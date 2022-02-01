تعرف على السر وراء ارتداء ميسي قميص رقم (10) لأول مرة مع باريس سان جيرمان

وطن – ارتدى جوهرة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عاماً، قميص رقم (10). لأول مرة مع ناديه باريس سان جيرمان خلال مشاركته مع الفريق الباريسي في المباراة الأخيرة أمام منافسه نيس، في إطار منافسات دور الثمن. النهائي من بطولة كأس فرنسا داخل ملعب ” حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس.

ليونيل ميسي وارتداء قميص رقم 10 مع باريس سان جيرمان

وظهر ليونيل ميسي العائد من الإصابة من وباء فيروس كورونا، في التشكيلة الأساسية. لفريق باريس سان جيرمان وهو يرتدي قميص رقم (10) لأول مرة في مواجهة نظيره نيس. الفرنسي في مباراة قمة دور الثمن النهائي من بطولة كأس فرنسا للموسم 2021-2022.

Messi wearing No. 10 for the first time for PSG. Barca fans 🥺 pic.twitter.com/Um6J2bIpNh — ESPN FC (@ESPNFC) January 31, 2022

وأشارت تقارير صحيفة، بأن سبب ارتداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. قميص (10) لأول مرة مع باريس سان جيرمان، منذ أن اعتاد على حمل هذا الرقم مع ناديه السابق برشلونة والذي يرتديه. في الوقت الراهن النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي مع الفريق الكتالوني، جاء بسبب لوائح كأس فرنسا التي تنص على ارتداء اللاعبين. الأساسيين للأرقام من 1 إلى 11.

ميسي أرتدى القميص رقم 10 للمرة الأولى مع باريس سان جيرمان بسبب لوائح كأس فرنسا اللائحة تجبر اللاعبين الأساسيين على ارتداء قمصان من 1 إلى 11 وهو ما جعل ليو يرتدي الرقم 10 في ظل غياب نيمار pic.twitter.com/zYUotzMJyh — DO SPORT دو سبورت (@Dosportarabia) February 1, 2022

كما ويحمل البرغوث الأرجنتيني منذ قدومه إلى فريق باريس سان جيرمان .” بي أس جي” الصيف الماضي، قميص رقم (30) الذي شارك به مع الفريق الفرنسي في المنافسات المحلية والقارية حتى الآن.

باريس سان جيرمان والإقصاء من بطولة كأس فرنسا

ونجح فريق نيس من إقصاء باريس سان جيرمان من دور الثمن النهائي. في بطولة كأس فرنسا، بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

With Neymar injured for PSG, Lionel Messi could wear the number 10 shirt today against Nice. This via @DiarioOle. pic.twitter.com/y4QBB36mOh — Roy Nemer (@RoyNemer) January 31, 2022

كما وشهدت مباراة المثيرة والقوية بين فريق نيس وباريس سان جيرمان على الرغم من خطورة النادي. الباريسي في الوصول إلى شباك مرمى نيس، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات المهدرة، بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس إلى 7 تسديدات في المباراة.

نيس ومواجهة مارسيليا في بطولة كأس فرنسا

وكان استحواذ فريق باريس سان جيرمان في المباراة بنسبة 69%، على عكس الفريق المتأهل. نيس الذي وصلت نسبة استحواذه في المباراة إلى 31%.

كما وتأهل فريق نيس على حساب باريس سان جيرمان إلى دور الربع .النهائي من بطولة كأس فرنسا، حيث سيخوض المواجهة القوية أمام نظيره أولمبيك مارسيليا في المسابقة المحلية.

MI-TEMPS au Parc des Princes !

Score de parité à la pause (0-0) ⏸️#CDF #PSGOGCN pic.twitter.com/6ETUUdxYTd — Coupe de France (@coupedefrance) January 31, 2022

ويحافظ فريق باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 53 نقطة، بفارق 11 نقطة عن أقرب المنافسين فريق نيس الذي جاء في المركز الثاني برصيد 42 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)