هل كان أحمد الفيشاوي يضرب ندى الكامل؟ تعليق غامض يكشف المستور!

وطن – أثارت ندى الكامل الشكوك حول تعرضها للتعنيف والضرب على يد طليقها الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

“كشك يدافع عن الرجالة”

وأعادت ندى الكامل نشر صورة عبر “انستجرام”، تحتوي تعليق محامي معترض على تغليظ عقوبة ضرب الزوجة.

وقالت ندى في تعليقها: “يعني حضرتك معترض على تغليظ عقوبة ضرب الست بحجة إن مفيش “كشك يدافع عن الرجالة”. وإن حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو أنت مش عايش معانا ولا إيه؟”.

وتابعت طليقة أحمد الفيشاوي: “ما شوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي. قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ ده احنا بنخاف نمشي في الشارع.. مش نتضرب بس.. ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي أنت راجل مش عارف ولا فاهم حاجه”.

ندى الكامل: “عايزين أشباه الرجالة يتحبسوا”

وأضافت ندى ملمحة إلى تعرضها للتعنيف: “إحنا يا سيدي الفاضل الغافل عما يجري… حرفيا فيه ستات كتير أوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي. وبنصحى الصبح نجري على أكل عيشنا واللي بتجري على عيالها. واللي أصلا شايله البيت اللي فيه “النطع” اللي بيضربها”.

واستطردت: “إحنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجالة… إحنا عاوزين أشباه الرجال ..الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا”.

وزادت ندى: “ليه حضرتك زعلان؟ ما تخلي النطع يتحبس عشان افترى وده مش طبيعي ومش مقبول.. ربنا قضي بالحق وهو أحكم الحاكمين”.

علاقة الرجل بالمرأة

وطرحت ندى سؤالاً على المحامي قائلة: “بتعاندوا ليه؟ وليه حطيت العقاب تحت مسمى الحرب؟ يا سيدي الغافل”.

وأَضافت: “علاقة الرجل بالمرأة علاقة تفاهم وتكامل. ولم يجعلها علاقة تضاد وتصادم… واذا حسيت نفسك هتضربها… اهجرها.. النصح.. التهديد.. الحرمان… الزجر… ولكن لا تضربها. وكن مؤدب رحيم مش نطع”.

وختمت ندى: “لو كل واحده فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها. صدقني يا سيدي الفاضل الغافل أنت مش هتعمل حاجه غير إنك تحط وشك في الأرض”.

المثير للجدل، أن ندى الكامل حذفت الصورة والتعليق لاحقاً بعد ساعات فقط من حسابها.

عالم أزهري يؤيد

وعقب أحد علماء الأزهر الشريف، وهو إبراهيم رضا، على مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات. والذي تقدمت به النائبة البرلمانية أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وقال رضا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر. إنه مع صدور قانون تجريم الضرب بين الأزواج تغليظ عقوبة ذلك الفعل سواء من الرجل للمرأة أو العكس.

وتابع: “أتحدى من يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضرب أحد أزواجه. يجب أن نقتدي بالرسول الكريم الذي لم يضرب زوجاته. بل لقد قال الرسول في حديث نبوي “ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم”.

ضرب الزوجة ليست رجولة

وأشار رضا إلى أن ضرب الرجل لزوجته ليس من الرجولة في شيء وإهانة لا يجب السكون عنها. متسائلًا: “كيف أشج رأسها وأحطم اسنانها وأطلبها للفراش بعد ذلك”.

وختم: “الزوجة هي الأم والشريكة والصديقة والأخت والأم ويجب الحفاظ على كرامتها”.

المصدر: (وطن – انستجرام)