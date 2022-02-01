موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة في كأس أمم أفريقيا 2022

وطن – يلتقي منتخب السنغال أمام منافسه بوركينا فاسو مساء يوم الأربعاء، في المواجهة القوية والمثيرة. المنتظرة بين كلا المنتخبين في منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، على أرض ملعب ” أحمدو أهيدجو”.

موعد مباراة السنغال وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

وستنطلق الأمسية الكروية بين منتخب السنغال ” أسود الترانغا”. وبوركينا فاسو “الأحصنة”، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان، سوريا.

كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة العاشرة. مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بينما بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث مباراة السنغال وبوركينا فاسو في قمة دور النصف النهائي من البطولة الأفريقية عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN SPORTS MAX HD1”. بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12604، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

التعليق على مباراة السنغال وبوركينا فاسو

وسيعلق على مباراة السنغال وبوركينا فاسو في دور النصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2022، عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS”، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة منتخب السنغال

وسيدخل المدرب السنغالي أليو سيسيه المباراة القوية المرتقبة أمام نظيره بوركينا فاسو بتشكيلة أساسية متوقعة، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: ساليو سيس، عبدو ديالو، بونار سار، خاليدو كوليباني، كما وسيكون في خط الوسط كلاً من اللاعبين، إدريسا غاي، باب غايي، نامباليس ميندي، أما في هجوم الفريق سيكون الثلاثي، ساديو ماني، بولاي ديا، فامارا ديديو.

تشكيلة منتخب بوركينا فاسو

وسيلعب المدرب البوركيني كامو مالو بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه منتخب السنغال، حيث سيتواجد في حراسة المرمى كوفي كواكو.

المنتخب المصري سيلاقي في ما قبل النهائي منتخب الكاميرون ومنتخب السنغال يضرب موعداً مع منتخب بوركينا فاسو 🇪🇬🆚🇨🇲

🇸🇳🆚🇧🇫 ما هي توقعاتكم للمبارتين ✍️💭#كأس_أمم_أفريقيا#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/E3V2sX5Dc3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 31, 2022

أما في دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: ستيف ياغو، إدموند تابسوبا، سامويلا واتارا، عيسى كابوري، وفي وسط الفريق سيأتي كلاً من اللاعبين، بلاتي توريه، أداما غيرا، غوستافو سانغاري، دانغو واتارا، كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، سيريل بيالا، جبريل واتارا.

(المصدر: وطن + تويتر)