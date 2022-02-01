“أسوأ يوم بحياتنا” .. الإماراتي أحمد خميس ينشر صور من زفافه على مشاعل الشحي بأوضاع جريئة!

وطن – نشر اليوتيوبر الإماراتي أحمد خميس صوراً من حفل زفافه على الإعلامية مشاعل الشحي الذي أقيم عام 2018.

وعبر حسابه الرسميّ والموثق في انستغرام نشر أحمد خميس، صوراً من حفل زفافه على مشاعل الشحي، لكنّ الغريب أنه وصف ليلة زفافه بأنها أسوأ أيام حياتهما .

وقال أحمد خميس انه لن يذكر السيء في الموضوع، لكن في ذلك اليوم كانا سعيدين ومتحمسين، ولم ينشرا المقاطع، وضايقهما نشرها من أحدهم دون علم العروسين.

وأضاف: “مهما صار المسنح كريم . وأحب أقول ان بهذا اليوم كانت (حفلة ملجة) وليس عرس).

وقال أحمد خميس إن زواجه من مشاعل كان عن حب.

جدير بالذكر أن زفاف أحمد خميس ومشاعل الشحي قد أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي؛ نظراً لما تضمنه من مشاهد منافية للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية. بينما استدعتهما الشرطة للتحقيق.

و تخللّ حفل زفافهما احتضان العريس لعروسه وحمله لها أمام الحضور. وهو الأمر الذي رآى فيه معلّقون إماراتيون بأنه “فعل فاضح”.

كما أعلنت شرطة الفجيرة حينها أنها استدعت “عريساً وعروسه” -لم تسمّهما-.

لكنّ المعقلين أكدوا أن المقصود هما “خميس والشحي”، على خلفية انتشار مقاطع فيديوهات مخالفة للأعراف والعادات والتقاليد الإماراتية.

ووقعت خلافات شديدة بين الثنائي في بداية العام الماضي، كادت أن تؤدي إلى الطلاق بينهما.

(المصدر: انستغرام – وطن)