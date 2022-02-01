رياضة

اليابان يُوقف سكة انتصارات السعودية بهزيمة نظيفة في تصفيات كأس العالم 2022

منافسات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
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وطن – أوقف منتخب اليابان سكة انتصارات نظيره السعودية، بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين. نظيفين دون مقابل، ليؤجل حسم الأخير في التأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

السعودية والخسارة أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2022

وافتتح أصحاب الأرض منتخب اليابان في تسجيل أولى أهداف اللقاء في شباك الضيف. منتخب السعودية ” الخضر” بالدقيقة ال31 عن طريق اللاعب تاكومي ميناميتو.

كما وجاء الهدف الثاني لصالح منتخب اليابان في الدقيقة ال50. من توقيع النجم الياباني المهاري جونيا إيتو، لتنتهي بفوز الأخير على منتخب السعودية بهدفين نظيفين دون مقابل.

منتخب السعودية والهزيمة الأولى أمام اليابان

وشهدت المباراة بين اليابان والسعودية، المنافسة القوية بين كلا المنتخبين، مع أفضيلة الخضر في الاستحواذ على مجريات اللقاء والتي وصلت إلى نسبة 60%، على عكس المستضيف منتخب اليابان. الذي وصل نسبة استحواذه 40%.

لكن منتخب اليابان كان الأكثر خطورة على شباك مرمى الضيف منتخب السعودية في المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات، على عكس منتخب الخضر الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى.

كما وتعد أول هزيمة يتلقاها منتخب السعودية ” الخضر”، بعد تحقيق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، خلال تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب السعودية وهدر نقاط التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022

وفشل منتخب السعودية في تحقيق الفوز على اليابان خارج دياره، وخطف النقاط الثلاثة الغالية والكفيلة بحسم تأهله للمشاركة في مونديال كأس العالم في دولة قطر مع أواخر شهر نوفمبر المقبل خلال العام الجاري.

ويستعد منتخب السعودية لمباراتين قادمتين، أمام الصين وأستراليا من أجل حجز تذكرة العبور للمشاركة في مونديال قطر 2022 عن قارة آسيا، بينما يستعد منافسه اليابان لمواجهة قوية وصعبة أمام أستراليا وفيتنام مع أواخر شهر مارس/ آذار المقبل.

كما وقلص منتخب اليابان الفارق مع المتصدر منتخب السعودية بعد هزيمة الأخير إلى نقطة واحدة، في وصافة ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، في منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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