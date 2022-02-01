رياضة

ميدو يرد على تصريحات “صامويل إيتو” الذي وصف مباراة مصر والكاميرون بالحرب (شاهد)

الفراعنة وأسود الكاميرون والقمة المرتقبة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
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وطن – أثارت التصريحات التي خرج بها رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم  “صامويل إيتو” 40 عاماً،  واصفاً مباراة القمة المرتقبة بين مصر والكاميرون ب “أنها الحرب” في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

ميدو وتصريحات الكاميروني صامويل إيتو

ورد نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو على تصريحات النجم الكاميروني. صامويل إيتو، قائلاً: ” إنه ما قاله إيتو للاعبي منتخب الكاميرون أمر طبيعي”.

كما وأضاف ميدو، ” هذا الأمر كان يحدث معنا من قبل رؤساء اتحاد الكرة وكذلك رؤساء البعثات. المرافقة لنا في البطولات الدولية، كما لا يوجد مشكلة في حديث إيتو في عرف كرة القدم .. وهذا الأمر كان يحدث معنا”.

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وزير الرياضة والتعليق على تصريحات صامويل إيتو

وفي ذات السياق، دافع وزير الرياضة والشباب المصري أشرف صبحي في تصريحات صحفية. نشرت عبر وسائل الإعلام المصرية عن الكاميروني صامويل إيتو، قائلاً: ” تابعت تصريحات الكاميروني .صامويل إيتو، كما ويأتي ذلك في ضوء الحرب الكروية قبل مواجهة منتخب مصر .. وأرى أنه يريد تحفيز اللاعبين فقط، ولا يقصد بها أي أمور أخرى”.

وقد تداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم الكاميروني. صامويل إيتو، خلال جلسة جمعته مع نجوم منتخب الكاميرون ” الأسود”، حيث تحدث فيه عن المباراة. القمة المنتظرة أمام مصر “الفراعنة”. في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، قائلاً لهم: ” كل ما فعلتموه يتوقف على مباراة الخميس أمام منتخب مصر .. استعدوا بنفس العقلية لأنها الحرب”.

تصريحات صامويل إيتو والاستهجان الواسع

كما ونال مقطع الفيديو لرئيس الاتحاد الكاميروني “صامويل إيتو”، استهجان العديد من النشطاء. عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا بأن هذا الوصف لم يكن موفقاً، كما وأنها في نهاية الأمر مباراة في رياضة كرة القدم.

كما ويستعد منتخب مصر ” الفراعنة” لمواجهة القمة المنتظرة يوم الخميس المقبل. أمام البلد المستضيف الكاميرون ” الأسود”، في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل الاجتماعي)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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