إعلان لشركة جنائزية في روسيا يستخدم نساء شبه عاريات يثير موجة من الغضب

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن موجة الانتقادات التي تعرضت لها شركة Horonim للخدمات الجنائزية في روسيا. ردا على حملتها الترويجية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد استعانت الشركة في إعلانها الإشهاري بعارضات مرتديات ملابس داخلية يظهرن بجانب التوابيت.

“اعلان تافه ومهين”

وقد أثار هذا الإعلان انتقادات شديدة إذ اعتبره الكثيرون إعلانا “تافها ومهينا”.

وهذا الإعلان الذي شاركته الشركة على الإنستغرام والتيك توك. خلق ردود فعل متشنجة وذلك لاستعماله هذه العارضات بملابس داخلية يروجن لخدمة جنائزية “بأسعار مخفضة. ولجميع فئات المواطنين.”

وقالت الشركة التي قامت بالإعلان: “لدينا موظفين مؤهلين يشرفون على تنظيم الجنازة في كل مراحلها. من الأعمال الورقية إلى الطقوس.”

ردود أفعال عنيفة

إلا أن هذا لم يعجب الكثير من الأشخاص. حيث تسبب في موجة من الغضب لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

إذ كتب أحدهم: “أليس هذا أمر وقحا؟”. بينما أضاف آخر:” إنه أمر مروع. لقد فقدوا عقولهم.”

فيما علق ثالث: “إن الشيء المخيف هو أن الناس تجاوزوا كل الحدود. لقد أصبح العالم مجنونا.”

وعلق آخر: “لماذا نحتاج إلى نساء عاريات للإعلان عن شيء خاص ومحزن؟ إنه إعلان تافه ومهين. خاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى دفن أحبائهم.”

لم تعلق الشركة بعد

ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات ستتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الإعلانات أم لا. وقد كانت فكرة الإعلانات من قبل مدير وسائل التواصل الاجتماعي، ألبرت مازافروف والذي لم يعلق بعد على الردود العنيفة.

كما أن رئيس الشركة، فاسيلي لوكوفنيكوف، هو ضابط عسكري سابق ولم يقم برد على التعليقات.

أشياء مماثلة

في شهر أغسطس من العام الماضي، سحبت هيئة النقل في لندن (TfL) اعلانا لبرنامج “Naked Attraction” على حافلاتها. بعدما تعرضت لانتقادات واسعة من قبل السكان بعد أن ادعت أنهم يريدون أن يظهروا عراة.

وقد أصدرت كل من هيئة النقل في لندن و قناة “Channel 4” التي تبث هذا البرنامج. اعتذارًا وتم بعد ذلك إزالة الإعلان.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)