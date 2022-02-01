الجزائري يوسف بلايلي والتعليق الأول بعد انضمامه إلى بريست الفرنسي (فيديو)

وطن -علق النجم الجزائري الدولي يوسف بلايلي 29 عاماً، بعد التوقيع بشكل نهائي. مع نادي بريست الفرنسي، قبيل ساعات من إغلاق موسم الانتقالات “الميركاتو” الشتوي.

يوسف بلايلي وبريست الفرنسي

وقال الجزائري يوسف بلايلي في مقطع فيديو قصير نشره ناديه الجديد بريست الفرنسي، ” إنني سعيد بالانضمام إلى نادي بريست، كما أنني فخور بالتوقيع مع الفريق”.

وأعلن نادي بريست الفرنسي يوم أمس الإثنين عن التوقيع مع النجم الجزائري يوسف بلايلي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جاء فيه: ” وقع نادي بريست الفرنسي .مع اللاعب يوسف بلايلي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم، مع خيار التجديد لثلاثة مواسم قادمة”.

Un nouveau 𝗗𝗭 🇩🇿 dans la #TeamPirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/y0M08Hf9Jb — Stade Brestois 29 (@SB29) January 31, 2022

كما وسيعتمد نادي بريست على الجزائري يوسف بلايلي، من أجل تعويض رحيل نجمه الفرنسي رومان فيفر. الذي انتقل خلال موسم الانتقالات الشتوية إلى صفوف نادي ليون.

يوسف بلايلي والتألق في كأس العرب 2021

وكان الجزائري يوسف بلايلي الذي يلعب في مركز خط الوسط الهجومي، قد فسخ عقده بالتراضي مع ناديه السابق قطر، جاء ذلك بعد تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى شباك العنابي. القطري، في إطار منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021 التي أقيمت في قطر.

✍ Le Stade Brestois a le plaisir d’annoncer la signature pour six mois de Youcef Belaïli (29 ans). International algérien, il arrive libre après la rupture de son contrat avec le Qatar SC. 👉 https://t.co/ncDVJtrKDe@GregLorenzi pic.twitter.com/qLHkk0oWoZ — Stade Brestois 29 (@SB29) January 31, 2022

ونجح النجم الجزائري يوسف بلايلي من خطف أنظار الجميع، بعد التألق الملفت الذي قدمه اللاعب مع محاربو الصحراء بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر في بطولة كأس العرب 2021.

كما وشارك مع منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” في بطولة كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في دولة الكاميرون، لكن حاملة اللقب خرجت مبكراً من منافسات دور المجموعات بعد الهزيمة أمام كوت ديفوار “ساحل العاج” في البطولة الأفريقية.

يوسف بلايلي ومسيرته الاحترافية

وبدأت مسيرة يوسف بلايلي الكروية الاحترافية مع فريق أهلي برج الجزائري. في عام 2009، ثم الانتقال بعدها إلى صفوف مولودية وهران الذي شارك معه 47 مباراة مسجلاً 15هدفاً، لينتقل بعد ذلك إلى صفوف الترجي. التونسي في عام 2012، محرزاً معه 59 هدفاً في 35 مباراة.

𝗢𝗻𝗲, 𝘁𝘄𝗼, 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲, voilà Belaïli ! 🇩🇿 🤝 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗹𝗮 𝗥𝗛, spécialiste en recrutement. pic.twitter.com/jHSUZA43U3 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 31, 2022

وعاد إلى بلاده من جديد في صفوف فريق اتحاد الجزائر عام 2014، كما وشارك معه في 29 مباراة مسجلاً 9 أهداف، وبعدها إلى أنجيه الفرنسي في عام 2017 الذي لم يخوض معه. إلا في 6 مباريات مسجلاً 3 أهداف.

🚨🚨 يوسف بلايلي بقميص بريست الفرنسي أخيرا سيخوض المايسترو والفنان تجربة في أوروبا بالتوفيق يوسف 🇩🇿🇩🇿👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/aay7YYa8ny — Bilal Guiza | بلال قيزة (@BilalGuiza) January 31, 2022

ثم الانتقال بعدها إلى نادي الأهلي. السعودي في عام 2019، حيث شارك معه في 13 مباراة مسجلاُ هدفين، وبعدها الانتقال مؤخراً إلى صفوف نادي قطر القطري. مع بداية الموسم المنصرم، كما شارك معه في 22 مباراة سجل. من خلالها 15 هدفاً، ليصبح بعد ذلك لاعباً حراً بعد فسخ الأخير التعاقد معه بالتراضي قبل التعاقد مع بريست الفرنسي.

(المصدر: وطن + تويتر)