لتعزيز صحتك بالشتاء…إليك وصفة طبق هندي سهلة التحضير 

وطن – إن اضافة هذا الطبق إلى نظامك الغذائي في فصل الشتاء من شأنه أن يساهم في تعزيز صحتك العامة.

الخضروات الورقية

يأتي الشتاء بهواء بارد يترك قدميك مخدرة ومتجمدة. ومع ذلك، يأتي هذا الفصل بالخضروات والفواكه الأكثر صحة.

كما يوجد في الأسواق خلال هذا الفصل جميع أنواع الخضروات.

وهذه الخضروات الورقية لا توفر لنا التغذية فحسب، بل تقدم لنا أفضل الأطباق مثل طبق ” sarson ka saag ” الهندي وسلطة ريتا بعشبة القطف وحتى حساء السبانخ.

عشبة القطف

في هذا السياق، شاركت في موقع “هيلث شوتس” نيدهي موهان كمال. وهي خبيرة في مجال التغذية فوائد عشبة القطف. وهي نبات شتوي مغذي للغاية لها فوائد صحية متعددة وتحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات ويمكن أن تكون مفيدة في فصل الشتاء.

إلى جانب الفوائد الأخرى التي تمتلكها هذه الخضار، شاركت موهان كمال فيديو وهي تعد طبق رايتا الهندي مع عشبة القطف.

فيما يلي الخطوات التي اتبعتها لصنع هذا الطبق اللذيذ:

تسخين مقلاة مع إضافة كوب من الماء

أضيفي عليها وعاء من أعشاب القطف ثم نقوم بتغطيتها

يطهى هذا المزيج لمدة 5 دقائق على نار هادئة

عندما ينضج، تطحن هذه الأعشاب للحصول على عجينة ناعمة

تسخين القليل من الكمون على مقلاة طاوة ثم نضعها في الخليط

نخفق بعض اللبن الرائب من جوز الهند أو الصويا في وعاء.

نضيف 4 ملاعق كبيرة من هذه الأعشاب إلى اللبن الرائب.

نخلط هذا الخليط بالملح والكمون

وقد قامت بتخزين ما تبقى من هذه الأعشاب في الثلاجة لطبخه في المرة القادمة. على الرغم من أنه يجب تناول المزيج في غضون أسبوع من التحضير.

كما تناولت موهان هذا الخليط مع طبق أرز بيلاف.

المصدر: (هيلث شوتس – ترجمة وتحرير وطن)