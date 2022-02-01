ماذا قال حمد بن جاسم عن تصنيف قطر حليفا رئيسيا لأمريكا خارج حلف الناتو!

وطن – علق رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم، على إعلان أمريكا تصنيف قطر حليفا رئيسيا لها من خارج إطار حلف الناتو، بالتزامن مع زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لواشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

واليوم الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيصنف قطر كـ”حليف رئيسي” للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي “ناتو”، ليعكس بذلك أهمية العلاقات بين البلدين.

إعلان الرئيس الأمريكي، أثناء زيارة صاحب السمو الأمير المفدى الى واشنطن، تصنيف دولة قطر حليفاً رئيسياً لأميركا، خارج إطار حلف النيتو، إنما هو تأكيد بأن سياسة بلدي تسير بثبات واضح في دعم الحق دون مجاملة، وفي نهج ثابت أضحى حقيقة راسخة لا تتبدل. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) February 1, 2022

وقال حمد بن جاسم في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إن إعلان الرئيس الأمريكي، أثناء زيارة الأمير تميم لواشنطن، تصنيف دولة قطر حليفاً رئيسياً لأميركا، خارج إطار حلف النيتو، “إنما هو تأكيد بأن سياسة بلدي تسير بثبات واضح في دعم الحق دون مجاملة”.

مضيفا:”وفي نهج ثابت أضحى حقيقة راسخة لا تتبدل.”

تصنيف بايدن قطر حليف رئيسي من خارج الناتو

وجاء هذا التصنيف الأمريكي لقطر أثناء حديث بايدن في البيت الأبيض مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يجري حالياً أول زيارة لزعيم خليجي إلى واشنطن في عهد بايدن.

وقال بايدن إن الدوحة كانت (عاصمة) “مركزية للعديد من مصالحنا الحيوية”، بما في ذلك مساعدة البعثة الأمريكية في أفغانستان، لا سيما جهود الإجلاء في أغسطس الماضي. وتقديم المساعدة للمحاصرين في قطاع غزة و”الضغط المستمر” على تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد الرئيس الأمريكي أنه سيخطر الكونغرس بالعلاقات المحدثة. والتي قال إنها “طال انتظارها”.

وتحتفل الولايات المتحدة وقطر بالذكرى الخمسين لعلاقاتهما الثنائية. وقال آل ثاني إنه سيتناول “الحقوق المتساوية للشعب الفلسطيني” خلال اجتماعه مع بايدن. إلى جانب “قضايا أخرى في المنطقة”.

وتنضم دولة قطر بهذا الإعلان إلى قائمة الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة من خارج الناتو مع الكويت والبحرين من منطقة الخليج.

ويسمح الإعلان لدولة قطر بالحصول على أسلحة متقدمة مستقبلًا.

ووصف البيت الأبيض، في بيان، الاجتماع الثنائي بأنه فرصة للقادة الأمريكيين والقطريين لمعالجة القضايا الإقليمية والعالمية “ذات الاهتمام المشترك”. بما في ذلك إمدادات الطاقة العالمية. ومساعدة الشعب الأفغاني. وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

صفقة بأكثر من 6.8 مليارات دولار لشراء طائرات بوينغ

وخلال اللقاء بين زعيمي البلدين، تم التوقيع على صفقة بأكثر من 6.8 مليارات دولار لشراء الخطوط الجوية القطرية ما يصل إلى 50 طائرة شحن من طراز بوينغ 777-8، بما في ذلك 34 طلب شراء من شركة 777-8 و 16 خيارًا إضافيًا لحق الشراء.

وتشمل الصفقة أيضًا شراء محركات “جنرال إلكتريك 90” لطائرتين من طراز “777”.

وصفت الصفقة بأنها محاولة لتوسيع عمليات الشحن الرائدة للخطوط الجوية القطرية.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة أكبر الباكر، في بيان، إلى أن الشركة “لديها خطط طموحة لمستقبل عمليات الشحن الخاصة بها”.

(المصدر: تويتر – متابعات)