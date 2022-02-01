الهدهد

خارجية إيران تهاجم المغرب: نتجاهلكم احتراما للمسلمين!

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
خارجية إيران تهاجم المغرب watanserb.com
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية انتقد تصريحات وزير خارجية المغرب حول نشر إيران المذهب الشيعي في غرب إفريقيا

وطن – شن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، هجوما عنيفا على النظام المغربي. منتقدا تصريحات وزير خارجية المغرب حول جهود إیران لنشر المذهب الشيعي في غرب إفريقيا.

وقال “زادة” في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن هذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها وزير الخارجية المغربي ـ ناصر بوريطة ـ بهذه التصريحات التي وصفها بأنها “لا أساس لها من الصحة.”

وتابع:”لطالما حاولنا تجاهل هذه التصريحات احتراما للمسلمين في المغرب.”

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”:”لكن وزير الخارجية المغربي نفسه يعرف أکثر من أي شخص آخر أن اجراءات هذا البلد في مجال ممارسة العنف والتدخلات العسكرية والاستخباراتية في بعض الدول الأخرى ، لقد تسبب في الكثير من التوتر بالمنطقة.”

وتابع خطيب زاده مخاطبا النظام المغربي: “يجب على المسؤولين المغاربة العودة إلى أحضان شعوبهم. وأن يتحملوا مسؤولياتهم في المجتمع الإسلامي بدلاً من الإدلاء بمثل هذه التصریحات.”

كما لفت المسؤول الإيراني إلى أن العنف الذي يمارسه النظام المغربي. وتدخلاته العسكرية والاستخباراتية في بعض الدول., تسببت في الكثير من التوتر بالمنطقة، حسب وصفه.

مقالات ذات صلة

ويواجه النظام المغربي انتقادات واسعة مؤخرا عقب عقد الملك محمد السادس، اتفاقية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية في نهاية حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما يواجه المغرب أزمة دبلوماسية معقدة هذه الأيام مع جارته الجزائر. حيث وصل الأمر إلى قطع العلاقات بين البلدين وسحب السفراء والتلويح بالحرب.

(المصدر: وكالات) 

الوسوم
صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى