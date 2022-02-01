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ارتفاع عنيف في أسعار العملات الرقمية .. ما سعر البيتكوين!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
العملات الرقمية watanserb.com
سوق العملات الرقمية خرج من منطقة الخوف الشديد عقب موجة جديدة من الارتفاعات الجماعية

وطن – عقب موجة الانخفاض الغير متوقعة التي تعرضت لها العملات الرقمية الاثنين، شهد السوق صباح اليوم، الثلاثاء موجة جديدة من الارتفاعات الجماعية.

ووفقا لموقع Investing، فقد ارتفع المؤشر بواقع 6 درجات من النزول إلى مستويات الـ20 نقطة صعودا إلى مستويات 26 نقطة مما يعني أن السوق قد خرج من منطقة الخوف الشديد.

وكشفت التداولات الصباحية ارتفاع سعر عملة البيتكوين إلى 38.435 دولارا أمريكيا. مدعوما بتبدد مشاعر الخوف الشديد التي كانت تسيطر على المتعاملين.

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وارتفعت ايثريوم خلال تلك اللحظات بأكثر من 9% وصولا غلى مستويات 2.74 ألف دولار بينما وسعت مكاسبها الأسبوعية إلى 16%.

وزادت بينانس كوين 3% صوولا إلى مستويات 382 دولار وارتفعت في أسبوع 7%، وزادت كاردانو 4% بينما راتفعت خلال اسبوع 5%.

بينما سجلت سولانا ارتفاعات قوية بأكثر من 17% وصولا إلى مستويات 105.7 دولار. بينما ارتفعت في أسبوع في حدود 20%.

وارتفعت الريبل في حدود 6% إلى 0.61 دولار، وارتفعت تيرا لونا LUNAt/USD بأكثر من 19% وصولا إلى مستويات 53 دولار، وزادت بولكا 12% إلى مستويات قرب الـ20 دولار.

كما ارتفعت دوجكوين 5% و أفالانش Avalanche 7% وزادت بوليجون ماتيك MATIC/USD 7% وارتفعت شيبا إينو 6%.

وفي المجمل، ارتفعت القيمة السوقية لمجتمع العملات الرقمية خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 100 مليار دولار صعودا من مستويات 1.66 تريليون دولار إلى 1.759 ترليون دولار.

وارتفعت البيتكوين أكبر العملات الرقمية في حدود 4% وصولا إلى مستويات 38.5 ألف دولار. بينما تسجل ارتفاعا خلال أسبوع في حدود 7.5%.

وأشار محلل التشفير راكيت كابيتال أن البيتكوين تختبر مستويات هامة وتواجه منطقة مقاومة عند مستويات الـ38.5 ألف دولار. وتحتاج للإغلاق قرب تلك المستويات لتأكيد الاتجاه التصاعدي.

(المصدر: Investing – تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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