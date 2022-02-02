الغارديان: وكالة عالمية نظمت بالسر مهرجان Azimuth السعودي بـ 20 مليون دولار خوفا على سمعتها

وطن – للحفاظ على سمعتها وسعيا لكسب المال، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن شركة الإعلام الشبابية العالمية “vice” أقامت مهرجان Azimuth في الصحراء السعودية سرا.

وقالت الصحيفة البريطانية أن ما لم يعرفه الحضور هو أن المهرجان الموسيقي الغالي تم تنظيمه سراً من قبل شركة الإعلام الشبابية Vice. كجزء من حملة الشركة الإعلامية المستمرة لكسب المال في دولة الشرق الأوسط. على الرغم من سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد ثلاث سنوات فقط من إعلان Vice علنًا عن توقفها مؤقتًا لجميع الأعمال في المملكة العربية السعودية. بسبب تداعيات مقتل المعارض جمال خاشقجي بأمر من الدولة. أخبر مقربون من الشركة الصحيفة أنها تسعى مرة أخرى بقوة وراء فرص العمل في المملكة العربية السعودية.

وقال أحد نواب الموظفين: “لقد أثار نواب الموظفين لسنوات مخاوف بشأن تورط الشركة مع المملكة العربية السعودية. وقد تعرضنا للخطأ من خلال التصريحات الفارغة والأعذار المثيرة للشفقة”.

ووفقا للصحيفة، فإنه على الرغم من أن مهرجان Azimuth للموسيقى لم يتلق سوى القليل من الدعاية في وسائل الإعلام الغربية عندما حدث في بداية جائحة Covid. إلا أنه يُعتقد أنه كان مربحًا للغاية بالنسبة لـ Vice. حيث قدر الموظفون في الشركة أن الميزانية الإجمالية كانت 20 مليون دولار (15 مليون جنيه إسترليني).

ولفتت الصحيفة إلى أن الحدث وعد بجمع أفضل ما في الثقافة الشرقية (حدث بين المنحوتات القديمة في موقع التراث العالمي في العلا على طريق تجاري تاريخي). مع أفضل ما في الثقافة الغربية (وقد ظهر عرض ثنائي الرقص).

وأكدت الصحيفة على ان التشكيلة الموسيقية الإلكترونية تصدرها الفرنسي جان ميشال جار الذي ظهر إلى جانب مغني الراب تيني تيمبا. في حين تم نقل الطهاة المتميزين من المطاعم مثل كونترا الحائزة على نجمة ميشلان في نيويورك وأنابيلز في لندن لطهي الطعام للضيوف. فيما انضمت الفنانة البريطانية المعاصرة لورين بيكر إلى الاستوديو المفاهيمي Shuster + Moseley لتقديم عروض فنية خاصة.

إبقاء اسم Vice بعيدًا

وعلى الرغم من ذلك، تم بذل جهود لإبقاء اسم Vice بعيدًا عن الحدث. حيث أكدت الصحيفة أنه طلب من المقاولين الذين عملوا في المهرجان الموسيقي – الذي تم تنظيمه من خلال وكالة Virtue للتسويق الإبداعي التابعة لـVICE – التوقيع على اتفاقيات عدم إفشاء. بينما لم يظهر اسم Vice على مواد التسويق العامة.

وأوضحت الغارديان أن المملكة العربية السعودية في حاجة ماسة إلى إنفاق أموال طائلة لإعادة تشكيل علامتها التجارية في عيون الشباب الغربي – و Vice. على الرغم من جذورها المضادة للثقافة، أصبحت الآن شركة متقادمة تحتاج إلى تحسين وضعها المالي بسرعة. حيث ركبت الشركة موجة بدء تشغيل وسائل الإعلام الجديدة في الجزء الأول من هذا القرن. لكنها استنفدت بالفعل مليارات الدولارات من الاستثمار. كل ذلك أثناء التعامل أيضًا مع مزاعم التحرش الجنسي ومحاولة تقديم عائد مالي للمستثمرين.

نتيجة لذلك، كانت الأموال المعروضة في الشرق الأوسط مغرية وافتتحت Vice العام الماضي مكتبًا مخصصًا في العاصمة السعودية الرياض. كما أبرمت صفقة لإنتاج أفلام ترويجية للبلاد بالاشتراك مع المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. وهي شركة لها علاقات وثيقة مع الدولة السعودية.

وادعى أحد الموظفين أن نواب المديرين كانوا على دراية تامة بالضرر المحتمل للسمعة الذي يمكن أن يحدث إذا أصبح جمهور نائب الغرب على دراية بمدى عمله مع الدولة السعودية. قائلاً: “إنه لأمر مذهل – على الرغم من المعارضة المستمرة من الموظفين. لا يزال موقع Vice سعيدًا بأخذ أموال من بلد كان مسؤولاً حرفياً عن مقتل صحفي بموافقة الدولة”.

وعند سؤاله عن مخاوف الموظفين بشأن عودته إلى ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، قال متحدث باسم الشركة أنه تم إنشاء Vice Arabia منذ أكثر من أربع سنوات كجزء من توسعنا العالمي. جنبًا إلى جنب مع العديد من شركات الوسائط والمحتوى الأخرى التي توسعت في منطقة

وأضاف انه “لطالما كانت Vice تدور حول الإبداع والثقافة للشباب في كل ركن من أركان العالم – وفي المنطقة السعودية. تقل أعمار ثلثي السكان عن 35 عامًا”.

واختتم قائلا:”افتتحنا مكتبًا تجاريًا وإبداعيًا في الرياض في وقت سابق من هذا العام. والذي تم نشره ونشره علنًا. لقد كان صوتنا التحريري وسيظل دائمًا يعمل باستقلالية واستقلالية تامة”.

(المصدر: الغارديان – ترجمة وطن)