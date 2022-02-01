كيف عززت “القطرية” ذراع شحنها الممتد باتفاقية مفاجئة مع بوينغ بدلاً من إيرباص؟!

وطن – سلمت الخطوط الجوية القطرية شركة “بوينغ” الأمريكية طلب لشراء طائرات جديدة وعقدت اتفاقات بين الشركتين، في صفقة تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار.

ووفق ما ذكرته وكالة “رويترز” فإن الاتفاق الذي تم تالخطوط الجوية القطرية وقعت مع بوينغ صفقة شراء طائرات تزيد قيمتها عن 30 مليار دولاروقيعه في البيت الأبيض خلال زيارة أمير قطر لواشنطن، عزز موقف “بوينغ” في وقت تواجه فيه شركة صناعة الطائرات الأمريكية قيودًا صناعية ومالية مزمنة.

وأدت هذه الصفقة إلى دفع أسهم بوينغ إلى الارتفاع لتغلق على ارتفاع بنسبة 5.1٪.

وينص الاتفاق على بيع الشركة المملوكة من الدوحة 34 طائرة شحن من طراز “777 إكس”.

كما يضمن الاتفاق للخطوط الجوية القطرية الحقّ في شراء 16 طائرة شحن أخرى من الطراز نفسه.

ووقّعت الشركة القطرية أيضاً خطاب نيّات لشراء 25 طائرة من طراز “737 ماكس” بقيمة تقدّر بـ6,7 مليارات دولار، بحسب ما أعلن البيت الأبيض قبل احتفال بمشاركة مسؤولين أميركيين وقطريين.

وكانت الأزمة بين الخطوط الجوية القطرية وشركة “إيرباص” التي تتعامل معها قطر، قد تعقدت خلال الأيام الماضية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت شركة صناعة الطائرات الأوروبية عقدًا مع الخطوط الجوية القطرية لشراء 50 طائرة متنافسة من طراز A321neo. في إطار نزاع متصاعد بدأ بخلافات حول خطورة العيوب على طائرات A350 طويلة المدى.

ومن جانبه قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، إن المفاوضين القطريين والأمريكيين بشأن الطائرات والمحركات، بذلوا الكثير من الجهد خلال الأسبوعين الماضيين لصياغة صفقة بديلة تزامنت مع التدهور الأخير في العلاقات مع شركة إيرباص.

“علاقات طويلة وشركاء موثوقون”

وقال الباكر في حفل التوقيع بالبيت الأبيض والذي حضره قادة من شركة “بوينغ” وشركة “جنرال إلكتريك” المصنعة للمحركات: “نود بناء علاقات طويلة الأمد مع شركاء موثوقين حيث يعمل الطرفان معًا لتحقيق هدف مشترك”.

هذا وأفادت “رويترز” أن شركة إيرباص امتنعت عن التعليق.

يمثل جزء الشحن من الصفقة أول طلبية لشحنة عرضية لطائرة 777 إكس، أكبر طائرة ركاب ذات محركين في العالم ، تأخر دخولها إلى الخدمة لأكثر من ثلاث سنوات حتى أواخر عام 2023 أو ما بعده.

وقالت بوينج إن طائرة الشحن العملاقة ستدخل الخدمة في عام 2027.

إنها تعتمد على مبيعات القوة العملاقة الجديدة ذات المحركين للدفاع عن هيمنتها على سوق الشحن وتجنب التحدي من طائرة الشحن الجديدة من طراز إيرباص A350.

وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لبوينج “الطائرة 777 إكس ستكون الأفضل في العالم.”

وانتقدت الخطوط الجوية القطرية طائرة ماكس وحثت شركة بوينج على تصميم طائرة جديدة بالكامل بعد أن أدت الحوادث إلى إيقاف العمل لفترة طويلة ، لكن المبيعات انتعشت منذ إعادة ترخيصها في أواخر عام 2020.

وسيطرت بوينغ على الشحن الجوي لسنوات من خلال طائرات الشحن 767 و 777 و 747.

ويسافر حوالي نصف البضائع العالمية من حيث القيمة عن طريق الجو ، وفي المقابل يذهب نصف ذلك عادةً إلى بطون طائرات الركاب.

وخلال الوباء اضطرت العديد من شركات الطيران إلى إيقاف طائرات الركاب غير المستخدمة، مما أدى إلى زيادة الطلب على مساحة الشحن في وقت كانت فيه التجارة الإلكترونية شريان حياة للكثيرين.

لكن الاقتصاديين يحذرون من أن الاتجاهات قد تبدأ في الانهيار مع انحسار الوباء.

(المصدر: رويترز)