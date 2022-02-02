تصفيات كأس العالم 2022: الأرجنتين تُحطم آمال كولومبيا والبرازيل يقسو على باراغواي بهزيمة قاسية
منافسات الجولة ال16 من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022
وطن – شهدت منافسات ال16 من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، مواصلة. منتخب الأرجنتين سلسلة اللاهزيمة بتحقيق الفوز النظيف على كولومبيا، وتعزيز البرازيل الصدارة بعد الفوز على منافسه. الباراغواي برباعية نظيفة، والفوز الثمين لمنتخب الأوروغواي على فنزويلا.
الأرجنتين والفوز النظيف على كولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022
ونجح منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو”. في تحقيق الفوز النظيف على نظيره كولومبيا بهدف دون رد، وسجل هدف الفوز في المباراة النجم المهاري لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي بالدقيقة ال29.
منتخب الأرجنتين وصل للمباراة رقم 29 بلا خسارة .💪🏼🇦🇷
✅ 19 فوز.
🤝 10 تعادلات.
⚽️ سجل 53 هدف.
🥅 إستقبل 16 هدف.
التانجو 🔥🤩 pic.twitter.com/rzLxxh6KBe
— مرصد كرة القدم (@marsadfootball) February 2, 2022
كما واستطاع منتخب الأرجنتين الوصول إلى المباراة رقم 29، في سلسلة. اللاهزيمة دون أي خسارة في كافة المسابقة الدولية المختلفة حتى الآن، بعد تحقيق الفوز في 19 مباراة، والتعادل في 10 مباريات.
لاوتارو مارتينيز يفتتح التسجيل لمنتخب الأرجنتين 🇦🇷#قطر2022 | #تصفيات_كأس_العالم #Qatar2022 | #WCQ2022 pic.twitter.com/YQ8iNsxXgl
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 2, 2022
البرازيل وتعزيز صدارة مجموعة تصفيات كأس العالم 2022
وحقق منتخب البرازيل “السامبا” الفوز على منافسه الباراغواي. برباعية نظيفة دون مقابل في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، وأحرز أولى أهداف منتخب البرازيل في المباراة اللاعب رافينيا دياز في الدقيقة ال28.
كما وسجل النجم المهاري فيليبي كوتينيو الهدف الثاني بسديدة صاروخية. في الدقيقة ال62، وجاء الهدف الثالث في الدقيقة ال86 من توقيع أنتوني، وختم منتخب البرازيل. بهدف رابع في شباك نظيره الباراغواي في الدقيقة ال88 من توقيع رودريغو غوس.
🎥🏆 ا تصفيات كاس العالم
🇧🇷البرازيل 4 – 0 الباراغواي🇵🇾
⚽️رافينها
⚽️كوتينهو 🚀
⚽️انتوني
⚽️رودريغو#البرازيل ا #الكرة_البرازيلية pic.twitter.com/M4ukWgagOR
— Brazil_newZ (@Brazil_newZ2V) February 2, 2022
كما وعزز منتخب البرازيل صدارة مجموعة تصفيات كأس العالم 2022 .التي تستضفها دولة قطر مع أواخر شهر نوفمبر المقبل، برصيد 39 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصيف منتخب الأرجنتين الذي جاء في المركز الثاني برصيد 35 نقطة.
الأوروغواي والفوز الثمين على فنزويلا
وفاز منتخب الأوروغواي “مانشافت”. على منافسه فنزويلا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، وأحرز الأوروغواي الهدف المبكر في الدقيقة الأولى من انطلاق صافرة بدء المباراة عن طريق رودريغو بيتانكور، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال23 من توقيع جيورجيان دي أراسكايتا.
هدف في الثانية 50 من عمر المباراة لمنتخب الأوروغواي 🇺🇾#تصفيات_كأس_العالم #قطر_2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/USMwTlBPkO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2022
وسجل النجم المهاري إدينسون كافاني الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت البديل على نهاية أحداث زمن الشوط الأول من المباراة، وفي الدقيقة ال53 سجل لويس سواريز الهدف الرابع من ركلة جزاء.
بينما أحرز المنتخب المنافس فنزويلا الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال65. عن طريق اللاعب جوزيف مارتينيز.
تشيلي والفوز الشاق على بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2022
وتمكن منتخب تشيلي ” لاروخا” من تحقيق الفوز الصعب. على منافسه بوليفيا، بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.
ألكسيس سانشيز يسجل الهدف الثالث لتشيلي#تصفيات_كأس_العالم #قطر_2022 #Qatar2022 pic.twitter.com/aB7q3HVfaa
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 1, 2022
وسجل منتخب تشيلي الهدف الأول في الدقيقة ال14 عن طريق أليكسيس سانشيز، وأدرك نظيره بوليفيا هدف التعادل في الدقيقة ال37 بواسطة مارك إنومبا.
وعاد تشيلي لهز شباك منافسه بوليفيا في الدقيقة ال77 .عن طريق مارسيلينو نونيز، ليعود المهاري سانشيز ويحرز هدف التقدم في النتيجة بالدقيقة ال85، كما وقلص منتخب بوليفيا نتيجة المباراة بتسجيله الهدف الثاني. في الدقيقة ال88 من توقيع مارسيلو مورينو.
ترتيب التصفيات البرازيل فى الصدارة 🇧🇷👌 pic.twitter.com/5S3AcF5YPr
— اخبار منتخب البرازيل⚽️🇧🇷 (@yEklJUIbFZdI334) February 2, 2022
يشار إلى أن أربعة منتخبات متصدرة في منافسات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، ستتأهل مباشرة للمشاركة في مونديال قطر، بينما سيلعب صاحب المنتخب الخامس في مباراة الملحق العالمي لحسم التأهل.
(المصدر: وطن+ تويتر)