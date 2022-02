برشلونة يُوقع صفقة من العيار الثقيل قبيل إغلاق الميركاتو الشتوي

وطن – كشفت تقارير صحفية عن توقيع نادي برشلونة الإسباني رابع صفقاته القوية لتدعيم .خط هجوم البلوغرانا قبيل ساعات على انتهاء موسم الانتقالات الشتوية.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق ” فابريزيو رومانو”، المتخصص في انتقالات اللاعبين. والمدربين في عالم كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” الغابوني أوباميانغ اجتاز .الاختبارات الطبية الروتينية في نادي برشلونة”.

Pierre Emerick-Aubameyang joins Barcelona, done deal and here we go. Contract agreed and now set to be signed by Aubameyang in Barcelona headquarters. Medical successfully completed. 🔵🔴 #FCB

Arsenal will save his huge salary as they wanted. Deal in place. #AFC #DeadlineDay pic.twitter.com/IZEDCj2Zky

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022