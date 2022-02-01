هل لتناول السمك فوائد عند ممارسة الرياضة؟

وطن – من المسلم به وفقا لما نشرته مجلة “فيدا سانا” الإسبانية. أن استهلاك المنتجات البحرية، وخاصة الأسماك، يوفر فوائد صحية متعددة. وسواء كان ذلك بسبب محتواه العالي من البروتين أو دهون أوميغا 3 أو محتواه المنخفض من السعرات الحرارية. فلا شك أن فوائد الأسماك كثيرة.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، فبالنسبة للرياضيين، من الضروري لهم تناول الأطعمة التي تمنع أو تقلل الإصابات. وكذلك لتحسين أدائهم في كل نشاط بدني يقومون به.

وبهذا المعنى، تلعب فوائد الأسماك دورًا رئيسيًا في تحقيق هذه الأهداف. كما أن هناك فائدة أخرى للمنتجات البحرية هي أنها تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة.

أهمية استهلاك الأسماك

قبل مراجعة فوائد تناول السماك وتضمينه في النظام الغذائي، من المهم الإشارة إلى أنه لتحسين العمليات الفسيولوجية للجسم. يوصى باستهلاك الأسماك البيضاء أو الزرقاء، والتي يجب تضمينها في قوائم الأسبوع مرتين على الأقل.

فيما يلي قدمت المجلة فوائد تناول السمك:

الوقاية من الإصابات

الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من البروتين مفيدة للشفاء التام بعد المجهود البدني. الذي يقوم به الرياضيين، مما يقلل بدوره من خطر الإصابة في الأيام التالية.

خصائص مضادة للالتهابات

يتعلق جزء كبير من نتائج التمرين باستعادة الضرر العضلي الناجم عن الأنشطة الرياضية. حيث أنه كلما كانت قدرة الرياضي على التعافي أفضل، زادت النتائج البدنية والتحفيز الشخصي.

الحفاظ على العضلات

تساعد قدرة دهون أوميغا 3 على الحفاظ على الكتلة الخالية من الدهون عند الرياضيين، عندما يعانون من نقص في السعرات الحرارية.

أي أنه حتى لو فقدت كتلة الدهون في الجسم، فإن زيت أوميغا 3 لن يسمح بانخفاض كتلة العضلات. في هذه الحالة، يوصى باستهلاك الأسماك الزيتية.

وعلى الرغم من أنه من المستحسن تناول السمك الأبيض والأزرق. إلا أن هذا الأخير يوفر كميات أكبر من دهون أوميغا 3، والتي تعمل على تحسين الحالة الصحية للرياضيين.

ولذلك، من المهم عدم مواجهة التأثيرات المضادة للالتهابات لدهون أوميغا 3 بمركبات لها تأثير معاكس، على غرار الكحول أو الدهون المتحولة.

المصدر: (فيدا سانا – ترجمة وتحرير وطن)