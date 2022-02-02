الهدهد

تزامنا مع زيارة الملك فيليب لسلطنة عمان.. صحيفة تتحدث عن الثقة بين العائلتين الملكيتين وقربهما

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
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زيارة الملك فيليب لسلطنة عمان watanserb.com
الملك فيليب وزوجته في زيارة لسلطنة عمان

نشرت صحيفة “lalibre” البلجيكية تقريرا عن الزيارة التي يقوم بها الملك فيليب وزوجته لسلطنة عمان اليوم الأربعاء.

وقالت الصحيفة إن الزوجين الملكيين سيطيران صباح الأربعاء إلى عمان في زيارة لمدة يومين إلى هذه “السلطنة السرية” في شبه الجزيرة العربية قبل التوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. التي تستضيف مدينتها الرمزية، دبي، معرض إكسبو الدولي 2020.

وأضافت أن هذه الرحلة التي يقوم بها الملك هي الأولى له خارج أوروبا منذ بداية الوباء. حيث وصفت الدبلوماسية البلجيكية العلاقات بين عمان وبلجيكا بأنها “ممتازة”. لا سيما بسبب الثقة بين العائلتين الملكيتين وقربهما، وهو ما يعكس اختيار السلطان الراحل، قابوس بن سعيد بلجيكا للعلاج في نهاية حياته.

وسيكون أبرز ما في زيارة الملك فيليب لسلطنة عمان افتتاح ميناء الدقم الجديد من قبل السلطان هيثم بن طارق والملك فيليب يوم الجمعة. حيث توفر هذه المنشأة الجديدة، التي تقع في نقطة استراتيجية، وصول السفن إلى كل من المحيط الهندي والبحر الأحمر، وبالتالي إلى قناة السويس. موضحة إنه عمل مشروع مشترك نجد فيه اتحادًا مكونًا من ميناء أنتويرب ومجموعة ديم.

وبحسب الصحيفة، تحظى هذه البنية التحتية الجديدة باهتمام خاص لبلجيكا في سياستها الخاصة بتحويل الطاقة. حيث أن بلجيكا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، تراهن على الهيدروجين الأخضر للتخلص من الوقود الأحفوري. وتهدف إلى أن تصبح منصة استيراد وعبور للهيدروجين المتجدد.

وقالت الصحيفة إنه تم إبرام مذكرة تفاهم في سبتمبر مع عُمان، التي تحتل مكانة رائدة في هذه الطاقة بفضل قدراتها الشمسية وطاقة الرياح. حيث يتصل ميناء الدقم بـ “Hyport”، أي وحدة إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته (الميثانول الأخضر أو الأمونيا) التي سيكون لها قدرة التحليل الكهربائي من 250 إلى 500 ميغاواط في المرحلة الأولى. والتي تعد “ديم” واحدة منها.

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ولفتت الصحيفة إلى أن هذه ليست الرحلة الأولى لأحد أفراد العائلة المالكة إلى ميناء الدقم. ففي عام 2014 توقفت الأميرة أستريد، على رأس بعثة اقتصادية إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، هناك أيضًا.

(المصدر: lalibre – ترجمة وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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