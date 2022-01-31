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من السعودية .. وزير داخلية سلطنة عمان يزيح الستار عن منفذ الربع الخالي (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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وزير الداخلية ونظيره السعودي يزوران منفذ الربع الخالي watanserb.com
وزير الداخلية ونظيره السعودي يزوران منفذ الربع الخالي

وطن – أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن وزير داخلية سلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي، قام اليوم، الاثنين، بزيارة لمنفذ الربع الخالي في السعودية.

وتم خلال هذه الزيارة إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمنفذ، بمشاركة وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

ونشر وزير الداخلية السعودي مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي بتويتر، وثق عملية إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمنفذ.

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وعلق بقوله: “بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهم الله – تفقدت اليوم برفقة أخي وزير الداخلية في سلطنة عمان منفذ الربع الخالي الذي دشن خلال زيارة سمو سيدي ولي العهد لسلطنة عمان.”

وتابع: “سرني ما رأيته، وبإذن الله تتحقق من خلاله رؤية القيادتين وتطلعات الشعبين الشقيقين.”

وزار الوزيران منفذ الربع الخالي الرابط بين البلدين، والذي تم تدشينه الشهر الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن هذه الزيارة جاءت تعميقًا لأواصر الأخوّة والتعاون بين سلطنة عمان والسعودية، وتعزيزًا للترابط الأخوي المشترك الذي أرست دعائمه قيادتا البلدين الشقيقين، حسب تعبيرها.

سيسهم في تنمية الاقتصاد

ومن جانبه أكد وزير النقل والاتصالات العماني سعيد بن حمود المعولي، أن منفذ الربع الخالي سيسهم في تنمية الاقتصاد.

مشيرا إلى أنه اختصر حوالي 400 كيلومتر من المسافة الطولية، كما اختصر من الزمن حوالي 10 ساعات.

وأوضح المعولي أن المنفذ يعد نقطة تواصل اجتماعي بين البلدين، معبرًا أنه سيسهم في تنمية الاقتصاد من خلال التكامل اللوجستي.

كما أشار الوزير العماني إلى أن هناك فريقًا من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالسلطنة، يعكف حاليًا على دراسة ازدواجية الطريق من المنفذ إلى ولاية عبري حسب الكثافة المرورية.

مضيفا أنه في مرحلة لاحقة أيضًا ستتم الازدواجية بين عبري وصحار لتمكين المنظومة اللوجستية بين البلدين.

يذكر أن هذا الطريق يعد أول طريق بري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

ويبدأ من دوار ولاية عبري بمحافظة الظاهرة، وينتهي عند تقاطع البطحاء في السعودية بطول 725 كم مرورًا بصحراء الربع الخالي.

وتم افتتاح هذا المنفذ في ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يسهم في تنشيط حركة النقل والبضائع وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

(المصدر: وكالة الأنباء العمانية) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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