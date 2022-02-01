ظهور حيوانات غريبة في العراق يثير جدلا واسعا! (فيديو)

وطن – أثار مقطع فيديو متداول من العراق موجة جدل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، حيث وثق ظهور ما قالوا إنّها حيوانات غريبة مجهولة يجمع شكلها بين الكلاب والأسود.

وبحسب ما رصدت (وطن) فإن المقطع المتداول تم توثيقه في جبال “مكحول” بمحافظة صلاح الدين العراقية.

هذولي الحيوانين أهل الزوية شمال بيجي لگوهم بجبل مكحول ، لا هي أسود ولا هي كلاب pic.twitter.com/FwS1fpDoh1 — #جمهوريه_المگاريد (@SirKarar) January 29, 2022

وظهر زوجان من هذه الحيوانات التي لفتت أنظار المتواجدين وكانت تشبه الأسود في شكلها لكنها تتصرف مثل الكلاب.

وكانت تتميز بضخامة الجسم وهيئة الأسد من منطقة الرأس. إلا أن أصواتها هي أصوات الكلاب وحركتها كذلك حيث كانت تهز ذيلها للمارة طمعا في طعام.

ودفع هذا الحيوان الغريب المجهول نوعه النشطاء إلى الذهاب بالقول إنه حيوان مهجن، أي خليط من الأسود والكلاب معا.

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المختصة بالبيئة والحياة البرية في العراق، بشأن هذا المقطع حتى الآن.

فيما ذكر آخرون أنه ربما تكون هذه الحيوانات هي أسود حقيقية. لكنها ضعفت وفقدت وزنها وشراستها بسبب الجوع أو المرض.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”واضح انها اسود هربت من حديقة حيوانات ووضعها مزري من قلة الأكل والماء.”

فيما كتب ناشط آخر ساخرا:”هذا لو كلب الله مبارك بي.. ولو أسد الله مطيح حضه”.

وقال عامر الخطيب:”كل مافي الموضوع هذا مرض جرثومي كلوسيدريوم يسبب بانتفاخ وفراغات تحت الجلد ويصير شكله مختلف.”

هذا ورفض خالد الربيعي الرأي الذي يقول بأنها حيوانات مهجنة حيث كتب:”انا لست من المختصين، لكن مستحيل ان يتم التزاوج بينهما لأنهما من فصيلتين مختلفة تماماً.”

(المصدر: تويتر – وطن)