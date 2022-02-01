طائرة الخطوط الجوية البريطانية تكاد تنقلب بفعل الرياح .. وبطولة الطيّار تمنع كارثة (فيديو)

وطن – في لحظة مرعبة، كادت الرياح العاتية التي تجتاح المملكة المتحدة، أن تقلب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية خلال هبوطها على مدرج مطار هيثرو .

وتسببت الرياح التي تصل سرعتها إلى 92 ميلاً في الساعة في حدوث دمار في جميع أنحاء المملكة المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.

وضربت العاصفة “كوري” البلاد، مما أسفر عن مقتل شخصين، وانقطعت الكهرباء عن الآلاف، وأغلقت المدارس وألغت القطارات.

كانت الطائرة قادمة إلى مطار لندن يوم الاثنين بعد وقت قصير من منتصف النهار بعد مغادرتها من أبردين في حوالي الساعة 10.50 صباحًا.

وأظهرت اللقطات المروعة التي تم التقاطها بواسطة منصة البث المباشر Big Jet TV أن طائرة الخطوط الجوية البريطانية كادت تقلب بعد اقترابها في ظل الرياح القوية. حيث اضطر الطيار إلى الإقلاع مرة أخرى وإعادة الهبوط ثانية بنجاح .

ويزعم شهود عيان أن غبار الطلاء يمكن رؤيته وهو يتساقط من ذيل الطائرة أثناء ارتطامها بالأرض خلال محاولة الهبوط.

وبدت الطائرة تتأرجح من جانب إلى آخر أثناء ارتطامها بالمدرج قبل أن تنحني بشدة على جانبها الأيسر، متوازنة على العجلات اليسرى. بينما يجاهد الطيار لمنعها من الانقلاب.

واشاد مراقبو الطائرة بنجاح الطيار في منع انقلابها والعودة للطيران، بعد ارتطام ذيل الطائرة بالمدرج.

(المصدر: ديل ميل)