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ندى الكامل شبه عارية بأوضاع جريئة على حلقة الاستعراض! (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
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ندى الكامل شبه عارية watanserb.com
ندى الكامل أعلنت انفصالها عن أحمد الفيشاوي مؤخراً

وطن – نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، صورا جديدة لها أظهرتها بشكل جريء وأثارت جدلا واسعا.

,نشرت ندى الكامل، صورا أظهرتها وهي تمارس بعض التمارين على حلقة الاستعراض.

وكانت ندى ترتدي ملابس شفافة كشفت معظم جسدها كما أنها كانت ضيقة جدا، وأبرزت مفاتنها بشكا فاضح.

واتخذت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي أثناء الصور، وضعيات فاضحة يبدو أنها باتت تتعمدها في صورها لأجل لفت الأنظار إليها وركوب التريند، وفق وصف النشطاء.

هل كان أحمد الفيشاوي يضرب ندى الكامل؟

هذا وأثارت ندى الكامل الشكوك حول تعرضها للتعنيف والضرب على يد طليقها الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

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وأعادت ندى الكامل نشر صورة عبر “انستجرام”، تحتوي تعليق محامي معترض على تغليظ عقوبة ضرب الزوجة.

وقالت ندى في تعليقها: “يعني حضرتك معترض على تغليظ عقوبة ضرب الست بحجة إن مفيش “كشك يدافع عن الرجالة”. وإن حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو أنت مش عايش معانا ولا إيه؟”.

في حين تابعت طليقة أحمد الفيشاوي: “ما شوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي. قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ ده احنا بنخاف نمشي في الشارع.. مش نتضرب بس.. ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي أنت راجل مش عارف ولا فاهم حاجه”.

ندى الكامل: “عايزين أشباه الرجالة يتحبسوا”

وأضافت ندى ملمحة إلى تعرضها للتعنيف: “إحنا يا سيدي الفاضل الغافل عما يجري… حرفيا فيه ستات كتير أوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي. وبنصحى الصبح نجري على أكل عيشنا واللي بتجري على عيالها. واللي أصلا شايله البيت اللي فيه “النطع” اللي بيضربها”.

واستطردت: “إحنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجالة… إحنا عاوزين أشباه الرجال ..الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا”.

كما زادت ندى: “ليه حضرتك زعلان؟ ما تخلي النطع يتحبس عشان افترى وده مش طبيعي ومش مقبول.. ربنا قضي بالحق وهو أحكم الحاكمين”.

علاقة الرجل بالمرأة

وطرحت ندى سؤالاً على المحامي قائلة: “بتعاندوا ليه؟ وليه حطيت العقاب تحت مسمى الحرب؟ يا سيدي الغافل”.

وأَضافت: “علاقة الرجل بالمرأة علاقة تفاهم وتكامل. ولم يجعلها علاقة تضاد وتصادم… واذا حسيت نفسك هتضربها… اهجرها.. النصح.. التهديد.. الحرمان… الزجر… ولكن لا تضربها. وكن مؤدب رحيم مش نطع”.

بينما ختمت ندى: “لو كل واحده فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها. صدقني يا سيدي الفاضل الغافل أنت مش هتعمل حاجه غير إنك تحط وشك في الأرض”.

المثير للجدل، أن ندى الكامل حذفت الصورة والتعليق لاحقاً بعد ساعات فقط من حسابها.

مليون جنيه للظهور الإعلامي

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا نفت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، صحة الأنباء التي تتحدث عن اشتراطها مبلغ مليون جنيه للظهور في البرامج التلفزيونية .

وقالت ندى عبر حسابها الرسمي في انستغرام كما تابعت وطن آنذاك، إنّ لا صحة للخبر الذي وصفته بـ”البائس”. مؤكدةً أنّه لا يمت لها بصلة.

كما أضافت أنها ليست بحاجة مادية نهائيا لطلب او فعل مثل هذه الأمور.

بينما ذكرت أنها ستلجأ لمقاضاة أي شخص او جهة تنشر أخبار ملفقة عنها .

(المصدر: وطن – مواقع التواصل) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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