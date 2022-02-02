جليلة المغربية بفستان فاضح في منزل تامر حسني.. ما حقيقة الفيديو!؟

وطن – أثارت الفنانة المغربية جليلة، جدلاً واسعاً بفيديو نشرته أوحت خلاله أنها في منزل الفنان المصري تامر حسني.

هل يخون تامر زوجته مع بسمة؟

وظهرت جليلة بالفيديو وهي ترتدي فستاناً أسود مفتوح الظهر بشكل فاضح. وتجلس على أريكة ظهر عليها تامر حسني في وقت سابق.

وهو ما أثار الجدل حول خيانة تامر لزوجته المغربية بسمة بوسيل.

لكن جمهور زوجة تامر حسني، أكدوا أن الفيديو قديم، أو أن المكان ليس منزل الفنان المصري بل استديو يعمل فيه.

متابعون يهاجمون جليلة

وهاجم المتابعون جليلة واتهموها بمحاولة اختلاق المشاكل مرة أخرى بين تامر وزوجته. وجاء في التعليقات: “تتحرش بزوجته بمقطع قديم”.

وكتب آخر: “اسمها ع مسمى جليلة حيا “.

وعقبت متابعة: “هي قالت انا تزوجت وبتلعن زواجها قريبا ودايم تشغل اغاني تامر وتأشر على الخاتم”.

وكتب ناشط: “واضح من تقديم القهوة انه مو بيت شكله استوديو”.

جليلة سعيدة بانفصال تامر وبسمة!

وسبق أن عبرت الفنانة المغربية جليلة والحبيبة السابقة لتامر حسني. عن سعادتها عقب سماعها “خبر سار” على حد تعبيرها، تزامناً مع إعلان بسمة في حينها انفصالها عن زوجها.

ونشرت جليلة عدة مقاطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على “انستجرام”. وهي تزغرد وترقص فرحاً على أنغام أغنية “الليلة حلو الليلة العيد.. والكل جاي فرحان سعيد”، وعلقت: “احتفالات جليلة، جليلة فرحانة جدا جدا”. “

وتابعت جليلة: “مساء الجمال، مساء الأخبار الحلوة، كنت قاعدة في البيت وسمعت خبر حلو، حسيت إني فرحانة، وعايزة أحط مكياج وألبس وأحتفل”.

واستطردت : “ربنا يرزقكم ربع فرحتي.. نفسي أبوس سنة 2020، بسبب هذا اليوم السعيد والجميل، ومفيش أغنية أحلى دلوقتي من بشرة خير”.

المغربية "جليلة" تتراقص فرحًا على خبر انفصال "تامر حسني و بسمة بوسيل" يُذكر أنها كانت حبيبة "تامر حسني" قبل أنا يتركها ويرتبط بصديقتها "بسمة"! pic.twitter.com/yms7QWHggY — WHR (@whrumor) November 13, 2020

مي العيدان توقعت الأمر

وهذا ما توقعته حرفياً حينها الإعلامية الكويتية مي العيدان، والتي أعادت نشر خبر انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني عبر “انستجرام”. وعلقت: “بسمة بوسيل تعلن انفصالها من تامر حسني، ألم نقل أن مابني على باطل فهو باطل. . ياشماتة جليلة فيكم وزغرطي يا انشراح”.

وفاجأت بسمة بوسیل في ذلك الوقت متابعیھا بخبر انفصالها عن تامر حسني. وأكدت أنھما منفصلین منذ فترة، وبدأت في التحضیر لإجراءات الطلاق. قبل أن يعودا لبعضيهما بعد سلسلة رسائل علنية.

المصدر: (وطن – متابعات)