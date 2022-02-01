ميدو يرد على تصريحات “صامويل إيتو” الذي وصف مباراة مصر والكاميرون بالحرب (شاهد)

وطن – أثارت التصريحات التي خرج بها رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم “صامويل إيتو” 40 عاماً، واصفاً مباراة القمة المرتقبة بين مصر والكاميرون ب “أنها الحرب” في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

ميدو وتصريحات الكاميروني صامويل إيتو

ورد نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو على تصريحات النجم الكاميروني. صامويل إيتو، قائلاً: ” إنه ما قاله إيتو للاعبي منتخب الكاميرون أمر طبيعي”.

"إنها الحرب.. الحرب"

صامويل إيتو يحفز لاعبي الكاميرون بخطاب ناري قبل مواجهة مصر pic.twitter.com/O7gXYJTRTk — شبكة رصد (@RassdNewsN) February 1, 2022

كما وأضاف ميدو، ” هذا الأمر كان يحدث معنا من قبل رؤساء اتحاد الكرة وكذلك رؤساء البعثات. المرافقة لنا في البطولات الدولية، كما لا يوجد مشكلة في حديث إيتو في عرف كرة القدم .. وهذا الأمر كان يحدث معنا”.

الحقيقة ورا تصريحات إيتو ووصفه لمباراة مصر بـ " الحرب "

ميدو قال الحقيقة @midoahm

#الريمونتادا #قناة_المحور pic.twitter.com/fMz5a1Tk0a — الريمونتادا ⚽ AlRemontada (@alremontadacom) January 31, 2022

وزير الرياضة والتعليق على تصريحات صامويل إيتو

وفي ذات السياق، دافع وزير الرياضة والشباب المصري أشرف صبحي في تصريحات صحفية. نشرت عبر وسائل الإعلام المصرية عن الكاميروني صامويل إيتو، قائلاً: ” تابعت تصريحات الكاميروني .صامويل إيتو، كما ويأتي ذلك في ضوء الحرب الكروية قبل مواجهة منتخب مصر .. وأرى أنه يريد تحفيز اللاعبين فقط، ولا يقصد بها أي أمور أخرى”.

وزير الشباب والرياضة في تصريح تليفزيوني : تابعت تصريحات صامويل إيتو بخصوص الحرب الكروية في مباراة مصر، وأرى أنه يريد تحفيز اللاعبين فقط ولا يقصد بها أي أمور أخرى pic.twitter.com/dMpsguJzDJ — المصري الرياضي (@AlMasrySports) February 1, 2022

وقد تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم الكاميروني. صامويل إيتو، خلال جلسة جمعته مع نجوم منتخب الكاميرون ” الأسود”، حيث تحدث فيه عن المباراة. القمة المنتظرة أمام مصر “الفراعنة”. في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، قائلاً لهم: ” كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر .. استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب”.

تصريحات صامويل إيتو والاستهجان الواسع

كما ونال مقطع الفيديو لرئيس الاتحاد الكاميروني “صامويل إيتو”، استهجان العديد من النشطاء. عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا بأن هذا الوصف لم يكن موفقاً، كما وأنها في نهاية الأمر مباراة في رياضة كرة القدم.

🗣️ صامويل إيتو في جلسة مع لاعبي الكاميرون: كل ما فعلتوه يتوقف على مباراة الخميس، اسـتـعدوا بنفس العقلية لأنها الـحـرب.. الـحـرب".#كأس_أمم_أفريقيا pic.twitter.com/GnDF9WPOPH — كأس أمم أفريقيا 🏆CAN2021 (@CAN2021_ar) January 31, 2022

كما ويستعد منتخب مصر ” الفراعنة” لمواجهة القمة المنتظرة يوم الخميس المقبل. أمام البلد المستضيف الكاميرون ” الأسود”، في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل الاجتماعي)