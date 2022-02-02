رياضة

الحكم “سيكازوي” يخرج عن صمته ليُدافع عن فضيحته التحكيمية في مباراة تونس ومالي

الحكم سيكازوي عن مباراة تونس ومالي: "الله طلب مني إنهاء المباراة ... لقد أنقذني"

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
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وطن – خرج الحكم الزامبي جاني سيكازوي عن صمته، ليدافع عن قراره المثير للجدل. في رياضة كرة القدم الذي اتخذه في مباراة تونس ومالي في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون.

حكم الفضيحة سيكازوي والدفاع عن نفسه

وقال الحكم الزامبي جامي سيكازوي في أول تعلق له على الفضيحة التحكيمية. في مباراة تونس ومالي ببطولة كأس أمم أفريقيا في نسختها ال33 التي تستضيفها دولة الكاميرون، قائلاً: ” حالتي الصحية لم تكن جيدة قبيل بدء المباراة، كما أنني كنت محظوظاً لأنني لم أدخل في غيبوبته”.

وأردف الحكم سيكازوي، ” أعتقد أن الله طلب مني إنهاء المباراة، كما أنني وصلت إلى الملعب. وكان الجو حاراً جداً، إلى جانب الرطوبة العالية التي زادت عن 80%، وبمجرد أنني بدأت عمليات الإحماء كان الأمر صعباً بالنسبة لي”.

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الحكم سيكازوي وحالته الصحية

وتابع الحكم الزامبي سيكازوي، ” بغض النظر عن كمية المياه التي شربتها، كان لديّ الشعور بالعطش، وتدهورت الأمور معي مع تقدم اللقاء، كما أنه خلال فترة الاستراحة بين الشوطين .. انتظرنا دقائق قبل فتح غرفة خلع الملابس، وأخذت الوقت الكافي للاسترخاء لكن ذلك لم يكن كافياً لي”.

كما واستكمل سيكازوي حديثه، ” حالتي الصحية تدهورت بشكل سريع. خلال مجريات الشوط الثاني، كما ولم يمكنني ذلك من التواصل مع المساعدين بشكل جيد، حينها بدأت بفقدان إحساسي بالاتجاهات، وكنت مرتبكاً ولم أدرك أي شيء .. لم أستطع سماع المساعدين الذين قالوا لي إنهم كانوا يحاولون التواصل معي. لمساعدتي لأنهم شعروا بأنني لست بخير”.

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التعرض لضربة شمس في المباراة

وأضاف الحكم سيكازوي، ” لم أشعر حتى أنهم كانوا يتحدثون معي، لا أذكر حتى اليوم .. وما زلت إلى الآن لا أستطيع الرؤية بشكل جيد، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أمر بها في حياتي المهنية، كما وتم تشخيصي بالتعرض لضربة شمس بعد سلسلة من الاختبارات الطبية، وهذا يمكن أن يكون أكثر خطورة”.

وختم سيكازوي حديثه عن فضيحته التحكيمية، ” خمس دقائق إضافية ربما تكون كفيلة بالدخول في غيبوبة. أو حتى إلى النعش، لأن ما حدث لي كان خطيراً جداً … أعتقد أن الله طلب مني إنهاء المباراة .. لقد أنقذني”.

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فضيحة الحكم سيكازوي في مباراة تونس ومالي

وشهدت مباراة تونس الذي ودع بطولة أمم أفريقيا من الدور الثمن .النهائي بعد الهزيمة أمام بوركينا فاسو بهدف نظيف دون رد، أمام نظيره مالي الكارثة التحكيمية. من قبل الحكم الزامبي جاني سيكازوي، في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

كما وارتكب الحكم سيكازوي الخطأ بعد قراره المفاجئ في إنهاء المباراة في الدقيقة ال85، قبل أن يقرر استكمال اللقاء بعد اعتراض الجهاز الفني التونسي عليه، ليكرر بعدها نفس الخطأ بإنهاء المباراة في الدقيقة ال89 و45 ثانية قبل نهاية الوقت الأصلي من المباراة دون احتساب الوقت البديل.

وأثار هذا قرار الحكم سيكازوي الكارثي الجدل الواسع داخل أرضية الملعب، ليقرر الكاف تدارك الخطأ بعود كلا المنتخبين إلى الملعب من جديد والسماح لهم باستئناف اللعب لثلاثة دقائق فقط، إلا أن منتخب تونس وجهازه الفني رفض العودة ليعلن الحكم الرابع إنهاء المباراة بفوز المنتخب المالي في المباراة بهدف نظيف.

(المصدر: وطن + goal)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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