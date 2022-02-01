الهدهد

أمير سعودي يرد على الفنان محمد صبحي بعد رفضه 4 مليون دولار لعرض مسرحيته في السعودية

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
محمد صبحي watanserb.com
الفنان المصري محمد صبحي يرفض 4 ملايين دولار مقابل تقديم مسرحيته "خيبتنا" في السعودية

وطن – رد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد على تصريحات الفنان المصري محمد صبحي التي اعلن فيها أنه رفض 4 ملايين دولار مقابل تقديم مسرحيته “خيبتنا” في السعودية.

وقال “ابن مساعد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيًا ؟!.. الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية .. أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنًا راقيًا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام ..ولم يقل أحد أنها جاءت ك( مرفهاتية)!!”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “عندما جاء فنانون مصريون للسعودية يقدمون فنًا راقيًا وممتعًا في نفس الوقت عوملوا أيضًا بمنتهى التقدير والإحترام وهذا ما يستحقونه وتستحقه مصر. مؤسف جدًا أن يعتبرهم فنان له قيمة فنية وتاريخ مجرد مرفهاتية .. هذه إساءة غير مبررة لهم و كذلك لمن استقبلهم بكل محبة في بلدهم الثاني ..”.

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محمد صبحي: رفضت لأني مش “مرفهاتي”

وكان الفنان محمد صبحي، قد علق على اعتبار بعض الفنانين المملكة العربية السعودية قبلة وملتقى الفن بالوطن العربي في الوقت الحالي.

وقال محمد صبحي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: “مصر بقالها 120 سنة تحمل الريادة في الوطن العربي. وكان لها دور في تقديم ألمع النجوم. في وقت كانت السعودية مجتمع منغلق لسنوات طويلة وبقالهم سنة واحدة حدث لديهم انفتاح”.

وأكد “صبحي”: “اتعرض عليا ملايين الدولارات علشان أسافر السعودية. ولكنى رفضت لأني مش “مرفهاتي”. وأفضل أن أظل في مسرحي في الصحراوي”.

وتابع: “لا يجب أن نخذل مصر كفنانين ودائما عندما نعرض عملا في الخارج يجب أن ننظر إذا كان هذا العمل يشرف مصر أم لا”.

وأكمل: “كنت أتمنى أن تكون هذه الصحوة في المملكة العربية السعودية يقودها فنانون سعوديون. ولكن ممكن يكون فيه مبالغة لسفر المصريين. وأنا أرفض السفر إلى السعودية للمشاركة في عمل فني تحت عنوان الترفيه، وكنت أتمنى أن يقود المهرجانات السعودية فنانين من المملكة”.

وكان الفنان حسن الرداد، عبر عن سعادته بمشاركته في أحد المهرجان بالسعودية على هامش فعاليات موسم الرياض. قائلا خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “إم بي سي 1”: “عايز أعيش في السعودية. لأن الرياض بقت ملتقى استراتيجي للفن في العالم العربي”.

بينما تابع: “سعيد بالرياض لاهتمامها بالفن وتقدير الفنانين والنجوم. واحنا بنشارك بأعمالنا المسرحية الجديدة على خشبة مسرح الرياض”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 فبراير، 2022آخر تحديث: 1 فبراير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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