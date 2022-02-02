رغم فشل المنتخب العماني من التأهل لمونديال قطر .. خليل البلوشي: “مستانس” لهذا السبب!

وطن – على الرغم من خروج منتخب بلاده من تصفيات مونديال قطر2022. وحزنه على هذا الأمر، عبر الإعلامي العماني والمعلق الرياضي في شبكة “بي إن سبورت” خليل البلوشي أيضًا عن فرحته بأن هذه الهزيمة ضاعفت فرص المنتخب السعودي بالتأهل.

تعليق خليل البلوشي على فشل تأهل منتخب عمان

وقال “البلوشي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”. رصدتها “وطن”:” على كثر ما انا زعلان على تعادلنا اليوم وان احنا فقدنا فرصة الوصول حتى للملحق بس مستانس ان تعادلنا راح يضاعف فرص الاخضر السعودي للوصول للمونديال “.

كما وأضاف قائلاً: “كل التوفيق للمنتخب السعودي يا رب .. وان شاء الله تأهل مباشر ممثلاً لعرب آسيا”.

واختتم “البلوشي” تغريدته قائلاً: “الاخضر قادر ياخذها. بذراعه ويجيبها بيديه”.

منتخب عمان والتعادل الإيجابي أمام أستراليا

وكان منتخب عمان قد قدم تعادلًا دراميًا. أمام ضيفه الأسترالي، بهدفين لكل طرف، في المباراة التي جرت بينهما، مساء الثلاثاء، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر؛ ليقدم هدية ثمينة إلى الأخضر السعودي في الطريق إلى المونديال.

كما ومع تحقيقه التعادل، عرقل الأحمر العماني .زحف أستراليا صوب الصدارة؛ ليقدم هدية ثمينة إلى الأخضر السعودي الذي ذاق طعم الهزيمة لأول مرة في مشوار التصفيات، بعدما سقط في فخ الهزيمة. خارج الديار أمام مضيفه الياباني بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت، الثلاثاء، على ملعب سايتاما 2002.

شكرًا منتخب عمان على الأداء الجميل والمشرف في هذه التصفيات ، فوز تاريخي على اليابان في 🇯🇵 ، تعادل مع استراليا ، منتخب ممتع وجريئ وبرانكو صنع توليفة محبب مشاهدتها القرعة ظلمتهم بوجودهم في أصعب مجموعة ، بإعتقادي لو تواجدوا في المجموعة الأخرى على الأقل بطاقة الملحق محسومة لهم 🇴🇲 pic.twitter.com/QiFqRuvcMi — ماجد الشيباني (@majed_alshibani) February 1, 2022

ورفع المنتخب العماني رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع على سلم ترتيب المجموعة الثانية. من تصفيات المونديال، فيما تحرك عداد نقاط أستراليا إلى الرقم 15، بينما حافظ الأخضر السعودي. على الصدارة، برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة أمام اليابان، قبل جولتين من الختام.

منتخب السعودية وفرصة التأهل إلى مونديال قطر 2022

وبات الأخضر في حاجة إلى الفوز فقط في المباراة المقبلة أمام الصين، في الموقعة التي تُقام يوم 24 مارس المقبل، من أجل التأهل مباشرة إلى المونديال. دون النظر إلى الجولة الأخيرة، كما ويلتقي منتخب أستراليا مع اليابان، في قمة قد تصب في صالح الصقور حال فوز الساموراي خارج الديار.

يشار إلى أن منتخب عمان فقد فرصة التأهل إلى كأس العالم 2022 بالتعادل أمام استراليا بهدفين لمثلهما، لأنه يحتل المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط خلف استراليا صاحب المركز الثالث بـ 15 نقطة.

كما وتفاعلا على ما حدث، عبر رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”. في المملكة العربية السعودية عن فرحتهم الجمة في الفرصة التي منحها المنتخب العماني لمنتخب بلادهم، دشن الناشطون وسما بعنوان: “#شكرا_عمان”، عبروا فيه فخرهم بالمنتخب العماني.

وقال المغرد “فهد الجامي”:” شعب كريم وقيادة كريمه نحمد الله مراح حبنا فيها خساره”.

شعب كريم وقيادة كريمه نحمد الله مراح حبنا فيها خساره 🇸🇦🇴🇲 #شكرًا_عمان — fahad alajmi (@taiger1986) February 1, 2022

وقال “منذر آل الشيخ”:” #شكرا_عمان.. شكرًا لرجال السلطنة”.

#شكرا_عمان شكرًا لرجال السلطنة🇴🇲🇸🇦♥️ — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) February 1, 2022

كما وعبر المغرد “حسين” عن شكره للسلطنة قائلا:” عمان خدمتنا بفوزها. في الذهاب على اليابان ،، واليوم تخدمنا بتعادلها مع استراليا ،، وان شاء الله ما ننتظر تعثر احد ؛؛ بس لما تلعب بضغوط اقل ؛؛ افضل من انك تدخل في حسابات”.

عمان خدمتنا بفوزها في الذهاب على اليابان ،،

واليوم تخدمنا بتعادلها مع استراليا ،، وان شاء الله ما ننتظر تعثر احد ؛؛

بس لما تلعب بضغوط اقل ؛؛ افضل من انك تدخل في حسابات ..#شكرا_عمان pic.twitter.com/APt5AGSm4R — .HUSSAIN. (@hm0085) February 1, 2022

وقال المغرد “فهد”: ” ماننسى وقفتكم”.

(المصدر: وطن + تويتر)