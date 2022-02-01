فضيحة جنسية لمدرب إسرائيل وتشيلسي السابق “أفرام غرانت”

وطن- قالت وكالة “أسوشيتد برس”. الدولية إنه سيتم التحقيق من قبل الفيفا مع “أفرام غرانت” مدرب منتخب إسرائيل ونادي تشيلسي السابق، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بعدة نساء.

فضيحة جنسية لمدرب إسرائيل وتشيلسي وابتزاز الشابات

وفي تقرير استقصائي بث برنامج “Exposure”. وهو برنامج على القناة 12 العبرية، سلسلة من المقابلات مع نساء قلن إن “غرانت” استغل نفوذه وعلاقاته لابتزاز الشابات اللائي طلبن مساعدته في بداية حياتهن المهنية جنسيا.

كما وقام البرنامج بتغيير أصوات النساء وظل وجوههن لحماية هوياتهن، وفي ديسمبر طلبت الفيفا منه تدريب فريق FIFA World Legends الذي يضم نجومًا متقاعدين لمباراة في قطر ضد فريق أساطير عرب.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في بيان نشرته. وكالة “أسوشيتد برس”: “بالنظر إلى طبيعة المزاعم، ستنظر لجنة الأخلاقيات في الفيفا في الأمر”.

وتابع بيان الفيفا، “عندما يتعلق الأمر بسوء السلوك وسوء المعاملة. في كرة القدم، نود أن نؤكد أن FIFA يأخذ أي مزاعم يتم الإبلاغ عنها على محمل الجد”.

تقبيل النساء وممارسة الجنس بالإجبار

وقال البرنامج إن “غرانت” البالغ من العمر 66 عامًا، حاول لمس وتقبيل النساء رغماً عنهن، كما حاول إجبارهن على ممارسة الجنس وألمح إلى أنه يمكن أن يضرهن في عملهن إذا لم يتجاوبن معه.

وكان من بين النساء جندية سابقة وعارضة أزياء ومذيعة رياضية. قالت إنه أرسل لها العديد من الرسائل النصية المزعجة. مضيفة أن سلوكه كان معروفًا في محيطه.

صحيفة MARCA

اتهامات للمدرب الإسرائيلي أفرام غرانت مدرب تشيلسي السابق بارتكاب جرائم التحرش الجنسي pic.twitter.com/p2HspYh1ye — KoooraWorld (@KoooraWorld) February 1, 2022

كما وقالت الجنديّة السابقة إنها التقت بغرانت بعد وقت قصير من إطلاق سراحها من الجيش في صيف 2020.

واستكملت الجندية، حديثها: ” إنه دعاها إلى شقته في تل أبيب. مع عرض لمساعدتها في العثور على وظيفة، كما وبعد وقت قصير من دخولها، قالت إن غرانت طلب منها خلع ملابسها، فاعتقدت أنه يمزح لكنه اقترب منها وحاول معانقتها ولم يتوقف”.

وتابعت واصفة ما حدث لها: “وضع يده على فخذي أتذكر أنني أزلتها على الفور، كما وبعد الدردشة لبضع ثوان، أمسك بي من رقبتي كما لو كان يخنقني، وأدار رأسي إليه وحاول تقبيلي بقوة”.

المدرب “غرانت” والاعتذار عن فضائه الجنسية

كما وشغل غرانت منصب مدير تشيلسي. من 2007 إلى 2008، وقاد النادي إلى نهائيات دوري أبطال أوروبا قبل أن يخسر في ركلات الترجيح أمام مانشستر يونايتد، كما ودرب بورتسموث ووست هام، ودرب منتخبات إسرائيل وغانا.

مدرب منتخب #إسرائيل وفريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم السابق "أفرام غرانت" يواجه تهما بالتحرش الجنسي وجهتها له عدة نساء ظهرن في برنامج على القناة "12" العبرية حيث أكدن أن المدرب قام باستغلالهن في بداية حياتهن المهنية عندما طلبن مساعدته. pic.twitter.com/Z84GoJPHEL — صحيفة الاستقلال (@alestiklal) February 1, 2022

وأضافت وكالة أسوشيتد برس، ” إنه لم يتسن الوصول إلى غرانت على الفور للتعليق. لكنه في تصريح للقناة 12، قال إنه حاول دائمًا معاملة أي شخص يقابله باحترام”.

وأردف المدرب “غرانت”، ” لم أقصد أبدًا أن أتصرف بشكل غير عادل. أو أن أؤذي أي امرأة بأي شكل من الأشكال، كما أن أي شخص شعر بعدم الارتياح أو تأذيت من قبلي، أنا آسف لذلك وأعتذر من صميم قلبي”.

(المصدر: وطن + أسوشيتد برس)