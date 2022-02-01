الشامبو وسائل الاستحمام يزيدان وزنك دون أن تعلم بطريقة لا تخطر بالبال!

وطن – قد لا يخطر ببالك أن الشامبو والوزن لهما علاقة ببعضهما، بل وقد تكون عبوات الشامبو سبباً في زيادة الوزن من الأساس.

عبوات منتجات شائعة

وفي هذا السياق، كشفت دراسة جديدة، أجرتها مجموعة من الباحثين في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا. أن الأمر حقيقي.

ووجد الباحثين في الدراسة التي نشرتها صحيفة “نيويورك بوست”، أن هناك 11 مادة كيميائية مستخدمة في تصنيع عبوات منتجات شائعة. مثل زجاجات الشامبو، يمكن أن تسهم في زيادة الوزن.

يحدث ذلك عن طريق إضعاف عملية التمثيل الغذائي. حيث يحتوي أي نوع من الحاويات البلاستيكية تقريبًا على مثل هذه المواد المُشار إليها في الدراسة بالمواد الكيميائية المعطلة لعملية التمثيل الغذائي (MDC).

موجودة في ثلث المنتجات

ولاحظ الباحثون في دراستهم أن هذه المواد موجودة في ثلث المنتجات التي قاموا بتحليلها. ومنها زجاجات سائل الشامبو والبلسم والاستحمام. وأيضاً الأكياس المستخدمة في القمامة وتجميد الأغذية وإسفنج المطبخ وزجاجات المياه.

و يمكن أن يكون هناك المئات من المركبات الكيميائية الفريدة المستخدمة في صنع هذه السلع. والكثير منها لم تتم دراسته على نطاق واسع، أو يمكن ألا يكون تم دراسته إطلاقاً. بحسب النتائج، التي نُشرت في دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا.

وأشارت نتائج الدراسة والبحث، إلى اكتشاف وجود مواد معطلة للتمثيل الغذائي في 11 عبوة من أصل 34. من المنتجات اليومية. تم إثبات ارتباطها بزيادة الوزن في دراسات أخرى.

عاملاً مستهاناً به في زيادة الوزن

وفي هذا السياق، يقول البروفيسور مارتن واغنر، الباحث المشارك في الدراسة: “أظهرت التجارب أن المنتجات البلاستيكية العادية. تحتوي على مزيج من المواد التي يمكن أن تكون عاملاً مهمًا ومستهانا به وراء زيادة الوزن والسمنة”.

وهناك خطر أكبر كشفته الدراسة، يكمن في أن المواد الكيميائية تتداخل مع الهرمونات في الجسم. وتسبب الإجهاض وترتبط ببعض الأمراض، بما في ذلك السرطان والعيوب الخلقية.

كما يمكن لتلك المواد الكيميائية أن يكون لها تأثير سلبي خطير يتمثل في إعادة برمجة الخلايا الجذعية. لتصبح خلايا دهنية.

وتتكاثر تلك الخلايا الدهنية لاحقاً، وتنتج المزيد من الدهون ويكتسب الشخص المزيد من الوزن.

المصدر: (نيويورك بوست)