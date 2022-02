تعرف على السر وراء ارتداء ميسي قميص رقم (10) لأول مرة مع باريس سان جيرمان

وطن – ارتدى جوهرة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عاماً، قميص رقم (10). لأول مرة مع ناديه باريس سان جيرمان خلال مشاركته مع الفريق الباريسي في المباراة الأخيرة أمام منافسه نيس، في إطار منافسات دور الثمن. النهائي من بطولة كأس فرنسا داخل ملعب ” حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس.

وظهر ليونيل ميسي العائد من الإصابة من وباء فيروس كورونا، في التشكيلة الأساسية. لفريق باريس سان جيرمان وهو يرتدي قميص رقم (10) لأول مرة في مواجهة نظيره نيس. الفرنسي في مباراة قمة دور الثمن النهائي من بطولة كأس فرنسا للموسم 2021-2022.

Messi wearing No. 10 for the first time for PSG.

وأشارت تقارير صحيفة، بأن سبب ارتداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. قميص (10) لأول مرة مع باريس سان جيرمان، منذ أن اعتاد على حمل هذا الرقم مع ناديه السابق برشلونة والذي يرتديه. في الوقت الراهن النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي مع الفريق الكتالوني، جاء بسبب لوائح كأس فرنسا التي تنص على ارتداء اللاعبين. الأساسيين للأرقام من 1 إلى 11.

كما ويحمل البرغوث الأرجنتيني منذ قدومه إلى فريق باريس سان جيرمان .” بي أس جي” الصيف الماضي، قميص رقم (30) الذي شارك به مع الفريق الفرنسي في المنافسات المحلية والقارية حتى الآن.

ونجح فريق نيس من إقصاء باريس سان جيرمان من دور الثمن النهائي. في بطولة كأس فرنسا، بركلات الترجيح بنتيجة 6/5 عقب انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

With Neymar injured for PSG, Lionel Messi could wear the number 10 shirt today against Nice. This via @DiarioOle. pic.twitter.com/y4QBB36mOh

— Roy Nemer (@RoyNemer) January 31, 2022