تصفيات كأس العالم 2022: الأرجنتين تُحطم آمال كولومبيا والبرازيل يقسو على باراغواي بهزيمة قاسية

وطن – شهدت منافسات ال16 من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، مواصلة. منتخب الأرجنتين سلسلة اللاهزيمة بتحقيق الفوز النظيف على كولومبيا، وتعزيز البرازيل الصدارة بعد الفوز على منافسه. الباراغواي برباعية نظيفة، والفوز الثمين لمنتخب الأوروغواي على فنزويلا.

الأرجنتين والفوز النظيف على كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022

ونجح منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو”. في تحقيق الفوز النظيف على نظيره كولومبيا بهدف دون رد، وسجل هدف الفوز في المباراة النجم المهاري لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي بالدقيقة ال29.

كما واستطاع منتخب الأرجنتين الوصول إلى المباراة رقم 29، في سلسلة. اللاهزيمة دون أي خسارة في كافة المسابقة الدولية المختلفة حتى الآن، بعد تحقيق الفوز في 19 مباراة، والتعادل في 10 مباريات.

البرازيل وتعزيز صدارة مجموعة تصفيات كأس العالم 2022

وحقق منتخب البرازيل “السامبا” الفوز على منافسه الباراغواي. برباعية نظيفة دون مقابل في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، وأحرز أولى أهداف منتخب البرازيل في المباراة اللاعب رافينيا دياز في الدقيقة ال28.

كما وسجل النجم المهاري فيليبي كوتينيو الهدف الثاني بسديدة صاروخية. في الدقيقة ال62، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال86 من توقيع أنتوني، وختم منتخب البرازيل. بهدف رابع في شباك نظيره الباراغواي في الدقيقة ال88 من توقيع رودريغو غوس.

كما وعزز منتخب البرازيل صدارة مجموعة تصفيات كأس العالم 2022 .التي تستضفها دولة قطر مع أواخر شهر نوفمبر المقبل، برصيد 39 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصيف منتخب الأرجنتين الذي جاء في المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

الأوروغواي والفوز الثمين على فنزويلا

وفاز منتخب الأوروغواي “مانشافت”. على منافسه فنزويلا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، وأحرز الأوروغواي الهدف المبكر في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة بدء المباراة عن طريق رودريغو بيتانكور، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال23 من توقيع جيورجيان دي أراسكايتا.

وسجل النجم المهاري إدينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت البديل على نهاية أحداث زمن الشوط الأول من المباراة، وفي الدقيقة ال53 سجل لويس سواريز الهدف الرابع من ركلة جزاء.

بينما أحرز المنتخب المنافس فنزويلا الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال65. عن طريق اللاعب جوزيف مارتينيز.

تشيلي والفوز الشاق على بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022

وتمكن منتخب تشيلي ” لاروخا” من تحقيق الفوز الصعب. على منافسه بوليفيا، بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وسجل منتخب تشيلي الهدف الأول في الدقيقة ال14 عن طريق أليكسيس سانشيز، وأدرك نظيره بوليفيا هدف التعادل في الدقيقة ال37 بواسطة مارك إنومبا.

وعاد تشيلي لهز شباك منافسه بوليفيا في الدقيقة ال77 .عن طريق مارسيلينو نونيز، ليعود المهاري سانشيز ويحرز هدف التقدم في النتيجة بالدقيقة ال85، كما وقلص منتخب بوليفيا نتيجة المباراة بتسجيله الهدف الثاني. في الدقيقة ال88 من توقيع مارسيلو مورينو.

ترتيب التصفيات البرازيل فى الصدارة 🇧🇷👌 pic.twitter.com/5S3AcF5YPr — اخبار منتخب البرازيل⚽️🇧🇷 (@yEklJUIbFZdI334) February 2, 2022

يشار إلى أن أربعة منتخبات متصدرة في منافسات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، ستتأهل مباشرة للمشاركة في مونديال قطر، بينما سيلعب صاحب المنتخب الخامس في مباراة الملحق العالمي لحسم التأهل.

(المصدر: وطن+ تويتر)