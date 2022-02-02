رياضة

الإفراج عن نجم مانشستر يونايتد “جرينوود” المتهم بالاغتصاب والاعتداء على امرأة

الشرطة البريطانية تُفرج عن نجم مانشستر يونايتد "جرينوود" بكفالة مالية

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
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الشرطة البريطانية والإفراج عن نجم مانشستر يونايتد ماسون جرينوود watanserb.com
الشرطة البريطانية والإفراج عن نجم مانشستر يونايتد ماسون جرينوود

وطن – أفرجت شرطة مدينة مانشستر البريطانية اليوم الأربعاء، عن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي .”ماسون جرينوود” 20 عاماً بكفالة مالية، المتهم بقضية اغتصاب امرأة والاعتداء عليها جسدياً وتهديدها بالقتل.

 نجم مانشستر يونايتد جرينوود والشرطة

وأعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، جاء فيه: ” تم إطلاق سراح ماسون جرينوود الذي احتجز في شبهة اغتصاب واعتداء على امرأة. وتهديدها بالقتل، بكفالة مالية بانتظار المزيد من التحقيقات”.

وكانت صديقة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي. “هارييت روبسون”، قد نشرت في الأيام القليلة الماضية صور وفيديو وتسجيلات صوتية عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، تظهر فيها أنها مصابة بجروح، كما واتهمت صديقها “ماسون جرينوود” بالاعتداء عليها لكن سرعان ما قامت بحذف تلك المنشورات.

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وألقت الشرطة المحلية في مدينة مانشستر، القبض على نجم مانشستر يونايتد ماسون جرينوود. قبل الافراج عنه اليوم بكفالة مالة على زمة التحقيق في القضية، بعد علمها بالصور والفيديوهات. والتسجيلات الصوتية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد عن تعرض امرأة للعنف الجسدي.

مانشستر يونايتد وإيقاف نجمه ماسون جرينوود

من جانبه، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ” الشياطين الحمر”. في بيان رسمي بشأن اتهام نجمه “ماسون جرينوود” بالاعتداء الجسدي على صديقته “هارييت روبسون”، قالت فيه: ” إدارة مانشستر يونايتد يعلن إيقاف اللاعب. جرينوود ومنعه من المشاركة والتدريب، إلى حين اتخاذ قرار نهائي في هذه القضية”.

وبين النادي، أنه يدين وبشدة للعنف بكل أنواعه، كما أن اللاعب ماسون جرينوود. لن يتدرب أول يلعب مع الفريق حتى إشعار آخر بعد اتهامه بقضية العنف الجسدي.

وانضم النجم الإنجليزي ماسون جرينوود إلى صفوف الفريق الأول. مع مانشستر يونايتد في عام 2018، وشارك مع الشياطين الحمر في 68 مباراة استطاع من خلالها من تسجيل 20 هدفاً.

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش صدارة حامل اللقب السابق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ليكيب)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 فبراير، 2022آخر تحديث: 2 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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