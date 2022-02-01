تصفيات كأس العالم 2022: جدول مواعيد مباريات يوم الأربعاء والقنوات الناقلة

وطن – تتواصل منافسات الجولة ال16 قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية. والمقرر يوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة بين كبار القارة لحسم بطاقة التأهل للمشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022.

مباراة البرازيل والباراغواي في تصفيات كأس العالم 2022

وستنطلق أولى المواجهات القوية لهذا اليوم، بين منتخب البرازيل .” السامبا” أمام نظيره الباراغواي في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً .بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

Tudo pronto para Brasil x Paraguai no Mineirão! Bola rola amanhã às 21h30, hein? ⚽🇧🇷 Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/lhly5fO6i6 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 31, 2022

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة. الثالثة والنصف فجراً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً.

Bora trabalhar! 💪⚽🇧🇷 Está chegando o dia de Brasil x Paraguai no Mineirão. Já garantiu seu ingresso? LINK: https://t.co/M72knNEMTu pic.twitter.com/tw5OceniOh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 30, 2022

مباراة الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022

وستقام المواجهة الصعبة والقوية بين منتخب الأرجنتين .” راقصي التانغو”، أمام كولومبيا “لوس كافيتيروس” عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

#SelecciónMayor ¡Últimos trabajos! Cerramos nuestra preperación para el partido de mañana 💪🏻 ¡Córdoba allá vamos! 😁🇦🇷 pic.twitter.com/YM2EPBABtC — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 31, 2022

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثالثة والنصف فجراً.

القنوات الناقلة للمباريات

وستبث كافة مباريات تصفيات كأس العالم 2022 كالعادة، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، القطرية الرياضية.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

#SelecciónMayor ¡Re subidos! 🚍 Actividad vespertina y cada vez menos para volver a verte SELECCIÓN 😍 pic.twitter.com/9QjzPQdPs7 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 30, 2022

وكذلك عبر قناة “beIN Sports HD 2″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11012، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

المعلقين على مباريات تصفيات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأرجنتين أمام منافسه. كولومبيا في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما وسيعلق على مباراة البرازيل والباراغواي المعلق المصري علي محمد علي.

Mais um dia de trabalho para a #SeleçãoBrasileira! Equipe se prepara para encarar o Paraguai no Mineirão. Ainda não garantiu seu ingresso? LINK: https://t.co/M72knNEMTu Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/DCsztKdaFL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 29, 2022

ويعتلي منتخب البرازيل “السامبا” صدارة ترتيب المجموعة في التصفيات المؤهلة. لمونديال العالم 2022، برصيد 36 نقطة، كما ويليه في الوصافة منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو” برصيد 32 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)