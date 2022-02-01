طبيب تجميل يكشف سبب تحول وجه تامر حسني لنسخة من وائل كفوري!

وطن – فاجأ الفنان المصري تامر حسني، جمهوره بتغيير ملامحه التي أصبحت أقرب إلى الفنان اللبناني وائل كفوري بحسب الجمهور.

حقن فيلر

ولم يستطع الناشطون تحديد كيفية تحول تامر حسني إلى وائل كفوري. بعدما فاجأهم النجم المصري بصورته من حفل فورمولا الذي قام بإحيائه مؤخرا في السعودية.

وفي هذا السياق، شرح اختصاصي التجميل والأمراض الجلدية، الدكتور حسين ياسين، ما قام به تامر حسني ليبدو بهذا الشكل.

وقال ياسين في لقاء مع مجلة “فوشيا”: ” تامر خضع لحقن الفيلر عند منطقة الفك. بطريقة جعلتها أكثر عرضا وتناسقا مع شكل وجهه ولياقته”.

وتابع: “قد يكون خضع أيضاً لعملية حقن بوتوكوس حول العين لتبدو فتحتها أكبر”.

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ليست أول مرة

وكشف ياسين أنها ليست المرة الأولى التي يخضع فيها تامر إلى عمليات التجميل.

وأَضاف الطبيب: “الفرق واضح بين صورة في بدايته الفنية واليوم. ولكن عم يعمل الأمور يلي عم تزيد من جماله”.

وحول تشبيه تامر بالفنان وائل كفوري، علق ياسين: “الشبه ضئيل جدا، بس تعريض الفك هو السبب الأساسي لهذا التشبيه”.

ورأى طبيب التجميل أن تامر حسني يهتم بشكله وجماله أكثر من وائل كفوري.

تامر حسني بنكهة وائل كفوري

هذا وقد أعرب تامر حسني عن سعادته بالتواجد في حفل فورمولا إي.

ونشر الفنان المصري مجموعة من الصور له عبر “انستجرام” معقباً: “كان لي كل الشرف ان أحيي حفل فورمولا إي العالمية. بالمملكة السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط اهل الرياض الكرام”.

وعبر المتابعون عن صدمتهم من تغيير ملامح تامر حسني، فكتب أحدهم: “تامر حسني بنكهة وائل كفوري”.

وعقب آخر ساخراً: “لما تضرب وائل كفوري في الخلاط مع تامر حسني و خالد النبوي يطلع ده”.

وتساءل آخر: “هو ماله قالب وائل الكافوري كدا؟”.

اعتزال تامر حسني!

وفي سياق آخر، فاجأ تامر جمهوره بالحديث عن فكرة الاعتزال. بعد أيام من إعلان الفنان الأردني أدهم نابلسي الأمر ذاته.

تامر حسني قال خلال تصريحات تليفزيونية على هامش إحيائه حفلًا فنيا ضمن فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 إن فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب ليست للأسباب الدينية فقط. مضيفا: “قلت من زمان إن في أحلام اخرى اريد تحقيقها .وفق صحف مصرية

المصدر: (فوشيا)