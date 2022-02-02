الإفراج عن نجم مانشستر يونايتد “جرينوود” المتهم بالاغتصاب والاعتداء على امرأة

وطن – أفرجت شرطة مدينة مانشستر البريطانية اليوم الأربعاء، عن نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي .”ماسون جرينوود” 20 عاماً بكفالة مالية، المتهم بقضية اغتصاب امرأة والاعتداء عليها جسدياً وتهديدها بالقتل.

نجم مانشستر يونايتد جرينوود والشرطة

وأعلنت شرطة مدينة مانشستر البريطانية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، جاء فيه: ” تم إطلاق سراح ماسون جرينوود الذي احتجز في شبهة اغتصاب واعتداء على امرأة. وتهديدها بالقتل، بكفالة مالية بانتظار المزيد من التحقيقات”.

وكانت صديقة نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي. “هارييت روبسون”، قد نشرت في الأيام القليلة الماضية صور وفيديو وتسجيلات صوتية عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام”، تظهر فيها أنها مصابة بجروح، كما واتهمت صديقها “ماسون جرينوود” بالاعتداء عليها لكن سرعان ما قامت بحذف تلك المنشورات.

La police a indiqué avoir libéré et placé sous contrôle judiciaire le joueur de Manchester United Mason Greenwood, accusé de violences conjugales https://t.co/JOSUCB82qt pic.twitter.com/ikupw5A6kz — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 2, 2022

وألقت الشرطة المحلية في مدينة مانشستر، القبض على نجم مانشستر يونايتد ماسون جرينوود. قبل الافراج عنه اليوم بكفالة مالة على زمة التحقيق في القضية، بعد علمها بالصور والفيديوهات. والتسجيلات الصوتية التي تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تؤكد عن تعرض امرأة للعنف الجسدي.

مانشستر يونايتد وإيقاف نجمه ماسون جرينوود

من جانبه، أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ” الشياطين الحمر”. في بيان رسمي بشأن اتهام نجمه “ماسون جرينوود” بالاعتداء الجسدي على صديقته “هارييت روبسون”، قالت فيه: ” إدارة مانشستر يونايتد يعلن إيقاف اللاعب. جرينوود ومنعه من المشاركة والتدريب، إلى حين اتخاذ قرار نهائي في هذه القضية”.

نادي #مانشستر_يونايتد يعلن إيقاف لاعبه ماسون #جرينوود حتى إشعار آخر بعد أن اتهمته صديقته بالعنف المنزلي، في منشور عبر إنستغرام ! pic.twitter.com/IiSasaGKDS — موطني (@Mawteeni) January 30, 2022

وبين النادي، أنه يدين وبشدة للعنف بكل أنواعه، كما أن اللاعب ماسون جرينوود. لن يتدرب أول يلعب مع الفريق حتى إشعار آخر بعد اتهامه بقضية العنف الجسدي.

وانضم النجم الإنجليزي ماسون جرينوود إلى صفوف الفريق الأول. مع مانشستر يونايتد في عام 2018، وشارك مع الشياطين الحمر في 68 مباراة استطاع من خلالها من تسجيل 20 هدفاً.

بعد اعتقاله بقضية اغتصاب.. مانشستر يونايتد يقرر إيقاف نجمه ماسون جرينوود #الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/F2mmLLbpHH — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) January 31, 2022

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش صدارة حامل اللقب السابق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + ليكيب)