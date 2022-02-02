جريمة أبلح تهز لبنان.. رقيب في الجيش يقتل طبيب أسنان بسبب ما فعله لخطيبته!

وطن – شهدت لبنان جريمة مروعة عرفت إعلامياً بجريمة أبلح. راح ضحيتها طبيب الأسنان إيلي جاسر، والذي عثر عليه جثة هامدة داخل عيادته. عند مستديرة بلدة إبلح الفرزل، في منطقة البقاع الأوسط.

وعملت فرق الإسعاف في الدفاع المدني اللبناني على نقل جثة الطبيب الثلاثيني المقتول طعناً إلى مستشفى خوري في زحلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إنه تم توقيف رقيب في الجيش اللبناني. أقدم الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء على طعن طبيب الأسنان، إيلي جاسر.عدة طعنات بآلة حادة داخل عيادته في بلدة أبلح البقاعية، مما أدى إلى مقتله على الفور”.

اعتراض على نتيجة علاج خطيبته!

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن دافع القتل. هو اعتراض العسكري الموقوف على نتيجة علاج خطيبته من قبل الطبيب. والتي بقيت تشعر بآلام في أسنانها بعد العلاج.

هذا وقد أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن اللبناني “س.ف”. الذي طعن طبيب الأسنان إيلي جاسر طعنات عدة داخل عيادته في أبلح مما أدى إلى مقتله.

ولا يزال التحقيق جارياً بإشراف القضاء المختص. ومن المتوقع نقل الجاني للتحقيق معه إلى مخابرات الجيش اللبناني ومن ثم محاكمته من خلال المحكمة العسكرية .

لحظة هروب القاتل

ونشرت صحيفة “لبنان 24” مقطع فيديو يوثق لحظة هروب قاتل طبيب الأسنان إيلي.

وظهر الجاني بالفيديو وهو يرتدي ملابس سوداء ويضع كمامة على وجهه. وقد غادر مكان الجريمة بعد حديثه مع بعض الشبان.

فيديو يُظهر منفذ جريمة أبلح بعد تنفيذه عملية القتل التي طالت طبيباً في عيادته#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/c8JJXkoXSR — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 1, 2022

وفي ذات السياق، أعلنت عائلة منفذ جريمة أبلح في بيان، أنها تتبرأ من الجاني.

براءة من الجاني

وجاء في البيان: “حدث مزلزل اصابنا واصاب عائلة جاسر وأبو زغيب. وكأننا فقدنا النطق أمام المصاب الأليم الذي ذهب ضحيته الدكتور ايلي جاسر الذي تربطنا به وبأهله وأخواله أمتن العلاقات منذ زمن بعيد”.

وتابع البيان: “نخجل امام هذا المصاب كون المنفذ هو من عائلتنا. ونحن عائلة فهد بكل افرادها نتبرأ من الجاني الى الأبد”.

ووجهت العائلة رسالة إلى القضاء: “نطلب من القضاء إنزال أشد العقوبات بحقه إحقاقا للحق وتطبيقا للعدالة. وهذا لن يعوض دم إيلي الطاهر الغالي. الصبر والسلوان لعائلته وأهله”.

ندوة أطباء الأسنان والنقابة يعترضون

كما أدانت ندوة أطباء الأسنان في حزب الكتائب اللبنانية، جريمة أبلح مطالبة السلطات الأمنية والقضائية بإنزال أشد العقوبات بالمجرم. حفاظا على أمن المواطنين عموماً وأطباء الاسنان خصوصاً.

وطلبت من نقابة أطباء الأسنان مواكبة القضية لدى المراجع الأمنية والقضائية.

كما استنكرت نقابة أطباء الأسنان في بيروت الجريمة قائلة إنه فقد حياته خلال تأدية واجبه الانساني في عيادته.

المصدر: (وطن – متابعة)