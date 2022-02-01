هذا ما يحدث لجسمك عند شرب العصير يوميًا

وطن – قد تشعر بالرضا عند شرب العصير كل يوم لإعتقادك أنه صحي. إلا أنها عادة ضارة ولها تبعات.

إن تناول طعام صحي هو ما يريده معظمنا، فقد تختار أطعمة نظيفة مع شرب كوب من عصير البرتقال كل يوم وهذا شي تثق فيه. لكن الكثير منا يرغب في تناول كوب من العصير. بدلاً من تناول طبق كامل من الفاكهة لأنها طريقة أسهل. إلا أنها في الواقع عادة ضارة حسب خبراء التغذية.

إذن تابع قراءة هذا التقرير الذي نشره موقع “هالث شوتس” واعرف ماذا يحصل لجسمك عندما تشرب العصير يوميًا.

هل شرب العصير صحي؟

ان شرب العصير ليس أمرََا صحيًا مقارنة بتناول فاكهة كاملة أو خضروات. فتناوله كل يوم يعرض صحتك للخطر.

ووفقًا لأخصائية التغذية في مستشفى Zen Multispeciality بريا بالان، يمكن أن تتعرض للعديد من المشاكل الصحية بسبب عادة شرب العصير.

إذ قالت في هذا السياق: “قد ينتابك شعور رائع بعد تناول كوب من عصير قمت بتحضيره من الفاكهة أو الخضار الطازجة. إلا أن ذلك العصير هو في صورة مركزة وقد فقد معظم العناصر الغذائية الحيوية أثناء عملية العصر.”

متابعة “هناك العديد من الآثار الضارة لتناول العصير وهو ليس فكرة جيدة عندما تريد انقاص الوزن وهو غير موصي كذلك لمن يحاول استعادة لياقته.”

وفي هذا السياق، استعرض الموقع المشاكل الصحية التي يمكن أن تعاني منها إذا كنت تتناول العصير بصفة يومية.

1- قد يرفع من نسبة السكر في الدم خاصة لدى مرضى السكر

إن العصائر ليست مناسبة على الإطلاق لمرضى السكر. إذا كنت أنت أو أحد أفراد عائلتك مصابًا بهذا المرض، فإن شرب العصير بصفة يومية يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم.

في الواقع، تفتقر عصائر الفاكهة إلى الألياف وتحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، وهو سكر طبيعي في الفاكهة، والذي عند تناوله بكميات زائدة يرفع من مستويات السكر في الدم. وبالتالي فإن تناول فاكهة كاملة أفضل من تناول كوب من العصير.

2- قد يزيد في الوزن

إن العصير الذي تشربه يحتوي على نسبة عالية من السكر ويمكن أن يتسبب في زيادة الوزن.

إن العصائر غير متوازنة من الناحية التغذوية لأنها لا تحتوي على مغذيات كبيرة هامة مثل البروتين والدهون. ومن المهم الحفاظ على توازن العناصر الغذائية من أجل التمتع بصحة جيدة.

كما أن الزيادة المفرطة في الوزن مرتبطة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسكري ومشاكل القلب وغيرها من المشاكل الصحية السلبية.

3- لن تشعر بالشبع

تفتقر العصائر إلى الألياف الغذائية الموجودة في الفواكه والخضروات الكاملة، حيث تقوم عملية العصر بتجريد الفاكهة والخضروات من الألياف. وبالتالي، فهو لا ينتج عنه شعور مطول بالشبع ويزيد من الشعور بالجوع في فترة قصيرة. لذلك من الأفضل تناول حبة من الفواكه أو الخضروات لاحتوائها على الألياف.

هذه بعض المشاكل الرئيسية التي يمكن أن يؤدي إليها شرب العصير. لذا من الأفضل تجنب هذه العادة وتناول بدلا من ذلك برتقالة كاملة إذا كنت تريد حقًا تحقيق حياة صحية.

(المصدر: هالث شوتس – ترجمة وطن)