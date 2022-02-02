تليغراف: السعودية تعرض على لاعب الجولف إيان بولتر 30 مليون دولار للانضمام لفريقها الإنفصالي

وطن – كشفت صحيفة “تليغراف” البريطانية بأن المملكة العربية السعودية عرضت على لاعب الجولف الشهير إيان بولتر 22 مليون جنيه إسترليني (مايقارب 30 مليون دولار أمريكي) للتخلي عن كأس رايدر. والانضمام إلى جولة جولف المتمردين التي تسعى السعودية لتأسيسها.

وقالت الصحيفة، إنه يتم استدراج إيان بولتر من قبل اتحاد الجولف الممتاز مع السعوديين. الذين يتطلعون إلى تسجيل النصاب القانوني من الأسماء الكبيرة لدائرتهم الانفصالية في أقرب وقت ممكن.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المفهوم أن بولتر قد عرض عليه ما بين 20 مليون دولار و 30 مليون دولار مقدمًا مثل صديقه الحميم هنريك ستينسون. موضحة انه لديه الآن قرار يتعين اتخاذه، متسائلة: “مبلغ من المال يغير حياتك أو كأس رايدر؟”. موضحة أنه سؤال من شأنه أن يثقل كاهل مداولات أحد أعظم لاعبي الفريق في أوروبا وأكثرهم حماسًا.

ونوهت إلى أن الرجل الإنجليزي أعرب عن رغبته في الظهور مرة أخرى باللونين الأزرق والذهبي واعتبر قائدًا مستقبليًا، ربما لنيويورك في عام 2025.

ومع ذلك بحسب الصحيفة، لم يكن لديه أدنى شك في أنه في حالة حصوله على الدولارات السعودية. فسيواجه حظرًا مدى الحياة من كل من PGA والجولات الأوروبية. وإذا لم يحدث تحول في السياسة الرسمية، فسيكون بمثابة تلويح للوداع في فترة السنتين التي حددت بشكل أساسي حياته المهنية.

وقالت الصحيفة ان بولتر كان يعتقد أن التضحية تستحق العناء من أجل الأمن المالي. ومع ذلك، يرى المأزق الذي يعيشه ستينسون لفهم صعوبة الاختيار.

السعودية تدفع الملايين لجذب اللاعبين

وستينسون، 45 عامًا، هو واحد من أربعة مرشحين ليحلوا محل بادريج هارينجتون كقائد لمباراة العام المقبل في روما في عام 2023 – الآخرون هم زميله السويدي روبرت كارلسون ولوك دونالد وبول لوري، ولكن قيل له إنه يجب أن يضمن أنه لن ينضم SGL قبل شغل المنصب.

وسيلعب كل من بولتر وستينسون في المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع في جدة. حيث كان الحدث الذي تبلغ قيمته 5 ملايين دولار في يوم من الأيام جزءًا من الجولة الأوروبية – منذ تغيير علامتها التجارية لتصبح جولة موانئ دبي العالمية – ولكن بسبب صراع القوى العالمي، أصبح الآن في الجولة الآسيوية.

إنه ليس سوى ملعب آسيوي عادي. حيث يدفع السعوديون ما يصل إلى 15 مليون دولار من رسوم الظهور لجذب لاعبين مثل داستن جونسون، وبريسون ديشامبو، وفيل ميكلسون، وتومي فليتوود، ولي ويستوود، وبولتر وستينسون.

وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة Liv Golf Investments – الكيان الذي تم تشكيله مؤخرًا والمدعوم من صندوق الثروة السيادية السعودي. والمسؤول عن إمبراطورية الجولف المزدهرة في المملكة – يتواجد جريج نورمان طليقًا في Royal Greens Country Club .

وبحسب الصحيفة، فقد سخر نورمان في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي. بإصراره على “أننا لا نبحث عن قتال”. على الرغم من إعلانه أن هذه الغزوة الأولى غير المسبوقة في إنجلترا “مجرد البداية”.

وقال نورمان ، المصنف الأول عالميا سابقا ، “إننا نضع الجولة الآسيوية كقوة جديدة قوية على المسرح العالمي”. “فقط لأن السلسلة الدولية مرتبطة بالجولة الآسيوية ، نريد إيصال رسالة مفادها أنها ليست خاصة بالمنطقة الآسيوية.

وقال إن “المنافسة الصحية والمنافسة المحترمة يجب أن تنشر لعبة الجولف على مستوى العالم. ولهذا السبب من المشجع للغاية أن نذهب إلى لندن، سيكون الأمر مشجعًا للغاية عندما نذهب إلى الولايات المتحدة. هذه مجرد البداية، مجرد بداية هذه الرحلة. نحن لست في هذا من أجل قتال، ليس هناك شك. نحن في هذا من أجل خير اللعبة”.

الدوري الممتاز للجولف

وأوضحت الصحيفة أن نورمان شرع في الالتفاف على الذين يعتقدون أن المملكة تستخدم صندوق الاستثمارات العامة – الذي اشترى مؤخرًا نيوكاسل يونايتد – في محاولة “للغسيل الرياضي” لسمعته ، قائلا: “إنه لأمر مخيب للآمال شخصيًا أن ترى بعض الهجمات التي حدثت دون مبرر. إذا حكمت مسبقًا على أي شخص دون معرفة الحقائق ، فحينئذٍ عار عليك.”

ثم طلب نورمان من PGA و DP World Tour الحضور إلى طاولة المفاوضات، لمناقشة تشكيل SGL ، وهي دائرة عالمية على طراز “فورميلا وان”.

وأشارت ىالصحيفة إلى انه قبل هذه النقطة ، كان كيث بيلي ، الرئيس التنفيذي في Wentworth HQ، في نقاش مع السعوديين حول التعاون لبدء الدوري الممتاز للجولف ، مع Raine Group، أصحاب رأس المال الاستثماري في نيويورك، الذين شاركوا أيضًا في مقترحات المليار دولار.

وكانت الخطة تقضي بإقناع أفضل اللاعبين في العالم بالحصول على مبالغ ضخمة وإنشاء حلبة عالمية من نوع الفورمولا واحد. ومع ذلك، ذهب بيلي مع قوة الأمريكيين. حيث حصل على ما يقرب من 100 مليون دولار وضمانة للأحداث التي تمت الموافقة عليها – وتركت PGL عالية وجافة.

وبدعم من صندوق الثروة السيادي للمملكة البالغ 500 مليار دولار. قرروا المضي بمفردهم وسرعان ما أقاموا معسكرًا في فلوريدا في محاولة لجذب اللاعبين.

وأكدت الصحيفة على أنه تم إصدار العقود وكانت جولة PGA مهتمة للغاية بالتهديد الوشيك لدرجة أن مفوضهم جاي موناهان. أصدر تحذيرًا في مايو الماضي من أن أي شخص يرتبط بالدوري الانفصالي سيواجه حظرًا مدى الحياة.

(المصدر: تليغراف – ترجمة وطن)