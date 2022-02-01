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أوقع قتلى ومصابين إماراتيين.. الحوثيون يستهدفون غرفة عمليات إماراتية في شبوة بصاروخ باليستي

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
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غرفة عمليات إماراتية watanserb.com
الحوثيون يستهدفون غرفة عمليات إماراتية في شبوة

وطن – أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، عن استهداف غرفة عمليات عسكرية إماراتية في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. مؤكدا وقوع قتلى وإصابات بينهم إماراتيين.

وقال العميد يحيى سريع في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: تمكنت القوة الصاروخية بفضل الله مساء أمس الاثنين من استهداف غرفة عمليات ميدانية تابعة للعدو الإماراتي ومرتزقته. في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بصاروخ باليستي أصاب هدفه بدقة. ونتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيين. وهذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة”.

عملية إعصار اليمن الثالثة

وكانت القوات المسلحة الحوثية قد أصدرت، الاثنين، بيانا عسكريا كشفت فيه تفاصيل عملية إعصار اليمن الثالثة، والتي استهدفت الإمارات، في وقت متأخر من مساء الأحد.

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في حين قالت القوات المسلحة الحوثية في بيانها الذي تلاه متحدثها الرسمي العميد يحيى سريع بأن الهجوم ضرب أهدافا نوعية وهامة في إمارة أبوظبي بعدد من صواريخ ذوالفقار الباليستية. وكذلك أهدافا حساسة في إمارة دبي بعدد من طائرات صماد3.

وأكد بيان الحوثيين على أن “دويلة العدو الإماراتي ستظل غير آمنة. طالما استمرت أدوات العدو الإسرائيلي في أبوظبي ودبي في شن العدوان على شعبنا وبلدنا”.

بينما جدد البيان تحذيره للمواطنين والمقيمين والشركات بالابتعاد عن المقرات والمنشآت الحيوية. كونها عرضة للاستهداف خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح يحيى سريع بأن القوات المسلحة الحوثية لن تقف مكتوفة الأيدي وهي ترى الشعب اليمني يعاني من ويلات الحصار الخانق وترتكب في حقه المزيد من الجرائم. مؤكدا على الاستمرار في الدفاع المشروع عن اليمن حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار.

في حين كانت وزارة الدفاع الإماراتية قد أعلنت تدمير صاروخ باليستي، فجر اليوم الاثنين. أطلقته جماعة “الحوثي” اليمنية تجاه أراضيها.

ويأتي الهجوم الحوثي في وقت يقوم الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، بزيارته الأولى إلى الإمارات منذ إبرام اتفاقية التطبيع بين البلدين في العام 2020.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الإماراتية، ونقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”: “وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي. أطلقته جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الإمارات”.

ولم ينجم عن الهجوم “أية خسائر”، بحسب “الدفاع الإماراتية”. التي أوضحت أن “بقايا الصاروخ الباليستي سقطت خارج المناطق المأهولة بالسكان”.

بينما أكدت أن “القوات الجوية وقيادة التحالف العربي نجحتا في تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن من مدينة الجوف اليمنية الحدودية مع السعودية”. وأرفقت فيديو قالت إنه لاستهداف المنصة.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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