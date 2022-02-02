استقبال حافل لحليمة بولند في الأحساء وبائع يُعلن عن هذا القرار من أجلها! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة تجمهر عدد كبير من الأشخاص في محافظة الأحساء بالسعودية. استعداداً لاستقبال الإعلامية الكويتية حليمة بولند.

“ينتظرونك من الظهر”

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، شخصاً يرتدي كمامة ويخاطب حليمة بولند قائلا: “ينتظرونك من الظهر..وين حليمة وين حليمة..اتصالات والراحة والجاية وين حليمة، والآن حليمة موجودة، والشعب كله موجود”.

وتابع: “يا هلا والله مرحبا، طول الله عمرك”.

حشود وتجمهر من الظهر في الاحساء من اجل حليمة بولند .. pic.twitter.com/0K5yu3wlCQ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 1, 2022

وردت عليه حليمة قائلة: “أتشرف فيكم..ألف شكر على حفاوة الاستقبال..الله يسعدكم”.

الفقع ببلاش

وفي مقطع آخر، ظهر بائع سعودي في الأحساء يرحب بحليمة قائلا: “يا هلا والله ويا مرحبا.. يا هلا والله اللي بتنور الحسا وبتنورنا في أسواق القرية حليمة الزينة”.

وتابع: “جعل دربها ما يشوف إلا الزين، الكنار والرز الحساوي والفقع بيقوم بلاش لعيون حليمة، هلا والله ويا مرحبا”.

مستاءة جداً

وفي سياق آخر، علقت الإعلامية الكويتية على خبر زواجها من الدكتور الشهير هشام الخياط بمهر نصف مليون دينار كويتي (ما يعادل مليون ونصف دولار أمريكي).

وقالت حليمة بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”: “اليوم أنا مستاءة جداً من كمية الأخبار اللي نازلة عني في المواقع”.

وتابعت حليمة: “مستاءة جداً منها ومن الحسابات الإخبارية. لأنها تمس حياتي وحياتي خط أحمر”.

وأشارت حليمة إلى أنها تفضل الإبقاء على خصوصيتها بعيداً عن الإعلام و”السوشيال ميديا”، بعد أن وصلت إلى مرحلة كبيرة من النضج بحسب تعبيرها.

كلام رائع

وطالبت الإعلامية الكويتية الجميع باحترام خصوصيتها، وعدم الترويج لأي شائعات.

واستعانت حليمة بمقطع فيديو للكاتبة والإعلامية الكويتية فوزية الدريع. كانت قد أوضحت فيه حقيقة زواج حليمة بولند.

بعد ماشفتي شي يا حليمه ،، راح اخليج مستاءة مع ولد المستاء الحرامي ،،#مخطور#حليمة_بولند pic.twitter.com/S6lgrAUnq1 — مخطور – صوت الكويت (@sootku) January 25, 2022

وعلقت حليمة على كلام الدريع قائلة: “كلام رائع”.

من هو هشام الخياط؟

الجدير بالذكر أن هشام خياط هو طبيب متخصص في جراحة العظام وأعصاب العمود الفقري والدماغ.

ويعتبر هشام الخياط من أشهر وأبرز أطباء الكويت. ومن ضمن أمهر الكوادر الطبية كما يعمل في العديد من المستشفيات داخل الكويت مثل مستشفى ابن سينا ودار الشفاء بجانب عمله داخل عيادته الخاصة الموجودة داخل مدينة السالمية.

كما انه كويتي الأصل يبلغ من العمر حوالي أربعين عام، وولد هشام بركات في بدايات الثمانينات من القرن الماضي.

ويسكن الخياط في الكويت ويعمل بداخل القطاع الصحي، كما أنه حصل على البورد الأمريكي والكندي فيما يخص جراحة الأعصاب من ولاية دالاس الأمريكية جامعة ميامي.

المصدر: (وطن – متابعات)