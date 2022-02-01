برشلونة يُوقع صفقة من العيار الثقيل قبيل إغلاق الميركاتو الشتوي

وطن – كشفت تقارير صحفية عن توقيع نادي برشلونة الإسباني رابع صفقاته القوية لتدعيم .خط هجوم البلوغرانا قبيل ساعات على انتهاء موسم الانتقالات الشتوية.

برشلونة والتوقيع مع أوباميانغ

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق ” فابريزيو رومانو”، المتخصص في انتقالات اللاعبين. والمدربين في عالم كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” الغابوني أوباميانغ اجتاز .الاختبارات الطبية الروتينية في نادي برشلونة”.

Pierre Emerick-Aubameyang joins Barcelona, done deal and here we go. Contract agreed and now set to be signed by Aubameyang in Barcelona headquarters. Medical successfully completed. 🔵🔴 #FCB Arsenal will save his huge salary as they wanted. Deal in place. #AFC #DeadlineDay pic.twitter.com/IZEDCj2Zky — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

وأردف الإيطالي فابريزيو، ” لقد تم الموافقة بين أوباميانغ وبرشلونة. على العقد بين الطرفين، كما ومن المقرر التوقيع بشكل رسمي في مقر النادي”.

أرسنال والاستغناء على أوباميانغ

وكانت تقارير إنجليزية، قد تحدثت على أن نادي أرسنال الإنجليزي الذي يلعب في صفوف النجم الغابوني. أوباميانغ، سيوفر مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 30 مليون يورو تقريباً، الذي ينتهي عقده في شهر يونيو عام 2023″.

اوباميانغ شارك اليوم في تدريبات برشلونة ✅ pic.twitter.com/eDpSsIemZW — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) February 1, 2022

لكن تقارير أخرى، قد أشارت إلى فشل المفاوضات بين برشلونة. والنجم الغابوني أوباميانغ، نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق حول الراتب الذي سيتقاضاه اللاعب مع الفريق الكتالوني، كما وأن اللاعب كان يتقاضى مع نادي أرسنال. مبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً أي ما يعادل 19.77 ألف يورو.

برشلونة وتعزيز هجومه في الميركاتو الشتوي

ويسعى فريق برشلونة الإسباني لتقوية خط هجومه تحت قيادة المدرب. الإسباني تشافي هيرنانديز، الذي نجح في جلب ثلاثة صفقات معلنة حتى الأن وهم الإسباني فيران توريس، البرازيلي داني ألفيش، والإسباني ذو الأصول المالي. أداما تراوري خلال موسم الانتقالات الشتوية.

كما وعانى فريق برشلونة الإسباني منذ بداية الموسم الحالي، من العمق التهديفي داخل شباك المنافسين إلى جانب التراجع في الأداء والمستوى، عقب رحيل النجم الأرجنتيني. ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

ارسنال قد يوفر مبلغ ٢٥ مليون باوند كرواتب في حال وقع اوباميانغ لبرشلونة. pic.twitter.com/JT8L84ohQn — E P L W O R L D (@EPLworld) January 31, 2022

فيما لم يعلن نادي برشلونة عن التوصل إلى اتفاق مع الغابوني أوباميانغ. مهاجم نادي أرسنال الإنجليزي حتى الأن، لتكون رابع صفقاته القوية خلال الميركاتو الشتوي، من أجل استعادة قوته على صعيد المنافسات. المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

كما ويحتل فريق برشلونة المركز الخامس من ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 35 نقطة، بفارق كبير عن صاحب الصدارة فريق ريال مدريد برصيد 50 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)