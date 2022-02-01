نجل “الجبري” عن لقاء بايدن بالشيخ تميم: “رجال السياسة في البيت الأبيض وصبيانها يتوسلون مكالمة”

وطن – علق الدكتور خالد الجبري نجل القيادي الأمني السعودي سعد الجبري، على لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. باعتباره أول زعيم خليجي يلتقيه منذ وصوله إلى البيت الأبيض، في الوقت الذي يرفض فيه الاتصال أو مقابلة الحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان.

الجبري يسخر من ابن سلمان

وقال “الجبري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” حول لقاء بايدن والشيخ تميم: “كما غردت أول يناير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول زعيم خليجي يستقبل في البيت الأبيض في عهد الرئيس بايدن”.

وأضاف أن “قطر بعقلانية قيادتها وتوازن دبلوماسيتها تلعب مع الكبار”.

كما سخر “الجبري” من محمد بن سلمان الذي لا زال يستجدي اتصالا من بايدن قائلا: “رجال السياسة يجتمعون في المكتب البيضاوي. أما صبيانها فلا يزالون يتسولون ويتوسلون وينتظرون مكالمة في المكتب الدرباوي”.

وأوضح “الجبري” في تغريدة أخرى: “فبينما يصف الرئيس بايدن دولة قطر وأميرها بالأصدقاء والشركاء الموثوقين. وأنه بصدد تصنيفها كحليف أساسي من خارج النيتو، نجد أن السعودية تدفع ثمن كوارث ولي عهدها الذي لا يستطيع الحصول على مجرد مكالمة. بل أن إدارة بايدن نشرت تقرير الـCIA الذي استنتج مسؤوليته عن اغتيال خاشقجي رحمه الله.”

فبينما يصف الرئيس بايدن دولة قطر وأميرها بالأصدقاء والشركاء الموثوقين وأنه بصدد تصنيفها كحليف أساسي من خارج النيتو، نجد أن السعودية تدفع ثمن كوارث ولي عهدها الذي لا يستطيع الحصول على مجرد مكالمة. بل أن إدارة بايدن نشرت تقرير الـCIA الذي استنتج مسؤوليته عن اغتيال خاشقجي رحمه الله. — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) January 31, 2022

وتابع بالقول: “ومع غبطتي لقطر وأهلها الكرام، أتحسّر على حال السعودية التي رغم ما تملكه من مقومات وموارد إلا أنها تتقهقر وتنعزل تحت إدارة مراهق فاشل يقودها للهلاك. حتى في آخر زيارة له إلى البيت الابيض قبل ٤ سنوات، لم يكن أكثر من مجرد حامل لوحة إعلانات لصفقات عسكرية يسترضي بها حامي مؤ**** !”.

ومع غبطتي لقطر وأهلها الكرام، أتحسّر على حال السعودية التي رغم ما تملكه من مقومات وموارد إلا أنها تتقهقر وتنعزل تحت إدارة مراهق فاشل يقودها للهلاك. حتى في آخر زيارة له إلى البيت الابيض قبل ٤ سنوات، لم يكن أكثر من مجرد حامل لوحة إعلانات لصفقات عسكرية يسترضي بها حامي مؤ**** ! pic.twitter.com/u4aUGhKvYD — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) January 31, 2022

وأردف “الجبري” قائلا: “كما أستحضر مكانة السعودية كحليف موثوق قبل أن يختطفها السايكوباثي. ففي أول زياراتي لواشنطن انبهرت لأن أميرًا بمرتبة مساعد وزير كُسرت له البروتوكولات واستقبله الرئيس بوش وكأنه ملك السعودية. بل أن أسهم المملكة صعدت لدرجة أن مسؤولين من خارج الأسرة الحاكمة اُستقبلوا “استقبال الملوك”.

كما أستحضر مكانة السعودية كحليف موثوق قبل أن يختطفها السايكوباثي. ففي أول زياراتي لواشنطن انبهرت لأن أميرًا بمرتبة مساعد وزير كُسرت له البروتوكولات واستقبله الرئيس بوش وكأنه ملك السعودية. بل أن أسهم المملكة صعدت لدرجة أن مسؤولين من خارج الأسرة الحاكمة اُستقبلوا "استقبال الملوك". https://t.co/yNv09D4BTU pic.twitter.com/YnZyVSgVWQ — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) January 31, 2022

واختتم قائلا: “وللأسف فإن السعودية تحت قيادة “الكسندر العوجا” ستستنفذ ما بقي لها من رصيد سياسي جمعته قبل ٢٠١٥ وستستمر في الانكماش والعزلة وفقدان أدوارها الإقليمية والدولية. ولن يبقى لها سوا إنجازات الهاشتاقات التويترية والشيلات ومقاطع الفيديو الافتراضية ومحاولات إعادة كتابة التاريخ اليائسة.”

وللأسف فإن السعودية تحت قيادة "الكسندر العوجا" ستستنفذ ما بقي لها من رصيد سياسي جمعته قبل ٢٠١٥ وستستمر في الانكماش والعزلة وفقدان أدوارها الإقليمية والدولية. ولن يبقى لها سوا إنجازات الهاشتاقات التويترية والشيلات ومقاطع الفيديو الافتراضية ومحاولات إعادة كتابة التاريخ اليائسة. pic.twitter.com/RtFFdyduWl — Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) January 31, 2022

بايدن يعلن قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو

يأتي هذا متزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ الكونغرس رسميا بتصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو.

وقال إن “تصنيف قطر حليفا رئيسيا اعتراف بمصلحتنا الوطنية في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها”.

وذكر بايدن أن الدوحة كانت (عاصمة) “مركزية للعديد من مصالحنا الحيوية”. بما في ذلك مساعدة البعثة الأمريكية في أفغانستان، لا سيما جهود الإجلاء في آب/ أغسطس الماضي، وتقديم المساعدة للمحاصرين في قطاع غزة. و”الضغط المستمر” على تنظيم داعش.

ويأتي استقبال جو بايدن لأمير قطر والاحتفاء به. في وقت كشفت تقارير عديدة بأن الأدارة الأمريكية تعمل على تحجيم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقا لرويترز، فقد خلص التقرير المبني على معلومات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ورفعت الإدارة الأمريكية السرية عنه في فبراير/شباط 2021. إلى أن الأمير وافق على عملية “لاعتقال أو قتل” خاشقجي الذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2018.

وبقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن نشر التقرير الذي رفض سلفه دونالد ترامب نشره يعود التركيز العام من جديد في موقف واشنطن من التعامل مع المملكة على سجلها في حقوق الإنسان وعلى مشترياتها الضخمة من السلاح الأمريكي.

وبتوجيه الاتهام علنا للأمير محمد الذي يتولى فعليا إدارة شؤون المملكة. جعلت واشنطن من الصعب على حلفائها الغربيين التعامل معه.

لكن رغم أنها قد ترغب في تحجيم ولي العهد البالغ من العمر 35 عاما. هي تدرك أنها لا تستطيع أن تتحمل قطيعة مع أقدم حلفائها العرب وقوة التوازن الرئيسية في المنطقة في مواجهة إيران.

وقالت إليزابيث كيندال الزميلة الباحثة في الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أكسفورد إن التقرير “محرج بدرجة شديدة للسعودية”. كما أنه “يضع زعماء عالميين آخرين في وضع حرج يتعين عليهم أن يقرروا فيه ما إذا كانوا سيواصلون التعامل مع ولي العهد ومتى وكيف ذلك”.

(المصدر: تويتر – وطن)