حمد بن جاسم يكشف الأزمة بين قطر والكويت عام 1994 وسر ما أذاعه التلفزيون القطري عن حصار العراق

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني تفاصيل وكواليس أزمة 1994 بين الكويت وقطر.

وعلق “آل ثاني” خلال مشاركته في برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية على قيام تلفزيون قطر بإذاعة برنامج في فبراير/شباط عام 1994، يتحدث عن معاناة العراقيين من الحصار. وكذلك إجراء مقابلة مع وزير خارجية العراق محمد سعيد الصحاف. الامر الذي دفع الكويت للاحتجاج لدى مجلس التعاون واستدعاء السفير القطري في الكويت. وكذلك استدعائها لسفيرها من الدوحة للتشاور.

وقال “آل ثاني” إن هذا الموقف جاء كرد فعل حينها على الموقف الكويتي من أزمة “الخفوس” بين قطر والمملكة العربية السعودية. وكذلك لموقفها من عدم دعم موقف قطر في ترشيح الأمين العام المساعد لمجلس التعاون.

وأوضح أن شعور قطر حينها كان يعتقد بأن الكويت كان يجب أن يكون لها موقف بالوقوف مع “الحق”. خاصة وأن قطر أدت واجبها بالكامل خلال الغزو العراقي للكويت.

سوء تقدير

وعبر “آل ثاني” بأن ما فعلته قطر حينها كان سوء تقدير. لافتا إلى أنه كان يجب عليهم فهم وضع الكويت عقب الاحتلال مباشرة. موضحا ان الكويت قبل الاحتلال تختلف عن الكويت بعد الاحتلال.

وأكد على أن الكويت وقعت تحت ضغوط كثيرة، وأنها لا زالت تحاول الخروج منها. لافتا إلى أن قطر ربما تكون حملت الكويت أكثر مما كانت تحتمل حينها.

كما أشار إلى أن قطر كان يصلها تسريبات حول موقف الكويت من التدخل في الشؤون الداخلية القطرية. خاصة في العلاقة بين الأمير السابق حمد بن خليفة ووالده، والتي تلاها التغيير عام 1995.

واكد “آل ثاني” بأن الكويت لم يكن لها دور فيما حدث، إلا أن من وصفهم بـ”أصحاب السوء” كانوا يحاولون خلق مشاكل ويقومون بتحريض الوالد خليفة بن حمد على ولي العهد حينها حمد بن خليفة.

وأكد أيضا، على أن ردة الفعل التي حدثت تجاه الكويت حينها “غير مبررة”. موضحا ان كان من الواجب التحري عما يتم نقله لهم من قبل الأطراف العديدة.

وقال أن الموقف القطري كان يقوم على أنهم كانوا يريدون أن يصرخوا ويقولوا بأننا موجودين حينها.

(المصدر: تويتر – وطن)