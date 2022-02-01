خارجية إيران تهاجم المغرب: نتجاهلكم احتراما للمسلمين!

وطن – شن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، هجوما عنيفا على النظام المغربي. منتقدا تصريحات وزير خارجية المغرب حول جهود إیران لنشر المذهب الشيعي في غرب إفريقيا.

وقال “زادة” في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها وزير الخارجية المغربي ـ ناصر بوريطة ـ بهذه التصريحات التي وصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة.”

وتابع:”لطالما حاولنا تجاهل هذه التصريحات احتراما للمسلمين في المغرب.”

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”:”لكن وزير الخارجية المغربي نفسه يعرف أکثر من أي شخص آخر أن اجراءات هذا البلد في مجال ممارسة العنف والتدخلات العسكرية والاستخباراتية في بعض الدول الأخرى ، لقد تسبب في الكثير من التوتر بالمنطقة.”

وتابع خطيب زاده مخاطبا النظام المغربي: “يجب على المسؤولين المغاربة العودة إلى أحضان شعوبهم. وأن يتحملوا مسؤولياتهم في المجتمع الإسلامي بدلاً من الإدلاء بمثل هذه التصریحات.”

كما لفت المسؤول الإيراني إلى أن العنف الذي يمارسه النظام المغربي. وتدخلاته العسكرية والاستخباراتية في بعض الدول., تسببت في الكثير من التوتر بالمنطقة، حسب وصفه.

ويواجه النظام المغربي انتقادات واسعة مؤخرا عقب عقد الملك محمد السادس، اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية في نهاية حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما يواجه المغرب أزمة دبلوماسية معقدة هذه الأيام مع جارته الجزائر. حيث وصل الأمر إلى قطع العلاقات بين البلدين وسحب السفراء والتلويح بالحرب.

(المصدر: وكالات)