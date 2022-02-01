رياضة

تصفيات كأس العالم 2022: جدول مواعيد مباريات يوم الأربعاء والقنوات الناقلة

تصفيات الجولة ال16 من قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
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مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة watanserb.com
مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

وطن – تتواصل منافسات الجولة ال16 قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية. والمقرر يوم الأربعاء، العديد من المواجهات القوية والمثيرة بين كبار القارة لحسم بطاقة التأهل للمشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022.

مباراة البرازيل والباراغواي في تصفيات كأس العالم 2022

وستنطلق أولى المواجهات القوية لهذا اليوم، بين منتخب البرازيل .” السامبا” أمام نظيره الباراغواي في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أمريكا الجنوبية، في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً .بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

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كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة. الثالثة والنصف فجراً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً.

مباراة الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم 2022

وستقام المواجهة الصعبة والقوية بين منتخب الأرجنتين .” راقصي التانغو”، أمام كولومبيا “لوس كافيتيروس” عند الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، الكويت، قطر في تمام الساعة الثانية والنصف صباحاً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثالثة والنصف فجراً.

القنوات الناقلة للمباريات

وستبث كافة مباريات تصفيات كأس العالم 2022 كالعادة، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، القطرية الرياضية.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وكذلك عبر قناة “beIN Sports HD 2″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11012، كما وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 2/3.

المعلقين على مباريات تصفيات كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يعلق على مباراة الأرجنتين أمام منافسه. كولومبيا في إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، المعلق الجزائري حفيظ دراجي، كما وسيعلق على مباراة البرازيل والباراغواي المعلق المصري علي محمد علي.

ويعتلي منتخب البرازيل “السامبا” صدارة ترتيب المجموعة في التصفيات المؤهلة. لمونديال العالم 2022، برصيد 36 نقطة، كما ويليه في الوصافة منتخب الأرجنتين ” راقصي التانغو” برصيد 32 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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