ندى الكامل شبه عارية بأوضاع جريئة على حلقة الاستعراض! (شاهد)

وطن – نشرت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، صورا جديدة لها أظهرتها بشكل جريء وأثارت جدلا واسعا.

,نشرت ندى الكامل، صورا أظهرتها وهي تمارس بعض التمارين على حلقة الاستعراض.

وكانت ندى ترتدي ملابس شفافة كشفت معظم جسدها كما أنها كانت ضيقة جدا، وأبرزت مفاتنها بشكا فاضح.

واتخذت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي أثناء الصور، وضعيات فاضحة يبدو أنها باتت تتعمدها في صورها لأجل لفت الأنظار إليها وركوب التريند، وفق وصف النشطاء.

هل كان أحمد الفيشاوي يضرب ندى الكامل؟

هذا وأثارت ندى الكامل الشكوك حول تعرضها للتعنيف والضرب على يد طليقها الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

وأعادت ندى الكامل نشر صورة عبر “انستجرام”، تحتوي تعليق محامي معترض على تغليظ عقوبة ضرب الزوجة.

وقالت ندى في تعليقها: “يعني حضرتك معترض على تغليظ عقوبة ضرب الست بحجة إن مفيش “كشك يدافع عن الرجالة”. وإن حضرتك مش مقتنع ومش مصدق وبترفض وبتشجب مشروع القانون ده!! هو أنت مش عايش معانا ولا إيه؟”.

في حين تابعت طليقة أحمد الفيشاوي: “ما شوفتش المستشفيات وحالات التشوه الجسدي. قبل النفسي اللي بتحصلنا كل يوم من القريب والبعيد؟ ده احنا بنخاف نمشي في الشارع.. مش نتضرب بس.. ولو مشوفتش ومسمعتش يبقي أنت راجل مش عارف ولا فاهم حاجه”.

ندى الكامل: “عايزين أشباه الرجالة يتحبسوا”

وأضافت ندى ملمحة إلى تعرضها للتعنيف: “إحنا يا سيدي الفاضل الغافل عما يجري… حرفيا فيه ستات كتير أوي كل يوم بيتضربوا وبيتشوهوا وقلبهم بيتطفي. وبنصحى الصبح نجري على أكل عيشنا واللي بتجري على عيالها. واللي أصلا شايله البيت اللي فيه “النطع” اللي بيضربها”.

واستطردت: “إحنا يا سيدي الفاضل مش عاوزين نحبس الرجالة… إحنا عاوزين أشباه الرجال ..الناقصين اللي بيضربوا الست هما اللي يتحبسوا”.

كما زادت ندى: “ليه حضرتك زعلان؟ ما تخلي النطع يتحبس عشان افترى وده مش طبيعي ومش مقبول.. ربنا قضي بالحق وهو أحكم الحاكمين”.

علاقة الرجل بالمرأة

وطرحت ندى سؤالاً على المحامي قائلة: “بتعاندوا ليه؟ وليه حطيت العقاب تحت مسمى الحرب؟ يا سيدي الغافل”.

وأَضافت: “علاقة الرجل بالمرأة علاقة تفاهم وتكامل. ولم يجعلها علاقة تضاد وتصادم… واذا حسيت نفسك هتضربها… اهجرها.. النصح.. التهديد.. الحرمان… الزجر… ولكن لا تضربها. وكن مؤدب رحيم مش نطع”.

بينما ختمت ندى: “لو كل واحده فينا طلعت وقالت اللي بيحصلها. صدقني يا سيدي الفاضل الغافل أنت مش هتعمل حاجه غير إنك تحط وشك في الأرض”.

المثير للجدل، أن ندى الكامل حذفت الصورة والتعليق لاحقاً بعد ساعات فقط من حسابها.

مليون جنيه للظهور الإعلامي

ويشار إلى أنه قبل أيام أيضا نفت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، صحة الأنباء التي تتحدث عن اشتراطها مبلغ مليون جنيه للظهور في البرامج التلفزيونية .

وقالت ندى عبر حسابها الرسمي في انستغرام كما تابعت وطن آنذاك، إنّ لا صحة للخبر الذي وصفته بـ”البائس”. مؤكدةً أنّه لا يمت لها بصلة.

كما أضافت أنها ليست بحاجة مادية نهائيا لطلب او فعل مثل هذه الأمور.

بينما ذكرت أنها ستلجأ لمقاضاة أي شخص او جهة تنشر أخبار ملفقة عنها .

(المصدر: وطن – مواقع التواصل)