ارتفاع عنيف في أسعار العملات الرقمية .. ما سعر البيتكوين!

وطن – عقب موجة الانخفاض الغير متوقعة التي تعرضت لها العملات الرقمية الاثنين، شهد السوق صباح اليوم، الثلاثاء موجة جديدة من الارتفاعات الجماعية.

ووفقا لموقع Investing، فقد ارتفع المؤشر بواقع 6 درجات من النزول إلى مستويات الـ20 نقطة صعودا إلى مستويات 26 نقطة مما يعني أن السوق قد خرج من منطقة الخوف الشديد.

وكشفت التداولات الصباحية ارتفاع سعر عملة البيتكوين إلى 38.435 دولارا أمريكيا. مدعوما بتبدد مشاعر الخوف الشديد التي كانت تسيطر على المتعاملين.

Bitcoin Fear and Greed Index is 26 – Fear

Current price: $38,435 pic.twitter.com/LNQ8eGUAvl — Bitcoin Fear and Greed Index (@BitcoinFear) February 1, 2022

وارتفعت ايثريوم خلال تلك اللحظات بأكثر من 9% وصولا غلى مستويات 2.74 ألف دولار بينما وسعت مكاسبها الأسبوعية إلى 16%.

وزادت بينانس كوين 3% صوولا إلى مستويات 382 دولار وارتفعت في أسبوع 7%، وزادت كاردانو 4% بينما راتفعت خلال اسبوع 5%.

بينما سجلت سولانا ارتفاعات قوية بأكثر من 17% وصولا إلى مستويات 105.7 دولار. بينما ارتفعت في أسبوع في حدود 20%.

وارتفعت الريبل في حدود 6% إلى 0.61 دولار، وارتفعت تيرا لونا LUNAt/USD بأكثر من 19% وصولا إلى مستويات 53 دولار، وزادت بولكا 12% إلى مستويات قرب الـ20 دولار.

كما ارتفعت دوجكوين 5% و أفالانش Avalanche 7% وزادت بوليجون ماتيك MATIC/USD 7% وارتفعت شيبا إينو 6%.

وفي المجمل، ارتفعت القيمة السوقية لمجتمع العملات الرقمية خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 100 مليار دولار صعودا من مستويات 1.66 تريليون دولار إلى 1.759 ترليون دولار.

وارتفعت البيتكوين أكبر العملات الرقمية في حدود 4% وصولا إلى مستويات 38.5 ألف دولار. بينما تسجل ارتفاعا خلال أسبوع في حدود 7.5%.

وأشار محلل التشفير راكيت كابيتال أن البيتكوين تختبر مستويات هامة وتواجه منطقة مقاومة عند مستويات الـ38.5 ألف دولار. وتحتاج للإغلاق قرب تلك المستويات لتأكيد الاتجاه التصاعدي.

(المصدر: Investing – تويتر – وطن)