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ظهور حيوانات غريبة في العراق يثير جدلا واسعا! (فيديو)

يجمع شكلها بين الكلاب والأسود

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
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حيوانات غريبة في العراق watanserb.com
حيوانات غريبة في العراق

وطن – أثار مقطع فيديو متداول من العراق موجة جدل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، حيث وثق ظهور ما قالوا إنّها حيوانات غريبة مجهولة يجمع شكلها بين الكلاب والأسود.

وبحسب ما رصدت (وطن) فإن المقطع المتداول تم توثيقه في جبال “مكحول” بمحافظة صلاح الدين العراقية.

وظهر زوجان من هذه الحيوانات التي لفتت أنظار المتواجدين وكانت تشبه الأسود في شكلها لكنها تتصرف مثل الكلاب.

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وكانت تتميز بضخامة الجسم وهيئة الأسد من منطقة الرأس. إلا أن أصواتها هي أصوات الكلاب وحركتها كذلك حيث كانت تهز ذيلها للمارة طمعا في طعام.

ودفع هذا الحيوان الغريب المجهول نوعه النشطاء إلى الذهاب بالقول إنه حيوان مهجن، أي خليط من الأسود والكلاب معا.

هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المختصة بالبيئة والحياة البرية في العراق، بشأن هذا المقطع حتى الآن.

فيما ذكر آخرون أنه ربما تكون هذه الحيوانات هي أسود حقيقية. لكنها ضعفت وفقدت وزنها وشراستها بسبب الجوع أو المرض.

وفي هذا السياق كتب أحد النشطاء:”واضح انها اسود هربت من حديقة حيوانات ووضعها مزري من قلة الأكل والماء.”

فيما كتب ناشط آخر ساخرا:”هذا لو كلب الله مبارك بي.. ولو أسد الله مطيح حضه”.

وقال عامر الخطيب:”كل مافي الموضوع هذا مرض جرثومي كلوسيدريوم يسبب بانتفاخ وفراغات تحت الجلد ويصير شكله مختلف.”

هذا ورفض خالد الربيعي الرأي الذي يقول بأنها حيوانات مهجنة حيث كتب:”انا لست من المختصين، لكن مستحيل ان يتم التزاوج بينهما لأنهما من فصيلتين مختلفة تماماً.”

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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