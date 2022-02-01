رياضة

برشلونة يُوقع صفقة من العيار الثقيل قبيل إغلاق الميركاتو الشتوي

تقارير صحفية تكشف عن توقيع برشلونة مع الغابوني "أوباميانغ" قبيل انتهاء موسم الانتقالات الشتوية

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
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برشلونة يوقع مع النجم الغابوني أوباميانغ قبيل ساعات من إغلاق موسم الميركاتو الشتوي watanserb.com
برشلونة يوقع مع النجم الغابوني أوباميانغ قبيل ساعات من إغلاق موسم الميركاتو الشتوي

وطن – كشفت تقارير صحفية عن توقيع نادي برشلونة الإسباني رابع صفقاته القوية لتدعيم .خط هجوم البلوغرانا قبيل ساعات على انتهاء موسم الانتقالات الشتوية.

برشلونة والتوقيع مع أوباميانغ

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق ” فابريزيو رومانو”، المتخصص في انتقالات اللاعبين. والمدربين في عالم كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” الغابوني أوباميانغ اجتاز .الاختبارات الطبية الروتينية في نادي برشلونة”.

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وأردف الإيطالي فابريزيو، ” لقد تم الموافقة بين أوباميانغ وبرشلونة. على العقد بين الطرفين، كما ومن المقرر التوقيع بشكل رسمي في مقر النادي”.

أرسنال والاستغناء على أوباميانغ

وكانت تقارير إنجليزية، قد تحدثت على أن نادي أرسنال الإنجليزي الذي يلعب في صفوف النجم الغابوني. أوباميانغ، سيوفر مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 30 مليون يورو تقريباً، الذي ينتهي عقده في شهر يونيو عام 2023″.

لكن تقارير أخرى، قد أشارت إلى فشل المفاوضات بين برشلونة. والنجم الغابوني أوباميانغ، نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق حول الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب مع الفريق الكتالوني، كما وأن اللاعب كان يتقاضى مع نادي أرسنال. مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً أي ما يعادل 19.77 ألف يورو.

برشلونة وتعزيز هجومه في الميركاتو الشتوي

ويسعى فريق برشلونة الإسباني لتقوية خط هجومه تحت قيادة المدرب. الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي نجح في جلب ثلاثة صفقات معلنة حتى الأن وهم الإسباني فيران توريس، البرازيلي داني ألفيش، والإسباني ذو الأصول المالي. أداما تراوري خلال موسم الانتقالات الشتوية.

كما وعانى فريق برشلونة الإسباني منذ بداية الموسم الحالي، من العمق التهديفي داخل شباك المنافسين إلى جانب التراجع في الأداء والمستوى، عقب رحيل النجم الأرجنتيني. ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

فيما لم يعلن نادي برشلونة عن التوصل إلى اتفاق مع الغابوني أوباميانغ. مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي حتى الأن، لتكون رابع صفقاته القوية خلال الميركاتو الشتوي، من أجل استعادة قوته على صعيد المنافسات. المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

كما ويحتل فريق برشلونة المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 35 نقطة، بفارق كبير عن صاحب الصدارة فريق ريال مدريد برصيد 50 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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