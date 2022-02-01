رياضة

الجزائري يوسف بلايلي والتعليق الأول بعد انضمامه إلى بريست الفرنسي (فيديو)

بلايلي يُوقع مع برست الفرنسي حتى نهاية الموسم الجاري مع خيار التمديد ل3 مواسم أخرى

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
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وطن -علق النجم الجزائري الدولي يوسف بلايلي 29 عاماً، بعد التوقيع بشكل نهائي. مع نادي بريست الفرنسي، قبيل ساعات من إغلاق موسم الانتقالات “الميركاتو” الشتوي.

يوسف بلايلي وبريست الفرنسي

وقال الجزائري يوسف بلايلي في مقطع فيديو قصير نشره ناديه الجديد بريست الفرنسي، ” إنني سعيد بالانضمام إلى نادي بريست، كما أنني فخور بالتوقيع مع الفريق”.

وأعلن نادي بريست الفرنسي يوم أمس الإثنين عن التوقيع مع النجم الجزائري يوسف بلايلي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” وقع نادي بريست الفرنسي .مع اللاعب يوسف بلايلي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم، مع خيار التجديد لثلاثة مواسم قادمة”.

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كما وسيعتمد نادي بريست على الجزائري يوسف بلايلي، من أجل تعويض رحيل نجمه الفرنسي رومان فيفر. الذي انتقل خلال موسم الانتقالات الشتوية إلى صفوف نادي ليون.

يوسف بلايلي والتألق في كأس العرب 2021

وكان الجزائري يوسف بلايلي الذي يلعب في مركز خط الوسط الهجومي، قد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق قطر، جاء ذلك بعد تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى شباك العنابي. القطري، في إطار منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021 التي أقيمت في قطر.

ونجح النجم الجزائري يوسف بلايلي من خطف أنظار الجميع، بعد التألق الملفت الذي قدمه اللاعب مع محاربو الصحراء بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر في بطولة كأس العرب 2021.

كما وشارك مع منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في دولة الكاميرون، لكن حاملة اللقب خرجت مبكراً من منافسات دور المجموعات بعد الهزيمة أمام كوت ديفوار “ساحل العاج” في البطولة الأفريقية.

يوسف بلايلي ومسيرته الاحترافية

وبدأت مسيرة يوسف بلايلي الكروية الاحترافية مع فريق أهلي برج الجزائري. في عام 2009، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف مولودية وهران الذي شارك معه 47 مباراة مسجلاً 15هدفاً، لينتقل بعد ذلك إلى صفوف الترجي. التونسي في عام 2012، محرزاً معه 59 هدفاً في 35 مباراة.

وعاد إلى بلاده من جديد في صفوف فريق اتحاد الجزائر عام 2014، كما وشارك معه في 29 مباراة مسجلاً 9 أهداف، وبعدها إلى أنجيه الفرنسي في عام 2017 الذي لم يخوض معه. إلا في 6 مباريات مسجلاً 3 أهداف.

ثم الانتقال بعدها إلى نادي الأهلي. السعودي في عام 2019، حيث شارك معه في 13 مباراة مسجلاُ هدفين، وبعدها الانتقال مؤخراً إلى صفوف نادي قطر القطري. مع بداية الموسم المنصرم، كما شارك معه في 22 مباراة سجل. من خلالها 15 هدفاً، ليصبح بعد ذلك لاعباً حراً بعد فسخ الأخير التعاقد معه بالتراضي قبل التعاقد مع بريست الفرنسي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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