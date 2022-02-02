“بلومبيرغ”: هل ستسمح قطر بالمشروبات الكحولية في ملاعب كأس العالم 2022!؟

وطن – قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، إنّ المسؤولين القطريين يدرسون ما إذا كان عليهم تخفيف الحظر الذي تفرضه الدولة على الكحول في الأحداث الرياضية وسط ضغوط من الفيفا و شركة Anheuser-Busch InBev NV (واحدة من أكبر شركات المشروبات الكحولية في العالم)، للسماح لمشجعي كرة القدم بشرب البيرة في الملاعب في كأس العالم 2022، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقال الأشخاص الذين رفضوا نشر أسمائهم لأن “الأمر يتعلق بالسرية”، إن المداولات حتى الآن تركزت حول ما إذا كان سيتم توفير مشروب “بود لايت” أو منتج “بدويايزر” الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكحول داخل الأماكن.

بينما لم يعلن المسؤولون القطريون عن القرار النهائي بعد. أشار المنظمون إلى استعدادهم المتزايد لتلبية طلبات المشجعين مع اقتراب البطولة.

بالنسبة لكأس العالم، وعدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر بتوفير المشروبات الكحولية في “مناطق المشجعين” المخصصة خارج الاستادات وأماكن الضيافة الأخرى.

وقال متحدث باسم الفريق إن المجموعة تعمل مع FIFA وأصحاب المصلحة القطريين “لتلبية احتياجات جميع المشجعين المحليين والزائرين”. و “سيتم إبلاغ مزيد من التفاصيل في الوقت المناسب”.

المشروبات الكحولية في مونديال قطر نقطة جدل

كان توفر المشروبات الكحولية نقطة جدل، حول قرار الفيفا عقد عرض كرة القدم كل أربع سنوات في بلد مسلم محافظ حيث يُعد إظهار الصخب والسُّكر في الأماكن العامة من المحرمات.

وتحظر قطر بيع المشروبات الكحولية في جميع المطاعم تقريبًا غير المرتبطة بفندق أو منتجع راقٍ.

وبإذن من صاحب العمل يمكن للمقيمين الأجانب أيضًا شراء زجاجات الخمور والبيرة والنبيذ للاستهلاك المنزلي من مستودع واحد تديره الخطوط الجوية القطرية في ضواحي الدوحة.

قبل خمس سنوات ، قال حسن الذوادي، أمين عام اللجنة العليا، إنه يؤيد فرض حظر على الكحول في الأماكن العامة وأن الشرب لن يُسمح به إلا في “الأماكن البعيدة”.

وفي يونيو، وعد بأن الخمور ستكون “متاحة بسهولة” لمن يريدها ، مشيرًا إلى التجارب السابقة مع “مناطق المعجبين” في جميع أنحاء قطر.

تضغط FIFA وشركة AB Inbev المصنعة للبدويايزر، اللتين كانتا في شراكة منذ عام 1986، من أجل المزيد من الامتيازات.

وحققوا نجاحًا في الماضي حينما أقرت البرازيل ما يسمى مشروع قانون بدويايزر لإلغاء القوانين المحلية التي تحظر البيرة في الملاعب لكأس العالم 2014.

لكنهم سيظلون بحاجة إلى إقناع المسؤولين القطريين بإمكانية بيع الكحول في الملاعب دون أن يؤدي ذلك إلى نوع الاضطرابات التي شابت بطولات كرة القدم الكبرى الأخرى. ودفعت بطولات الدوري إما إلى حظر أو الحد من استهلاكها في المباريات.

وقال المتحدثون باسم FIFA و AB InBev إنهم يحاولون خلق جو “محترم” تجاه عادات وتقاليد قطر مع الاستمرار في توفير الكحول لمن يريدونه.

(المصدر: بلومبيرغ)