اليابان يُوقف سكة انتصارات السعودية بهزيمة نظيفة في تصفيات كأس العالم 2022

وطن – أوقف منتخب اليابان سكة انتصارات نظيره السعودية، بعد تحقيق الفوز عليه بهدفين. نظيفين دون مقابل، ليؤجل حسم الأخير في التأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022.

السعودية والخسارة أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2022

وافتتح أصحاب الأرض منتخب اليابان في تسجيل أولى أهداف اللقاء في شباك الضيف. منتخب السعودية ” الخضر” بالدقيقة ال31 عن طريق اللاعب تاكومي ميناميتو.

كما وجاء الهدف الثاني لصالح منتخب اليابان في الدقيقة ال50. من توقيع النجم الياباني المهاري جونيا إيتو، لتنتهي بفوز الأخير على منتخب السعودية بهدفين نظيفين دون مقابل.

منتخب السعودية والهزيمة الأولى أمام اليابان

وشهدت المباراة بين اليابان والسعودية، المنافسة القوية بين كلا المنتخبين، مع أفضيلة الخضر في الاستحواذ على مجريات اللقاء والتي وصلت إلى نسبة 60%، على عكس المستضيف منتخب اليابان. الذي وصل نسبة استحواذه 40%.

لكن منتخب اليابان كان الأكثر خطورة على شباك مرمى الضيف منتخب السعودية في المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات، على عكس منتخب الخضر الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات فقط باتجاه شباك المرمى.

🎙 | أبرز ما جاء في حديث المدير الفني "إيرڤي رينارد" في المؤتمر الصحفي 📝⬇️.#السعودية_اليابان pic.twitter.com/KURPndtoUX — المنتخب السعودي (@SaudiNT) February 1, 2022

كما وتعد أول هزيمة يتلقاها منتخب السعودية ” الخضر”، بعد تحقيق الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، خلال تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب السعودية وهدر نقاط التأهل إلى مونديال كأس العالم 2022

وفشل منتخب السعودية في تحقيق الفوز على اليابان خارج دياره، وخطف النقاط الثلاثة الغالية والكفيلة بحسم تأهله للمشاركة في مونديال كأس العالم في دولة قطر مع أواخر شهر نوفمبر المقبل خلال العام الجاري.

ويستعد منتخب السعودية لمباراتين قادمتين، أمام الصين وأستراليا من أجل حجز تذكرة العبور للمشاركة في مونديال قطر 2022 عن قارة آسيا، بينما يستعد منافسه اليابان لمواجهة قوية وصعبة أمام أستراليا وفيتنام مع أواخر شهر مارس/ آذار المقبل.

كما وقلص منتخب اليابان الفارق مع المتصدر منتخب السعودية بعد هزيمة الأخير إلى نقطة واحدة، في وصافة ترتيب المجموعة برصيد 18 نقطة، في منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

(المصدر: وطن + تويتر)