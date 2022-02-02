الحكم “سيكازوي” يخرج عن صمته ليُدافع عن فضيحته التحكيمية في مباراة تونس ومالي

وطن – خرج الحكم الزامبي جاني سيكازوي عن صمته، ليدافع عن قراره المثير للجدل. في رياضة كرة القدم الذي اتخذه في مباراة تونس ومالي في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.

حكم الفضيحة سيكازوي والدفاع عن نفسه

وقال الحكم الزامبي جامي سيكازوي في أول تعلق له على الفضيحة التحكيمية. في مباراة تونس ومالي ببطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها ال33 التي تستضيفها دولة الكاميرون، قائلاً: ” حالتي الصحية لم تكن جيدة قبيل بدء المباراة، كما أنني كنت محظوظاً لأنني لم أدخل في غيبوبته”.

وأردف الحكم سيكازوي، ” أعتقد أن الله طلب مني إنهاء المباراة، كما أنني وصلت إلى الملعب. وكان الجو حاراً جداً، إلى جانب الرطوبة العالية التي زادت عن 80%، وبمجرد أنني بدأت عمليات الإحماء كان الأمر صعباً بالنسبة لي”.

🗣️ | حكم المباراة الشهيرة بين مالي وتونس، الزامبي جاني سيكازوي: «كنت محظوظاً لأنني لم أدخل في غيبوبة. كان من الممكن أن تكون قصة مختلفة تماماً. أعتقد أن الله طلب مني إنهاء المباراة، لقد أنقذني». pic.twitter.com/onQD8dBVcH — Super1mag (@Super1news) February 1, 2022

الحكم سيكازوي وحالته الصحية

وتابع الحكم الزامبي سيكازوي، ” بغض النظر عن كمية المياه التي شربتها، كان لديّ الشعور بالعطش، وتدهورت الأمور معي مع تقدم اللقاء، كما أنه خلال فترة الاستراحة بين الشوطين .. انتظرنا دقائق قبل فتح غرفة خلع الملابس، وأخذت الوقت الكافي للاسترخاء لكن ذلك لم يكن كافياً لي”.

🎙 الحكم سيكازوي : • عندما وصلت إلى الملعب، كان الجو حارا جدا، مع معدل رطوبة رهيب يزيد عن 80 بالمئة، وبمجرد أن بدأت عمليات الإحماء، كان الأمر صعبا. كنت محظوظا لأنني لم أدخل في غيبوبة، كان من الممكن أن تكون قصة مختلفة تماما، أعتقد أن الله طلب مني إنهاء المباراة. #AFCON2021 pic.twitter.com/rDtWnRFR8N — عالم الكاف (@CAF_2021) February 2, 2022

كما واستكمل سيكازوي حديثه، ” حالتي الصحية تدهورت بشكل سريع. خلال مجريات الشوط الثاني، كما ولم يمكنني ذلك من التواصل مع المساعدين بشكل جيد، حينها بدأت بفقدان إحساسي بالاتجاهات، وكنت مرتبكاً ولم أدرك أي شيء .. لم أستطع سماع المساعدين الذين قالوا لي إنهم كانوا يحاولون التواصل معي. لمساعدتي لأنهم شعروا بأنني لست بخير”.

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التعرض لضربة شمس في المباراة

وأضاف الحكم سيكازوي، ” لم أشعر حتى أنهم كانوا يتحدثون معي، لا أذكر حتى اليوم .. وما زلت إلى الآن لا أستطيع الرؤية بشكل جيد، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أمر بها في حياتي المهنية، كما وتم تشخيصي بالتعرض لضربة شمس بعد سلسلة من الاختبارات الطبية، وهذا يمكن أن يكون أكثر خطورة”.

جياني سيكازوي عبر BBC عن أزمة مباراة تونس ومالي 🗣️ 💬 كنت محظوظا أنني لم أدخل في غيبوبة، الأطباء أخبروني أن جسدي لم يكن يبرد. كان أمام وقت قليل قبل الدخول في غيبوبة pic.twitter.com/MGFIaBeMG5 — FilGoal (@FilGoal) February 1, 2022

وختم سيكازوي حديثه عن فضيحته التحكيمية، ” خمس دقائق إضافية ربما تكون كفيلة بالدخول في غيبوبة. أو حتى إلى النعش، لأن ما حدث لي كان خطيراً جداً … أعتقد أن الله طلب مني إنهاء المباراة .. لقد أنقذني”.

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فضيحة الحكم سيكازوي في مباراة تونس ومالي

وشهدت مباراة تونس الذي ودع بطولة أمم أفريقيا من الدور الثمن .النهائي بعد الهزيمة أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف دون رد، أمام نظيره مالي الكارثة التحكيمية. من قبل الحكم الزامبي جاني سيكازوي، في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

🎥 جاني سيكازوي حكم مباراة مالي وتونس يُنهي المباراة في الدقيقة 85 وبعد اعتراض لاعبي تونس والجهاز الفني أعاد إكمالها ثم أنهى المباراة مرة أخرى في الدقيقة 89‼️pic.twitter.com/ioHzJufVAp — نَص تكتيكي (@tactext) January 12, 2022

كما وارتكب الحكم سيكازوي الخطأ بعد قراره المفاجئ في إنهاء المباراة في الدقيقة ال85، قبل أن يقرر استكمال اللقاء بعد اعتراض الجهاز الفني التونسي عليه، ليكرر بعدها نفس الخطأ بإنهاء المباراة في الدقيقة ال89 و45 ثانية قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة دون احتساب الوقت البديل.

وأثار هذا قرار الحكم سيكازوي الكارثي الجدل الواسع داخل أرضية الملعب، ليقرر الكاف تدارك الخطأ بعود كلا المنتخبين إلى الملعب من جديد والسماح لهم باستئناف اللعب لثلاثة دقائق فقط، إلا أن منتخب تونس وجهازه الفني رفض العودة ليعلن الحكم الرابع إنهاء المباراة بفوز المنتخب المالي في المباراة بهدف نظيف.

(المصدر: وطن + goal)