محمد صبحي يثير “جنون” تركي آل الشيخ!

وطن – شن المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، هجوما عنيفا على الفنان المصري محمد صبحي، نافيا مزاعم الأخير التي قال فيها إنه رفض عرضا بملايين الدولارات من السعودية لعرض مسرحياته بموسم الرياض.

وطالب تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر، بالكشف عن القوى العقلية لمحمد صبحي.

والله انا ابي اعرف الي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقليه … عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط🤷🏻‍♂️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) February 1, 2022

وكتب وفق ما رصدت (وطن) ما نصه:”والله انا ابي اعرف الي عرض الملايين عليه. نبي نكشف على قواه العقلية.”

واختتم تركي آل الشيخ هجومه على محمد صبحي، بزعمه أن تصريحاته تلك هدفها جذب الأنظار إليه. وقال:”عموماً تراجع ولعلها افتكروني في السكه بس جت غلط”.

محمد صبحي يرد

من جانبه رد محمد صبحي على تصريحات آل الشيخ، وقال إنه لا يزال متمسكا برأيه بشأن الطفرة الفنية التي حدثت في المملكة، مؤكدا أنه لم يسئ إليها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف “صبحي” في تصريحات صحفية أنه تعرض لهجوم عنيف في مصر. عندما صرح بأنه سعيد بالطفرة التي حدثت في الرياض خلال عام واحد.

وتعليقا على وصف تركي آل الشيخ له بـ المشخصاتي وأنه يجب الكشف عن قواه العقلية، قال صبحي:”مبحبش أرد على مثل هذه التصريحات.”

وكان محمد صبحي قد أصدر بيانا صحفيا بعد الضجة التي أحدثتها تصريحاته أوضح من خلاله، أنه لم يسئ للسعودية كما روجه البعض.

مؤكدًا أنه رفض عرض مسرحية في موسم الرياض مقابل 4 ملايين دولار لأنها تحت شعار الترفيه.

الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على الفنان

وكان الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، قد رد على تصريحات الفنان المصري محمد صبحي التي اعلن فيها أنه رفض 4 ملايين دولار مقابل تقديم مسرحيته “خيبتنا” في السعودية.

وقال “ابن مساعد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا ؟!. الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية . أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام . ولم يقل أحد أنها جاءت ك( مرفهاتية)!!”.

هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا ؟!..

الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية .. أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام ..ولم يقل أحد أنها جاءت ك( مرفهاتية)!! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) February 1, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى: “عندما جاء فنانون مصريون للسعودية يقدمون فنًا راقيًا وممتعًا في نفس الوقت عوملوا أيضًا بمنتهى التقدير والإحترام وهذا ما يستحقونه وتستحقه مصر. مؤسف جدًا أن يعتبرهم فنان له قيمة فنية وتاريخ مجرد مرفهاتية. هذه إساءة غير مبررة لهم . و كذلك لمن استقبلهم بكل محبة في بلدهم الثاني.”

وكان الفنان حسن الرداد، عبر عن سعادته بمشاركته في أحد المهرجان بالسعودية على هامش فعاليات موسم الرياض.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “إم بي سي 1”: “عايز أعيش في السعودية. لأن الرياض بقت ملتقى استراتيجي للفن في العالم العربي”.

بينما تابع: “سعيد بالرياض لاهتمامها بالفن وتقدير الفنانين والنجوم. واحنا بنشارك بأعمالنا المسرحية الجديدة على خشبة مسرح الرياض”.

(المصدر: تويتر – رصد وطن)