي ترفع الراس”.

ناشطون يهاجمون روز

وكتب آخر: “هذي اللي كانت تطالب بالحريه واسقاط الولايه”.

ووافقه متابع الرأي معقبا: “كانت تطالب بالحريه واسقاط الولايه ؟ الحين صارت رقاصه ؟ هذي هي الحريه المزيفه !!”.

وكتبت ناشطة آية من القرآن كرسالة لروز: “يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ الشعراء – الآية ٨٨”.

وعقب متابع: “احد مراحل الرخص”.

واعتبر آخر أن ما تفعله روز لجني النقود بعد طلاقها. وكتب: “بعد الطلاق…لقمة العيش صعبة”.

حارس مودل روز

وفي سياق آخر وظفت روز حارس شخصي لها بعدما أعلنت بأنها “مستهدَفة”.حسب قولها

وظهرت مودل روز إلى رفقة حارس ضخم البنية، من ذوي البشرة السوداء.

مودل روز توظف "حارس شخصي" لها بعدما أعلنت بأنها مُستهدفة. pic.twitter.com/wBqtqFMEDx — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 28, 2022

وكانت مودل وزر تعرضت قبل أيام لحادث سير مروع. ونشرت “روز” عبر حسابها الرسمي في سناب مشاهد توثق الحادث الذي تعرضت له، وقالت ان مركبة تقودها سيدة اصطدمت بها، لعدم التزامها بحق الأولوية.

وطمأنت مودل روز متابعيها، مؤكدة أنها بخير ولم تتضر، بينما اقتصرت الأضرار على المركبة، مشيرة إلى ان السيارة التي اصطدمت بسيارتها انحرفت صوب مدخل منزل من شدة الحادث.

ولفتت روز إلى ان سائقة المركبة الأخرى تعرّضت لكسر في اظفرها جراء الحادث .

مودل روز تكشف عن تعرضها لحادث مروري اليوم. pic.twitter.com/oAPTz4i2IZ — Celebs Arabic (@CelebsArabic) January 21, 2022

المصدر: (وطن – متابعات)