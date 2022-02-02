دلال أبو آمنة تكشف تلقيها عروضاً فنية في الإمارات وتحسم موقفها بشكل واضح!

وطن – أعلنت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، رفضها المشاركة في العروض الفنية في الإمارات. وتحديداً معرض “إكسبو دبي 2022”.

مسؤولية وطنية

وفي بيان مطول عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، قالت دلال: “ردا على أهلنا في الإمارات ورسائلهم اليومية التي تصلنا حول إقامة عروض فنية هناك. نوضح لكم بأن امتناعنا عن قبول عروض فنية حية نلقاكم من خلالها، رغم التوجهات الكثيرة، والدعوات التي نتلقاها من قبل عدة جهات رسمية منذ العامين الماضيين وحتى يومنا هذا، لهوَ من باب المسؤولية الوطنية”.

وتابعت دلال: ” تحديدا، رفضنا المشاركة في معرض “إكسبو دبي 2020″، والذي تمادى في تجاهله لمشاعر وحقوق الشعب الفلسطيني. وخاصة بعدما حدث في اليومين الأخيرين”.

وأضافت: “تم هذا الرفض انطلاقا من واجبنا في اتخاذ موقف واضح ضد كل ما يتعارض مع قضيتنا الأم، القضية الفلسطينية”.

قرارات شخصية

ونوهت دلال إلى أن قرارها ينبع من قناعات شخصية تخصها ولا تفرضها على أحد. معقبة: “فلكل إنسان حريته في تحديد مسيرته الفنية تبعا لاعتباراته المهنية. ومبادئه الشخصية، والقيم الإنسانية التي تربى عليها”.

واستطردت: “أما في حال تلقينا عروضا مستقبلية من مهرجانات أخرى لا تتعارض مع مواقفنا الوطنية. فمن الممكن أن نشارك فيها، بل ونرحب بذلك، إصرارا منا على أهمية التواصل مع شعوبنا العربية كافة. وجاليتنا الفلسطينية خاصة”.

وختمت دلال بذكر أسباب أخرى: “أيضا تأكيدا منا على ضرورة إيصال صوت قضيتنا الفلسطينية إلى كل مكان، وبكل الطرق الممكنة، لتبقى حية في نفوس الشرفاء”.

انسحاب جنان الشهاب

وفي ذات السياق، بعد أيام من انسحاب لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي، من مواجهة لاعب صهيوني ضمن بطولة دولية تستضيفها دبي. أعلنت المهندسة والمخترعة الكويتية الشهيرة جنان الشهاب إنسحابها من المشاركة في “إكسبو دبي 2020″، عقب إعلان المعرض عن إقامة فعالية للاحتفال باليوم الوطني لإسرائيل بمشاركة رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ.

وكان حساب “إكسبو دبي” على موقع الصور العالمي “إنستجرام” قد وضع صورة عبر خاصية “الاستوري” لجناح إسرائيل في المعرض مع عبارة “لنحتفل مع إسرائيل”. لترد “الشهاب” عبر خاصية “الأستوري” أيضا بالقول: “And Unfollow وأعلن انسحابي من الإكسبو”.

ردود أفعال

موقف المخترعة الكويتية لاقى الكثير من الترحاب من قبل المغردين على موقع التدوين المصغر “تويتر”، الذين أشادوا بها وخطوتها، معبرين عن فخرهم بها وبما فعلته.

ويأتي انسحاب المهندسة جنان الشهاب بعد أيام فقط من إعلان لاعب المنتخب الكويتي للتنس محمد العوضي الانسحاب من مواجهة لاعب صهيوني ضمن بطولة تستضيفها دبي على الرغم من وصوله للدور نصف النهائي، الأمر الذي أشاد به عموم الكويتيين والعرب.

المصدر: (وطن – فيسبوك)