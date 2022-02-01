وفاة الشيخ مطلق بن نغيمش الدويش داخل سجون السعودية في ظروف غامضة

وطن – أفاد حساب سعودي حقوقي معني بشؤون المعتقلين في السعودية، بوفاة الشيخ مطلق بن نغيمش الدويش، داخل السجن بعد فترة اعتقال تخطت العامين.

حساب “معتقلي الرأي” الحقوقي أكد عبر صفحته الرسمية بتويتر، خبر وفاة الشيخ مطلق بن نغيمش الدويش داخل السجن، مضيفا أنه “لم يتسنى لهم معرفة سبب الوفاة حتى الآن.”

🔴 تأكد لنا وفاة الشيخ #مطلق_بن_نغيمش_الدويش، داخل السجن، ولم يتسنى لنا معرفة سبب الوفاة حتى الآن. pic.twitter.com/xPTqubfUjU — معتقلي الرأي (@m3takl) February 1, 2022

ويشار إلى أن الشيخ مطلق الدويش، كان قد اعتقل في نوفمبر عام 2019 على خلفية تغريدات عبّر فيها عن احتجاجه على اعتقال شيخ قبيلة عتيبه.

وقدم حساب معتقلي الرأي التعزية لعموم عائلة الدوشان بوفاة الشيخ مطلق الدويش. لافتا إلى أنه “تحمل معاناة الاعتقال مدة 3 سنوات، في سبيل الحفاظ على المبادئ.”

وأمس كان محمد الخريصي الشمري، قد أعلن خبر وفاة الدويش وقال عبر حسابه بتويتر:”انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب المقام الرفيع والاخلاق العالية الشيخ مطلق بن نغيمش الاصقه الدويش.”

انتقل الي رحمة الله تعالي

صاحب المقام الرفيع والاخلاق العالية

الشيخ مطلق بن نغيمش الاصقه الدويش

اللهم ارحمه واغفرله واكرم نزله ووسع مدخله

اللهم اجمعنا معه واخواننا واحبابنا الذين

سبقونا اليك بالفردوس الاعلي من الجنة ان الله وان اليه راجعون pic.twitter.com/HkRGoN8oYL — محمد الخريصي الشمري (@alkhrasy201) February 1, 2022

كما تابع:”اللهم ارحمه واغفرله واكرم نزله ووسع مدخله، اللهم اجمعنا معه واخواننا واحبابنا الذين سبقونا اليك بالفردوس الاعلي من الجنة”.

هذا ولفت ناشطون إلى أن الشيخ مطلق كان محكوم له براءة من سبتمبر العام الماضي، متسائلين عن سبب عدم خروجه.

كان محكوم له براءة من سبتمبر العام الماضي… لماذا لم يخرج للان؟ https://t.co/Y8sxEErcHX — May Alkhudari (@mayalkhudari) February 1, 2022

اعتقال شيخ قبيلة عتيبه

وكانت السلطات السعودية اعتقلت عام 2019 الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه شيخ قبيلة العتيبة، إحدى أشهر القبائل السعودية.

وكان الشيخ فيصل بن سلطان أطلق تغريدات غاضبة، انتقد فيها بشدة حالة الفقر التي يعاني منها المواطنين وكثرة الرسوم وقلة الخدمات، واصفا الامر بأنه أصبح لا يطاق.

وقال في تغريدات له عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن” آنذاك: “يا اخي اي عيد نعيدة. والمواطن مجحوفة حقوقة من الاجانب والشركات غصب ١ وغصب ٢ ؟؟. يا اخي خافوا الله في انفسكم واهليكم . واي وطنية تدوروها في انسان فقد كل شي من اجل وطنة حقوقة في وطنة ضاعت كمواطن”.

وأضاف في تغريدة أخرى:” وقد تحول المواطن من العيش بكرامة الى فقير ومتسول ومحروم ومحكوم علية مؤبد . لاحول ولا قوه الا بالله . يا اخي حنا في عيد . خافوا الله في انفسكم واهليكم. اعوذ بالله جشع في جشع طمع في طمع وعدم الخوف من احد حتى رب العالمين”.

كما أردف قائلا:” ولكن يفهمون ويعرفون الفساد الحقيقي للحاضر وسرقة المستقبل بدون رادع والله اعلم!!. ان المواطن الوفي يعاني من ارتفاع في كل شي : الضغط ، والسكر ، والاسعار ، والمعيشة عامة ، والكهرباء ، والماء ، والغذائية ، والدواء. وشح الوظائف وتدني الرواتب”.

بينما انتقد “الشيخ فيصل بن سلطان” تبريرات شركة الكهرباء لارتفاع أسعار الفواتير التي كوت جيوب المواطنين.

وقال:” لقد اجحفوا بحقوق المواطن القانونية في وطنه؛ وجابوا أعذار سخيفة؛ وطننا الغالي مناخة يتسم دائماً بالحرارة الشديدة في فترة الصيف يعني ٨ اشهر ويطلبوا من المواطنين تغيير المكيفات لتخفيظ الفاتورة. والله عيب يطلع هذا الكلام من جهة رسمية اعتقادي انها مؤهلة ووضعت لتتواكب مع رؤيه ٢٠٣٠”.

السجون السعودية

ويشار إلى أنه يقبع داخل السجون السعودية آلاف المعتقلين من فئات مختلفة بأمر محمد بن سلمان، ولي العهد وحاكم السعودية الفعلي.

كما تضم قائمة المعتقلين أمراء بارزين من الأسرة الحاكمة ورجال دين ومسؤولين ونشطاء. ويتهمهم ابن سلمان بتهم فضفاضة منها زعزعة استقرار الدولة.

بينما انتقدت العديد من المنظمات والهيئات الحقوقية عمليات الاعتقال التعسفي التي يقدم عليها ولي العهد، بهدف تدمير المعارضة ضده تماما وتحويل البلاد إلى دولة الصوت الواحد.

(المصدر: تويتر – وطن)